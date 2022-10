Shona McGarty d’EastEnders semble abattue après avoir été repérée pour la première fois depuis la séparation de Max Bowden

SHONA McGarty avait l’air abattue lorsqu’elle a été photographiée pour la première fois depuis sa séparation de Max Bowden.

L’actrice, 31 ans, et sa co-star Max, 27 ans, ont mis un terme à leur courte romance peu de temps après qu’il soit devenu papa pour la première fois avec son ex-petite amie.

Aujourd’hui, Shona – qui joue Whitney Dean dans EastEnders – a été vue en train de faire des courses et d’avoir l’air maussade.

Couverte d’un long manteau noir, la star a tiré sur une cigarette tout en retirant de l’argent à un guichet automatique.

Hier, l’acteur Max de Ben Mitchell a été vu pour la première fois depuis leur rupture, l’air tout aussi abattu.

Le Sun a révélé cette semaine que le couple s’était séparé.

Une source a déclaré: “Il s’est passé beaucoup de choses dans la vie de Max et les choses devenaient trop compliquées avec l’implication de Shona.

“Max aura toujours beaucoup d’amour et de respect pour Shona mais ce n’est tout simplement pas le bon moment.

“Tout le monde essaie de rendre les choses aussi gênantes que possible sur le plateau – heureusement, ils n’ont pas beaucoup de scènes ensemble.”

Un ami proche du couple a ajouté: “Max et Shona n’en ont jamais parlé publiquement mais comme leur entourage le sait, ils n’ont jamais été dans une relation officielle et restent des amis proches qui ont décidé de ne rien poursuivre de romantique il y a plusieurs mois..“





Le mois dernier, l’ex de Max, Roisin Buckle, a donné naissance à un petit garçon après leur séparation en avril.

Max et Shona sont devenus officiels sur Instagram en août de cette année après que The Sun ait révélé leur romance secrète et raconté comment ils étaient devenus « inséparables ».

C’est venu alors qu’une amie de l’ex de Max, Roisin, a révélé qu’elle s’était sentie “humiliée et manquée de respect” lorsqu’elle a appris sa proximité avec son collègue membre de la distribution.

Roisin s’est exprimé – affirmant que Max avait manqué des scans clés pour le bébé et ne lui avait pas parlé depuis près de deux mois.

Elle a raconté à quel point elle avait été dévastée de découvrir qu’il était passé à autre chose avec Shona quelques semaines seulement après leur pause.

Shona s’est séparée du fiancé électricien Ryan Harris en janvier, affirmant que la séparation était “très amicale”.

