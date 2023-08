Shona McGarty d’EastEnders regarde des mondes loin d’Albert Square alors qu’elle fait la fête dans une tenue transparente après avoir quitté le savon

Shona McGarty d’EASTENDERS a regardé des mondes loin d’Albert Square alors qu’elle faisait la fête dans une tenue transparente.

L’actrice Shona, 31 ans, a présenté une présentation très tendance dans un crop top noir vieilli et des leggings assortis au House & Classics Festival.

Bbc

Shona McGarty a joué Whitney Dean dans EastEnders pendant 15 ans[/caption]

Se rendant à Bushey Grounds dans le Hertfordshire, elle a rangé ses essentiels dans deux sacs noirs Prada et accessoirisé avec de minuscules lunettes de soleil.

Elle portait du maquillage scintillant et agitait un éventail pliant et faisait clignoter un signe de paix.

La star talentueuse avait l’air de bonne humeur alors qu’elle était rejointe par un ami dans certains clichés Instagram.

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé que Shona avait été éliminée du savon au milieu d’un remaniement du casting.

Elle avait joué Whitney Dean pendant 15 ans, après avoir décroché le rôle pour la première fois alors qu’elle n’avait que 16 ans.

Mais plus d’une décennie sur Albert Square, Shona a déclaré qu’il était temps qu’elle déploie ses ailes et saisisse différentes opportunités.

« Ce n’était pas une décision facile parce que je me suis fait tellement d’amis », a déclaré l’actrice.

« J’ai vu des gens aller et venir, et pendant ce temps, Whitney est l’un des personnages les plus anciens.

« Je me suis tellement amusé et j’ai fait tellement de scénarios, dont certains ont été sensibles, et j’ai été honoré de me voir confier des choses aussi lourdes, année après année. »

« Donc, je vais être triste de dire au revoir à mes amis et à ma famille, mais c’était la bonne décision pour moi car je veux faire d’autres choses », a ajouté Shona à Inside Soap.

« Après 15 ans, j’ai eu une assez bonne course. »

Instagram

Elle a regardé des mondes loin d’Albert Square alors qu’elle faisait la fête dans une tenue transparente[/caption] Instagram

L’actrice Shona a présenté un affichage très tendance dans un crop top noir en détresse[/caption] Instagram

Elle a fait la fête toute la nuit au House & Classics Festival[/caption]