Shona, la mariée de Axed MAFS, révèle la chose ignoble que son mari Brad a dite hors caméra – et l’attaque de panique que les téléspectateurs n’ont pas vue

Shona Manderson, l’épouse hachée de MARRIED at First Sight, a révélé la chose ignoble que son mari Brad a dite – qui n’a pas été montrée à la télévision.

La star de l’E4, 31 ans, a épousé Brad Skelly, 27 ans, au tout début de la série le mois dernier.

Shona Manderson a révélé les propos ignobles de son mari Brad – qui n'a pas été diffusé à la télévision

Brad et Shona ont été exclus de l'émission de téléréalité la semaine dernière

Les téléspectateurs ont ensuite vu les deux hommes avoir un certain nombre de disputes « toxiques » avant d’être exclus de l’émission.

Mais maintenant, Shona a parlé d’un autre incident qui s’est produit hors caméra.

S’adressant à LalalaletMeExplain, elle a révélé : « La majorité du comportement inexcusable de Bradley s’est produit hors caméra et il y a eu un incident après notre troisième dîner qui a ensuite conduit les experts à intervenir et à choisir de nous renvoyer chez nous.

« Et je ne partagerai pas les détails parce que c’est tout simplement trop. C’est trop pour moi d’y entrer.

« Mais quelque chose que je suis heureux de partager avec vous est un exemple de quelque chose qui n’a pas été modifié, mais qui s’est produit devant des gens.

« Nous étions à un deuxième CC et mon amie, Laura dans le casting, vient d’être traitée de chercheuse d’or par un autre membre du casting, Luke. »

Shona a poursuivi en racontant comment elle était allée défendre son ami, ce qui a laissé Brad mécontent.

Elle a dit : « Et il dit : « Qu’est-ce que tu fous ? Et je me fige et je viens comme un cerf dans les phares, vous le voyez dans le montage et j’aime un peu trébucher sur mes mots, mon argument est nul.

Émotive, Shona a poursuivi : « Je me sens vraiment gênée. Et puis il dit simplement ‘bravo, tu t’es complètement ridiculisé là-bas’. Et je suis juste assis là. « Bradley, tu ne peux pas me parler comme ça. » Je cours aux toilettes, j’ai une crise de panique massive et je dois m’asseoir sur le canapé.

Lorsqu’il s’agissait de faire face aux experts, Shona a déclaré que Brad avait omis de mentionner qu’il l’avait traitée d’ac*** et qu’elle ne l’avait jamais corrigé.

« J’ai perdu ma voix parce que j’avais tellement peur de ce que tout le monde penserait de lui et c’est ma leçon que je ne laisserai plus jamais cela se reproduire », a-t-elle ajouté.

L’ancien couple a été exclu de l’émission la semaine dernière en raison de ce que l’expert Paul C Brunson a qualifié de niveau de « toxicité » dans leur relation.

Depuis qu’il a quitté Mariés au premier regard, Brad a accusé les producteurs de l’avoir fait passer pour le méchant et a révélé qu’il était « malheureux » pendant le tournage.

Shona a parlé d'un incident qui n'a pas été diffusé et qui lui a valu une crise de panique.

Depuis qu'il a quitté Mariés au premier regard, Brad a accusé les producteurs de l'avoir fait passer pour le méchant et a révélé qu'il était « malheureux » pendant le tournage.