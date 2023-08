Shokz OpenFit Review: Accro à l’exercice

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Ajustement sûr pendant les entraînements

Autonomie de la batterie décente

Excellente application compagnon Les inconvénients Audio mixte

Inconfortable après de longues périodes

Voix minuscule sur les appels Notre avis Le Shokz OpenFit restera bien en place sur vos oreilles, même pendant les entraînements vigoureux. Cependant, l’audio se débat lorsqu’il est activé à plein régime.

Prix ​​lors de l’examen

179 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Shokz OpenFit

179,95 $

Shokz (anciennement connu sous le nom d’AfterShokz) est connu pour ses écouteurs de style conducteur osseux qui peuvent être utilisés pour faire de l’exercice tout en restant en sécurité, même si vous transpirez beaucoup.

Pour son dernier, Shokz a abandonné le bandeau et a plutôt opté pour une paire de véritables écouteurs sans fil qui s’accrochent à vos oreilles pour un design plus subtil. Entrez dans l’OpenFit.

Avec un peu moins de 180 $ / 180 £, ce sont les écouteurs les plus haut de gamme de la marque de vêtements de fitness. Si vous vous demandez s’ils sont pour vous, lisez la suite.

Concevoir et construire

Options de couleur noir et beige

Crochet sur la conception de l’oreille

Classement IP54

Sans aucun doute, l’OpenFit est le plus beau casque de Shokz à ce jour. Ils sont disponibles en deux couleurs : le noir standard ou l’option beige que j’ai testée (qui est beaucoup plus jolie qu’elle n’en a l’air).

Le crochet s’adapte autour du haut de votre oreille, tandis que le haut-parleur se trouve juste devant votre conduit auditif. Ils ne sont pas comme des écouteurs intra-auriculaires, car vous aurez toujours vos oreilles libres pour rester conscient de votre environnement. Cependant, cela signifie que la qualité audio n’est pas aussi impressionnante que quelque chose avec un sceau.

Une fois le crochet maîtrisé, ils sont plutôt faciles à porter, même avec des lunettes ou un casque de vélo. Je n’ai rencontré des problèmes que lorsque j’avais les cheveux en chignon, les crochets se prenant parfois sur mon bonce. Chaque écouteur pèse 8,3 g, ils sont donc assez légers.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ils sont fabriqués à partir de silicone et la finition mate ne prend pas trop de marques. Ils sont également durables, avec un écouteur survivant à une chute accidentelle sans aucun problème. Les écouteurs ont un indice de protection IP54, ils sont donc protégés contre une petite quantité de poussière et quelques projections d’eau – ils peuvent probablement être utilisés sous une pluie légère et résisteront à la transpiration.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un casque à conducteur osseux, j’ai ressenti la même douleur sur les bords extérieurs de mes joues lorsque je les ai utilisés pendant plus d’une heure.

Pendant l’exercice, ils sont restés relativement en sécurité – même si je les ai mis à l’épreuve avec des burpees, des chiens vers le bas et des sauts d’étoiles. Il y a eu quelques occasions où les haut-parleurs ont légèrement bougé lors de marches rapides vigoureuses, mais dans l’ensemble, j’ai été impressionné.

Sans aucun doute, l’OpenFit est le plus beau casque de Shokz à ce jour.

Les écouteurs OpenFit sont parfaitement croisés les uns sur les autres dans l’étui carré qui les accompagne. Bien que ce soit plus grand que ce que vous trouverez sur une paire de bourgeons de style pilule, il est toujours assez petit pour se glisser dans une poche de jean. Contrairement aux écouteurs, le boîtier n’a ni étanchéité ni protection contre la poussière.

Le boîtier comporte un seul voyant qui indique l’état de la batterie à l’avant et un port USB-C pour le chargement à l’arrière. Un câble d’accompagnement (mais pas de brique) est inclus dans la boîte.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Fonctionnalités intelligentes

Commandes tactiles

L’application Shokz personnalise l’audio et les commandes

Portée sans fil de 10 m

Jumeler les écouteurs avec votre téléphone ou votre ordinateur est aussi simple qu’un violon. Il vous suffit d’ouvrir le couvercle du boîtier, d’appuyer sur l’écouteur et d’attendre que le voyant commence à clignoter – cela signifie que l’OpenFit est entré en mode d’appairage. À partir de là, votre appareil intelligent fera le reste.

Vous pouvez connecter l’OpenFit en tant que paire d’écouteurs Bluetooth standard, mais si vous souhaitez une personnalisation supplémentaire des commandes audio et tactiles, vous devrez télécharger l’application Shokz pour iOS et Android.

L’application enregistrera automatiquement les appareils jumelés et vous pourrez l’utiliser pour afficher la durée de vie de la batterie du boîtier et de chaque écouteur par incréments de 10 %. Il existe cinq préréglages audio : Standard, Bass Boost, Treble Boost, Vocal et Customise.

Ce dernier mode vous permet un contrôle total sur les niveaux d’égalisation pour adapter l’audio à vos goûts spécifiques. Si vous ne savez pas quel mode prédéfini utiliser, l’application inclut des recommandations audio, ce qui est très agréable à voir.

Hannah Cowton / Fonderie

Ici, vous pouvez également modifier les commandes tactiles. Il n’y a que deux mouvements que vous pouvez utiliser sur chaque écouteur, appuyez deux fois et appuyez longuement. Par défaut, ceux-ci sont configurés pour contrôler la lecture et le volume, mais vous pouvez également utiliser ces gestes pour sauter des pistes et activer l’assistant vocal.

Les robinets nécessitent une main légèrement ferme, mais pas assez pour faire mal – de plus, je préfère que mes écouteurs soient comme ça plutôt que trop sensibles et que mes cheveux déclenchent accidentellement Google Assistant toutes les quelques minutes.

L’application a une excellente mise en page, avec des informations concises et des guides à portée de main. Il n’y a pas beaucoup d’espace indésirable et le texte est clair à lire – une grosse coche pour Shokz sur le front logiciel.

L’OpenFit est livré avec Bluetooth 5.2 et une portée sans fil de 10 m. En utilisation réelle, je peux monter à l’étage avec les écouteurs (en laissant mon téléphone en bas) et je ne rencontre aucun problème de chute audio comme je l’ai fait avec d’autres appareils.

Qualité sonore

Décent pour les morceaux de tous les jours comme la pop

La gamme de fréquences limite la musique plus complexe

Les appels sont clairs mais minuscules

Le son du Shokz OpenFit est meilleur que ce à quoi je m’attendais d’un appareil à oreille ouverte, mais il n’est en aucun cas parfait.

Les bourgeons comportent un pilote personnalisé de 18 x 11 mm qui est légèrement plus grand que ce que vous trouveriez sur une paire d’écouteurs intra-auriculaires. Cependant, il n’a qu’une plage de fréquences de 50 Hz à 16 kHz, ce qui n’est pas le meilleur. L’audition humaine est de 20 Hz à 20 kHz, de sorte que les écouteurs ont des faiblesses, en particulier lorsqu’ils sont allumés à fond, car cela déforme le son.

Lorsque mes oreilles sont ouvertes sur ce qui m’entoure, je peux toujours entendre les détails des morceaux, mais si je suis en public, je souhaiterai que le son soit généralement supérieur à 80 %. La musique est toujours claire dans les transports comme le métro de Londres, mais malheureusement, certains podcasts ne sont pas assez forts pour être entendus sur les rails stridents de la piste.

Rassurez-vous, les autres personnes ne devraient pas être dérangées par les haut-parleurs de ces écouteurs. Je n’ai dérangé aucun de mes collègues de travail, même avec le son à fond.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il fournit ce que je décrirais comme un son simple et équilibré, et n’a en grande partie pas besoin d’être commuté à partir du préréglage audio standard. Cela fonctionne bien pour les chansons pop comme Bad Romance de Lady Gaga, qui a des voix claires et une piste d’accompagnement optimiste. Des ballades douces comme Arcade de Duncan Laurence sonnent également bien, sans aucune confusion sur les voix.

Blue Monday de Sebastian Bohm a de la clarté et de la couleur, avec des cordes qui chantent aux côtés du synthé. Cependant, l’une des principales faiblesses réside dans les basses – les écouteurs n’ont pas ce « coup » que j’obtiens des appareils de meilleure qualité.

De plus, le mode Bass Boost n’est bon que pour la musique électronique qui n’a pas trop de substance comme le dubstep ou la house. Dans les pistes rock / plus complexes, beaucoup d’autres instruments perdent leur clarté et le son a un peu une sensation sous-marine.

Je ne suis généralement pas attiré par les modes Treble Boost ou Vocal, bien que ce dernier ne soit pas mauvais pour écouter des podcasts si vous avez du mal avec les voix et que cela ne vous dérange pas une sensation plus artificielle.

… l’une des principales faiblesses réside dans les basses – les écouteurs n’ont pas ce « coup de poing » que j’obtiens des appareils de meilleure qualité

No Sleep Till Brooklyn des Beastie Boys met en lumière une faiblesse de l’OpenFit. Lorsque le volume est monté au-dessus de 80%, la caisse claire souffle sur les haut-parleurs – la même chose se produit sur Another One Bites The Dust de Queen . Cela n’arrive pas sur toutes les pistes de rock, mais c’est suffisant pour être une gêne notable. Certaines voix sur les publicités ont également un sifflement perceptible.

Vous pouvez prendre des appels sur l’OpenFit, grâce à l’inclusion de deux micros avec suppression du bruit AI. Je les ai utilisés sur une route très fréquentée, et même si ma voix aurait sonné du côté minuscule, les écouteurs n’ont capté qu’un trafic minimal – seulement dépassé par un hooligan tirant sur son cyclomoteur sur la route.

La personne à l’appel m’a semblé un peu silencieuse – un piège d’écouteurs qui n’ont pas de sceau. Cependant, ceux-ci sont conçus principalement pour l’exercice, donc ce n’est pas la fin du monde.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Autonomie et charge de la batterie

Sept heures d’autonomie sur une seule charge

Jusqu’à 28 heures en cas

Une heure et 45 minutes pour recharger de plat à plein

Vous n’aurez pas à vous soucier de manquer de charge avec les écouteurs OpenFit. Ils atteignent facilement leurs sept heures d’écoute sur une seule demande de charge, et cela peut être prolongé jusqu’à 28 heures au total avec le boîtier de charge de 600 mAh.

La charge ne prend pas non plus trop de temps, avec le jus OpenFit de plat à plein en environ une heure et demie.

Une plainte que j’ai est que les écouteurs vous font seulement savoir qu’ils sont faibles sur la batterie avec un effet sonore plutôt qu’une invite vocale, ce qui est facile à manquer si vous ne surveillez pas les niveaux de batterie dans l’application d’accompagnement .

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Prix ​​& disponibilité

Le Shokz OpenFit coûte 179 $ / 179 £ et est disponible auprès de Shokz, Amazon et Walmart aux États-Unis, et de Shokz, Amazon et John Lewis au Royaume-Uni.

C’est plus cher que certains autres casques de la marque tels que l’OpenMove, mais aucun d’entre eux n’offre une construction aussi discrète. Le meilleur concurrent direct serait le PowerBeats Pro, qui est actuellement réduit à peu près au même prix que l’OpenFit aux États-Unis et au Royaume-Uni sur Amazon.

Celles-ci offrent une durée de vie de la batterie légèrement plus longue sur les bourgeons eux-mêmes (mais légèrement plus courte dans le cas), et sont sans doute une meilleure option pour les utilisateurs d’iPhone en raison des fonctionnalités supplémentaires disponibles.

Vous pouvez également lire notre tableau des meilleurs vrais écouteurs sans fil pour d’autres options.

Verdict

Le Shokz Openfit offre un ajustement sûr et une durée de vie de la pâte durable, ce qui en fait un compagnon idéal pour les séances d’entraînement de moins d’une heure – tout ce qui dépasse cela, et l’ajustement commence à être légèrement inconfortable.

La gamme de fréquences n’est pas la meilleure, de sorte que certains sons (en particulier les pistes rock) peuvent se déformer lorsqu’ils sont réglés à fond, ce dont vous aurez besoin si vous prévoyez d’utiliser ces écouteurs pour une utilisation quotidienne, comme les déplacements dans les transports en commun. Ce ne sera probablement pas une priorité si vous faites du jogging ou du vélo et que vous souhaitez maintenir votre volume plus bas pour être conscient de votre environnement.

Si vous voulez un son plus impressionnant, il existe d’autres options à prix similaire, mais peu offrent une construction aussi discrète mais sécurisée.

Spécifications