Shohei Ohtani vient-il de jouer le meilleur match de baseball de tous les temps ?

MIAMI – Le Veuve Clicquot avait été servi et les t-shirts commémoratifs distribués. Ce n’est qu’à ce moment-là, après avoir eu le temps de tout assimiler, que ses coéquipiers, ébahis, ont pu pleinement comprendre la dernière démonstration de grandeur de Shohei Ohtani.

Ils se sont émerveillés non seulement de son dernier record, devenant le premier joueur à frapper 50 circuits et à voler 50 buts au cours de la même saison. Mais ils ont aussi parlé avec admiration de la façon dont Ohtani a atteint le club des 50-50, avec une performance en un seul match qui restera dans les annales.

« Ce match de baseball est sans doute le plus grand de tous les temps », a déclaré Gavin Lux. « Il le faut. »

Ohtani a écrasé à lui tout seul les Marlins de Miami jeudi. Il a frappé 6-en-6, a frappé trois coups de circuit, a produit 10 points et a volé deux buts – dans un match qui lui a permis de décrocher une place en séries éliminatoires.

« Je ne savais même pas qu’il avait réussi 6 sur 6 », a déclaré Mookie Betts. « Ce que nous voyons est comme prévu. C’est fou qu’il soit à la hauteur de ce genre d’attentes. Mais c’est aussi ce qui vous laisse sans voix. »

Et si Ohtani n’avait pas été éliminé alors qu’il tentait de réussir un triple lors de sa troisième présence au bâton, il aurait également ajouté son deuxième cycle en carrière.

Aucun joueur dans l’histoire du baseball n’avait réussi à frapper trois circuits et à voler plusieurs buts dans un match, jusqu’à ce qu’Ohtani le fasse jeudi. Aucun joueur n’avait réussi à obtenir plus de buts au total (17) dans un match à plusieurs vols, pulvérisant ainsi la marque précédente de 11 détenue par des joueurs comme Kirk Gibson et Braggo Roth. Aucun joueur depuis au moins 1901 n’avait réussi à obtenir au moins cinq coups sûrs, à frapper plusieurs circuits et à voler plusieurs buts dans le même match.

Selon OptaSTATS, aucun joueur depuis 1920 n’a jamais connu une journée de 10 points produits, une journée de six coups sûrs, une journée de cinq coups sûrs de plus d’un but, une journée de trois circuits et une journée de plusieurs vols au cours de sa carrière. Ohtani a concentré toute cette production en un seul jeudi après-midi lors d’une raclée de 20-4 contre les Marlins.

Depuis que le RBI est devenu officiel en 1920, un seul joueur de la MLB a eu, au cours de toute sa carrière (même match ou non), un match avec 10+ RBI

un jeu avec 6+ coups sûrs

un jeu avec 5+ XBH

un jeu avec 3+ HR

un jeu avec 2+ SB Ce joueur, c’est Shohei Ohtani. Il a tout fait aujourd’hui. pic.twitter.com/njXOmwHKnm — OptaSTATS (@OptaSTATS) 20 septembre 2024

Alors, comment la masterclass d’Ohtani se classe-t-elle parmi les autres meilleures performances offensives individuelles de tous les temps ? Avec autant de prétendants dignes de ce nom, cela pourrait dépendre des paramètres.

Les meilleurs jours 6 pour 6 de tous les temps ?

Peu de personnes peuvent parler avec plus d’autorité sur ce sujet que le manager des Dodgers, Dave Roberts. Le 23 mai 2002, lors d’un match contre les Brewers de Milwaukee, Roberts a regardé depuis l’abri des Dodgers son coéquipier Shawn Green frapper quatre coups de circuit, dans le cadre d’une journée à 6 sur 6.

« Désolé, Shawn », a dit Roberts après l’explosion d’Ohtani, toujours depuis l’abri des Dodgers. « Mais dans l’ensemble, je ne pense pas avoir déjà vu quelque chose de pareil. »

Les 19 buts de Green demeurent un record de tous les temps en un seul match. Anthony Rendon (30 avril 2017), Edgardo Alfonso (30 août 1999), Jimmie Foxx (10 juillet 1932) et Ty Cobb (5 mai 1925) ont tous réussi 6 buts sur 6, mais avec moins de buts que Green et Ohtani.



Shawn Green frappe son quatrième home run le 23 mai 2002. (Tannen Maury/AFP via Getty Images)

Qu’en est-il des RBI ?

Bien que les 10 points produits d’Ohtani contre les Marlins soient impressionnants, quelques autres joueurs le battent à ce niveau. Mais pas de beaucoup.

Mark Whiten a frappé quatre coups de circuit et en a produit 12 le 7 septembre 1993. C’est l’un des quatre matchs avec plus de 10 points produits par un joueur, égalant le match de Jim Bottomley de 6 en 6, 12 points produits du 16 septembre 1924. Les seuls autres joueurs qui ont produit plus de points (11) dans un match qu’Ohtani jeudi sont Phil Weintraub (30 avril 1944) et Tony Lazerri (24 mai 1936).

Bien sûr, Ohtani a surpassé ce groupe d’une certaine manière. Aucun de ces matchs n’a comporté plusieurs bases volées.



Mark Whiten en 1993. (George Gojkovich / Getty Images)

Le meilleur match de tous les temps pour un frappeur désigné ?

Ce titre appartient de loin à Ohtani. Depuis que la Ligue américaine a introduit le frappeur désigné en 1973, seulement deux joueurs ont réussi six coups sûrs à ce poste. Le premier fut Kevin Reimer le 24 août 1993 contre Oakland. Le deuxième fut Ohtani. Malgré une description de poste qui exige une concentration totale sur l’attaque, aucun frappeur désigné n’avait jamais enregistré plus de dix points produits ou récolté plus de 15 buts au total dans un match.

« En mettant de côté la saison, aujourd’hui a probablement été le meilleur match offensif que j’ai jamais vu », a déclaré Max Muncy.

Qu’en est-il des jeux polyvalents ?

Si l’on se base sur la domination individuelle, quelques performances de lanceurs pourraient atteindre le niveau du meilleur match de tous les temps. Pensez au match à 20 retraits au bâton de Kerry Wood, au match parfait à 14 retraits au bâton de Sandy Koufax ou au match sans coup sûr à 17 retraits au bâton de Max Scherzer.

Jim Tobin a déjà lancé un match complet sur le monticule tout en frappant trois coups de circuit (bien qu’il ait concédé cinq points ce jour-là). Rick Wise a lancé un match sans coup sûr le 23 juin 1971 et a lui-même frappé deux coups de circuit.

Bien sûr, Ohtani sait ce qu’est une performance dominante dans les deux sens de la patinoire. Lors de son départ du 27 juin 2023 contre les White Sox, il a retiré 10 frappeurs sur prises tout en accordant un point en 6 ⅓ de manche, tout en frappant deux circuits et en réussissant 3 en 4 au bâton.

Mais même cette performance pourrait être pâle en comparaison de ce qu’Ohtani a écrit lors de la démonstration de domination de jeudi.

« Je n’ai jamais vu personne faire ça, même dans les petites ligues », a déclaré Lux. « C’est donc fou qu’il fasse ça au plus haut niveau. »

(Photo du haut de Shohei Ohtani en train de déchirer un doublé : Chris Arjoon / Getty Images)