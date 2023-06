Shohei Ohtani vacille dans la bataille des as alors que le gouffre entre Astros, Angels semble évident

HOUSTON – Un match comme celui de vendredi soir était ce que les Angels avaient en tête lorsqu’ils ont réorganisé et amélioré leur alignement cette intersaison. Un grand match de division devant une salle comble à Houston. Deux as sur le monticule. Shohei Ohtani contre Framber Valdez.

Les Angels ont, pendant des années, été surclassés dans ces matchs. Un record de 12-26 au cours des deux dernières saisons. Ils ont construit une équipe conçue pour participer à ces jeux d’une manière qu’ils n’avaient pas pu faire au cours des saisons passées.

Ce type de tête-à-tête était censé avoir la sensation de deux titans s’affrontant dans une course de division compétitive. Mais alors qu’Ohtani regardait par-dessus son épaule droite et regardait le ballon du coup de circuit de Corey Julks claquer sur les piliers du champ gauche, il semblait que peu de choses avaient changé. Un déficit des Angels de 5-0 s’est transformé en une défaite des Angels de 6-2.

Il reste encore tellement de matchs dans la saison – 103, pour être exact. Beaucoup de temps pour écrire une saison de contes. Les Angels sont assis à 7,5 matchs de la première place et à 4,5 matchs de la troisième place de joker. Les choses peuvent changer aussi rapidement que les deux prochains matchs contre Houston.

Mais il est indéniable que les Angels ne ressemblent pas à une équipe proche du niveau des champions en titre. Le match Ohtani-Valdez était décidément à sens unique. Ohtani a duré six manches et a accordé cinq points sur neuf coups sûrs. Valdez a lancé sept manches de blanchissage.

C’était la deuxième fois qu’il battait son homologue SoCal cette année – en lançant huit manches contre Ohtani et les Angels le 9 mai. Les Astros ont remporté les quatre derniers matchs contre les Angels.

«Nous sommes arrivés à (Valdez). Nous avons eu des coureurs et nous avons eu des occasions », a déclaré le manager des Angels, Phil Nevin. « Trois doubles jeux, qui ont mis fin à des échanges et nous ont un peu blessés. C’est ce que font les grands lanceurs. Et nous devons être meilleurs à ces endroits.

Il y a de bonnes raisons de penser que les Angels peuvent et doivent être meilleurs. Ils ont bloqué 13 coureurs stupéfiants jeudi. Puis huit autres vendredi. Dans les deuxième et troisième manches, les coureurs sont arrivés deuxièmes sans retrait et n’ont pas marqué. Au septième, Chad Wallach s’est lancé dans un double jeu de fin de manche avec les bases chargées. Au huitième, Mike Trout s’est lancé dans un autre double jeu.

Corey Julks – Astros de Houston (4)

pic.twitter.com/wCCMREYVmr — Vidéos MLB RH (@MLBHRVideos) 3 juin 2023

Du côté des lanceurs, Ohtani a accordé cinq coups sûrs à deux coups, une nuit après que le partant Reid Detmers en a accordé trois, le tout en une manche fatidique de trois points.

C’est peut-être pas de chance. C’est peut-être une mauvaise exécution. Plus que probablement, c’est quelque part entre les deux. Et c’est la différence entre les matchs compétitifs avec une équipe d’Astros qui monte en flèche alors que les Angels boudent. Et c’est peut-être la différence si les Angels peuvent avoir une saison compétitive.

« Ouais, c’est frustrant », a déclaré Detmers jeudi à propos des coups sûrs en deux coups, apparemment mécontent d’avoir été invité à aborder le sujet.

Mais Detmers connaît la réalité. Il veut éloigner les frappeurs, car il sait qu’il le peut. Les anges comprennent également les faits. Houston a une super équipe. Une équipe avec une bonne approche en deux temps.

Ce sont les Astros qui ont privé Trout d’un coup sûr supplémentaire lors de la première manche. Et ce sont les Angels qui ont lancé une fuite avec une mauvaise défense en fin de manche.

Ces petites choses s’additionnent contre une équipe qui ne cède pas d’un pouce.

Nevin a déclaré avant que les Angels n’affrontent les Rangers et les Astros dans un homestand de six matchs le mois dernier que la série leur montrerait quelque chose sur eux-mêmes. Il l’a répété avant le début de la série jeudi.

Les équipes affrontent leurs rivaux de division moins de fois cette saison grâce au nouveau calendrier équilibré de la MLB. Les chances de gagner du terrain immédiatement dans la division sont plus rares. Nevin a mélangé sa composition vendredi – déplaçant Ohtani au premier rang et Taylor Ward au nettoyage. Il voulait « secouer la cage ». Au lieu de cela, son équipe est allée 2 pour 12 avec des coureurs en position de score.

« Ces gars sont là où nous aspirons à être », a déclaré Nevin à propos de Houston avant le début de la série. « Il n’y a pas de secret, ce qu’ils ont fait au cours des dernières années ici. Vous regardez à travers le champ. Vous vous souvenez de ce qu’ils ont fait dans les World Series. Ce qu’ils ont fait contre nous dans ce stade.

« C’est une bonne mesure pour voir où nous en sommes. »

La mesure, jusqu’à présent, n’a pas été tendre avec les anges. Il reste encore deux matchs pour essayer d’obtenir une séparation et de rentrer chez lui avec une chance de construire. Mais c’est la même histoire que cette équipe se raconte depuis des années alors qu’elle se trouve dans une sécheresse de huit ans en séries éliminatoires.

Il y a des moments au cours des deux derniers matchs où les choses auraient pu se passer différemment. Un succès opportun ou un pitch de grande envergure, mais cela ne s’est tout simplement pas produit. Les anges doivent prouver qu’ils peuvent y arriver.

« J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de joueurs, mais qu’il manque juste un gros coup sûr », a déclaré Ohtani en réponse à une question sur la capacité de son équipe à rivaliser avec les Astros. « J’ai eu quelques situations avec des coureurs et je n’ai pas pu m’en sortir. »

Ohtani est venu au marbre en neuvième manche avec deux retraits. Les Angels ont perdu quatre points. Comme cela avait été le cas toute la nuit, il y avait deux hommes sur la base. Une chance d’en faire un jeu avec Trout sur le pont.

Le drame a été de courte durée. Ohtani a inversé un curseur de premier pas pour une mouche paresseuse vers le champ gauche. Il emporta la batte avec lui alors qu’il courait jusqu’au premier but, sachant que l’inévitable n’était qu’à portée de main.

Une autre chance pour les anges de prouver leur appartenance a été anéantie.

(Photo: Carmen Mandato / Getty Images)