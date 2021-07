Shohei Ohtani un joueur « une fois dans un siècle », et la MLB a de grands projets pour lui

« Nous avions un œil sur Shohei depuis un certain temps maintenant », a déclaré lundi à CNBC la directrice de la MLB, Barbara McHugh. « Cela a été beaucoup de planification et de construction sur son élan. »

Ohtani est actuellement la plus grande attraction du baseball. Et la MLB veut le transformer en une superstar, rejoignant certains des nouveaux visages de la ligue comme la star des San Diego Padres Fernando Tatis Jr., qui est devenu le nouveau Derek Jeter.

Il semble avoir la personnalité, le charisme et même le discipline financière pour prospérer en MLB. Et Ohtani correspond parfaitement au thème 2021 de la ligue, « Make it Major ». Il célèbre les grands moments pour les joueurs sur le terrain et les activations de marque en dehors.

À la pause des étoiles de la MLB, Ohtani, 27 ans, est en tête de la ligue avec 33 circuits, 70 points produits (troisième) et un pourcentage de slugging de 0,698 en plus d’un record de 4-1 et d’une MPM de 3,49. Ohtani était la tête d’affiche du concours Home Run Derby de lundi à Coors Field, nommé lanceur partant de la Ligue américaine lors du match de mardi, et chauve-souris en frappant.

McHugh, vice-président principal du marketing de la MLB, a déclaré que la ligue avait « un certain nombre de pièces différentes en préparation » pour commercialiser Ohtani, mais n’a pas révélé de détails. L’une des campagnes diffusées le week-end dernier – intitulée « C’est l’heure du Sho ! » – honore l’entrée précoce d’Ohtani dans le livre des records de la MLB.

McHugh a ajouté qu’Ohtani « accomplit des choses sur le terrain que beaucoup d’entre nous n’ont jamais vues ». Après seulement quatre saisons, note la MLB, « Ohtani a frappé plus de circuits et a éliminé plus de frappeurs au cours de la première moitié de la saison 2021 que Babe Ruth ne l’a fait au cours de la première moitié de ses saisons à double sens de 1918 et 1919. » Et il est devenu le premier joueur à être sélectionné comme All-Star en tant que lanceur et joueur de position.

« Cela met en valeur son nom et ce qu’il fait – il fait un spectacle », a déclaré McHugh à propos de la promotion. « Nous voulons nous assurer de capitaliser sur cela et de le rendre aussi important que possible. Il a été l’un des joueurs les plus uniques et les plus transformationnels de l’histoire du baseball. »

Une visibilité accrue fait partie de la stratégie de commercialisation d’Ohtani. Faire en sorte que les consommateurs de sports, en particulier ceux de l’Est, connaissent mieux son visage. La MLB a également placé une grande image représentant le phénomène des anges sur le côté de son siège social de New York, par exemple, dans l’espoir d’attirer les regards lors de la réouverture dans la capitale nationale des médias.

« Les touristes qui traversent cette partie de la ville contribueront à amplifier et à présenter Ohtani non seulement au marché local, mais aussi à toutes les personnes différentes (d’autres pays) qui passent », a expliqué McHugh.