Shohei Ohtani subit une intervention chirurgicale, devrait revenir au jeu en 2024 et lancer en 2025

Shohei Ohtani a finalement subi une intervention chirurgicale des semaines après avoir subi une déchirure du LCU au coude lanceur, mais on ne sait pas quel type d’opération il a subi.

La star des Angels a subi une opération mardi matin réalisée par le Dr Neal ElAttrache à la clinique orthopédique Kerlan & Jobe à Los Angeles, a confirmé l’agent d’Ohtani, Nez Balelo, dans un communiqué. L’opération devrait permettre à Ohtani de frapper avant la journée d’ouverture en 2024 et de revenir au lancer au début de la saison 2025.

« Le plan final, après délibération avec Shohei, était de réparer le problème et de renforcer le ligament sain en place tout en ajoutant du tissu viable pour la longévité du coude », a déclaré le Dr Neal ElAttrache dans le communiqué. « Je m’attends à un rétablissement complet, et il sera prêt à frapper sans aucune restriction le jour de l’ouverture en 2024 et à faire les deux (frapper et lancer) en 2025. »

Suite à son opération, Ohtani a écrit un message à ses fans sur Instagram.

« J’ai subi une opération au coude plus tôt ce matin et tout s’est très bien passé », a écrit Ohtani. « Merci beaucoup pour les prières et les paroles aimables de tout le monde. C’est très regrettable de ne pas pouvoir terminer l’année sur le terrain, mais je soutiendrai les garçons jusqu’à la fin. Je travaillerai aussi dur que possible et faire de mon mieux pour revenir sur le diamant plus fort que jamais. »

Ohtani a reçu un diagnostic de déchirure de l’UCL le 23 août. C’était la deuxième fois que le droitier déchirait l’UCL au coude lanceur au cours de sa carrière en MLB, la déchirant pour la première fois au cours de sa saison recrue en 2018. Il a subi une opération de Tommy John en septembre. 2018 et est revenu au monticule pendant la saison 2020 raccourcie par COVID. Cette opération a également été réalisée par le Dr Neal ElAttrache, médecin en chef de l’équipe des Dodgers.

Alors qu’Ohtani avait reporté l’opération pendant des semaines, Balelo a déclaré qu’ils étaient parvenus à la conclusion que l’opération de mardi était la meilleure décision pour l’avenir de sa carrière.

« La décision finale et le type de procédure ont été pris en mettant fortement l’accent sur la situation dans son ensemble », a déclaré Balelo dans un communiqué. « Shohei voulait s’assurer que la direction prise lui donnerait toutes les chances de frapper et de lancer pendant de nombreuses années. »

Malgré la déchirure de l’UCL, Ohtani a continué à frapper, restant dans l’alignement des Angels jusqu’au 3 septembre. Il a été exclu de l’alignement depuis lors en raison d’une blessure oblique.

Ohtani mène l’AL avec 44 circuits et compte 96 points produits, huit triples et 20 buts volés. Il avait une fiche de 10-5 avec une MPM de 3,14 en 23 départs, en retirant 167 sur des prises et en marchant 55 en 132 manches. Il est largement favori pour remporter son deuxième prix AL MVP cette saison, même s’il ratera la majeure partie du dernier mois de la saison régulière.

Ohtani, 29 ans, deviendra agent libre cette intersaison. Il a récemment vidé son casier au Angels Stadium car il devrait recevoir le plus gros contrat de l’histoire de la MLB.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

