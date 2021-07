DENVER – Il n’a pas été élu MVP, cet honneur est allé à Vladimir Guerrero Jr.

Il n’a pas produit de coup sûr, ni même sorti le ballon du champ intérieur lors de deux apparitions au marbre.

Il a lancé une manche 1-2-3, mais n’a retiré personne au bâton.

Cela ne faisait aucune différence.

La soirée, où la Ligue américaine a remporté le All-Star Game, 5-2, pour la huitième année consécutive mardi soir au Coors Field, appartenait toujours à Shohei Ohtani des Los Angeles Angels.

Ohtani, le lanceur gagnant avec sa seule manche de travail, était de loin la plus grande et la plus grande star, peu importe ce que le score de la boîte peut lire dans les annales de l’histoire du All-Star Game.

Il a reçu les ovations les plus bruyantes de la foule à guichets fermés de 49 184 personnes.

Il a reçu le plus de distinctions et d’hommages de ses coéquipiers.

Et personne n’a failli signer plus d’autographes.

Il y avait peut-être des All-Stars partout sur le terrain, mais un seul était le centre d’attention. Les joueurs sont venus au casier d’Ohtani par vagues pour lui demander de signer des maillots. Balles de baseball. Des photos. Chauves-souris. Vous nommez l’article, Ohtani le signait.

Chaque joueur All-Star, qu’il soit jeune ou expérimenté, se souviendra à jamais de la soirée qu’il a partagée avec Ohtani.

« Je me sentais un peu mal pour lui », a déclaré le plus proche des White Sox de Chicago, Liam Hendricks, qui a préservé la victoire d’Ohtani avec son arrêt. « Bien sûr, j’ai fait signer un ballon par lui. Je peux me sentir mal, mais je ne suis pas un idiot.

« Il faisait certainement plus que votre personne moyenne, mais je pense que tout le monde est impressionné par ce qu’il est capable de faire. »

La réaction d’Ohtani ?

Il a gardé le sourire, a continué à signer et a remercié ses collègues All-Stars d’avoir même voulu son autographe.

« Ce que Shohei fait est incroyablement impressionnant », a déclaré Hendriks, « mais la chose la plus importante que j’ai reconnue en parlant à Shohei est que peu importe ce qu’il fait sur le terrain, il est un meilleur être humain. Je veux dire, c’est l’une des personnes les plus gentilles à qui j’aie jamais parlé de ma vie.

« Il est à peu près aussi humble et gracieux qu’ils viennent. … Le talent qu’il a et le battage médiatique qui l’entoure, je n’arrive pas à imaginer la capacité qu’il a à s’en débarrasser. Il ne repousse pas les gens. Il est juste lui-même. »

Qui d’autre refuserait en fait une invitation à se présenter dans la salle d’entretien et mènerait simplement des entretiens à l’extérieur dans le couloir, sans vouloir détourner l’attention de qui que ce soit d’autre ?

C’était presque comme s’il était embarrassé par toutes les distinctions et les ovations qu’il avait reçues.

« J’étais simplement reconnaissant », a déclaré Ohtani, « pour tous les encouragements et le soutien que j’ai reçus. »

Il était le lanceur qui a tiré les oohs et les aahs avec ses balles rapides consécutives à 100 mph contre Nolan Arenado lors de cette première manche, les lancers les plus rapides qu’il a lancés depuis son premier début de saison.

«Je ne lançais qu’une manche, a haussé Ohtani.

Il a même été acclamé sauvagement pour ses deux retraits, un coup en plein dans le quart de travail.

« Je leur ai toujours frappé directement pendant le quart de travail », a déclaré Ohtani en riant.

Ohtani, qui est arrivé en ville dimanche soir en se sentant frais, quitte Denver complètement épuisé, mais il n’a toujours pas pu s’empêcher de sourire pendant sa frénésie de 72 heures.

« Certainement, c’était beaucoup plus fatiguant par rapport à la saison régulière », dit Ohtani, « mais je me suis amusé. »

Voyons voir, il a frappé six circuits sur 500 pieds dans le Home Run Derby lundi soir, amenant Juan Soto à doubler les heures supplémentaires, avant de sortir au premier tour.

Il a battu le joueur de deuxième but Adam Frazier en première manche.

Il est allé au monticule et a retiré les trois frappeurs qu’il a affrontés, lançant six des 14 lancers à 97 mph ou plus vite.

Il a battu le joueur de premier but Freddie Freeman en troisième manche.

Et il a passé la quatrième manche debout devant le club-house de la Ligue américaine, entouré de plus de 100 journalistes, disant qu’il avait passé le moment absolu de sa vie.

« Je pense que jusqu’à présent [in my career], » Ohtani a déclaré, « cela a été la meilleure expérience, la plus mémorable. »

Il était nerveux, mais s’est immédiatement senti accepté d’entrer dans le club-house des étoiles de la Ligue américaine, flanqué de ses héros qu’il a vu grandir au Japon, dont le Hall of Famer Ken Griffey Jr.

« Avant de leur parler », a déclaré Ohtani, « ils étaient en quelque sorte intimidants. Mais une fois que j’ai parlé à l’époque, tout le monde était super. J’ai passé un bon moment à rencontrer tout le monde. »

Tu plaisantes?

Ils étaient ravis de rencontrer Ohtani.

« Nous demandions tous son autographe », a déclaré le DH Nelson Cruz, étoile des Twins du Minnesota. « J’ai moi-même reçu deux autographes. »

Le Hall of Fame Baseball Museum a fait encore mieux.

Ils ont reçu ses crampons de match All-Star, son protège-main et son protège-pieds.

Les All-Stars ont passé tout le week-end à s’émerveiller devant Ohtani, incapables de comprendre comment il mène les ligues majeures avec 33 circuits et un pourcentage de coups de .698, retirant 11,69 frappeurs par neuf manches en tant que lanceur et frappant les plus longs circuits du Home Run. Derby.

Le lanceur étoile des Yankees Gerrit Cole déclare : « C’est tellement merveilleux à regarder. Il montre que tout est possible. »

Si quelqu’un a vu cela venir, c’est Daike Obara, qui connaît Ohtani depuis l’âge de huit ans. Ils ont grandi ensemble, ont joué au baseball ensemble et faisaient partie de la même équipe de baseball au lycée Hanamaki Higashi à Iwate, au Japon.

Obara a même une vidéo sur son téléphone portable montrant Ohtani a frappé un home run imposant à l’âge de 11 ans, se souvenant du match qu’Ohtani a une fois frappé quatre circuits sur lui.

Maintenant, il connaît l’homme le plus populaire de tout le Japon, se demandant comment il pourrait même marcher dans les rues du Japon cet hiver sans être envahi par les fans.

« Ça va être fou », a déclaré Obara à USA TODAY Sports. « Il n’y a personne de plus gros au Japon. Chaque matin au Japon, la journée commence avec Shohei. Leur jeu se termine au moment où nous nous réveillons, alors tout le monde allume la télévision et Internet pour voir comment Shohei a fait. Et puis tout le monde passe la journée à parler de lui. »

Et, oh, comme ils auront quelqu’un à qui parler mercredi matin sachant qu’Ohtani est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur à commencer un match en tant que lanceur et joueur de position.

Vous devez être très spécial pour que la MLB change les règles juste pour lui, permettant à Ohtani de rester dans le match en tant que DH même après avoir quitté le match en tant que lanceur après la première manche.

« C’était le plus gros match au Japon depuis les ’64 Jeux olympiques de Tokyo », a déclaré Obara. « Cela signifie tellement pour tout le monde à la maison. »

Cela ne fait qu’ajouter à la légende, dit Obara, dépassant même ce moment dans leur dortoir de lycée quand Ohtani s’est réveillé tard. Il s’est précipité dehors, mais à 6 pieds 4 pouces, sa tête a percuté le cadre inférieur de la porte.

Ohtani allait très bien et continuait à courir.

Le cadre de la porte était complètement fissuré.

« La fissure dans ce cadre de porte est toujours là », dit Obara. « C’est presque un monument historique maintenant. »

La légende ne fait que commencer.

« Il crée la vague, n’est-ce pas? », déclare le partant des Yankees Gerrit Cole. « Il est devant le sillage. Je suis un rêveur. Les gens qui admirent Shohei, et voient comment il a été capable de le faire et de dépasser les attentes, prouve que tout est possible. »

Selon le receveur des Rays de Tampa Bay, Mike Zunino, qui a marqué dans le match : « Le gars peut tout faire. C’est fou. »

Alors, allez-y et soyez déçu qu’Ohtani n’ait pas remporté le Home Run Derby. Sentez-vous insatisfait de ne pas l’avoir vu frapper un circuit dans le All-Star Game, encore moins frapper une balle hors du champ intérieur. Soyez contrarié de ne pas avoir vu un seul retrait au bâton.

Mais tous ceux qui étaient présents ce soir devraient également se rappeler qu’ils ont vu l’histoire vivante, respirante, un premier All-Star dont le talent pourrait changer le jeu à jamais.

« Les attentes envers lui sont un peu plus élevées que celles de votre personne moyenne », a déclaré Hendriks. «En fin de compte, je pense que personne ne réalise le bilan de son corps, non seulement ce que le Home Run Derby prend, mais aussi le lancer d’une manche et de frapper.

« Je ne pense pas que les gens pensent à quel point tout est difficile. C’est quelque chose de spécial. »

Oh, est-ce jamais.

« Nous sommes tous », a déclaré le manager d’AL Kevin Cash, « en admiration devant ses capacités. J’apprécie ce qu’il a fait pour notre jeu et nos fans. Il y a beaucoup de choses dont nous sortons avec la pandémie, et son talent … a joué un rôle important dans la relance du baseball. »

