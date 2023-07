Shohei Ohtani se sent chez lui à Seattle ? Cinq points à retenir du match des étoiles de la MLB 2023

SEATTLE – Le règne de la Ligue américaine est terminé.

La Ligue nationale a remporté son premier All-Star Game depuis 2012 mardi soir, alors que le receveur des Rockies Elías Díaz, le feu vert du receveur des Rocheuses Elías Díaz, le circuit à deux points des Orioles plus près de Félix Bautista a porté la NL à une victoire 3-2 devant 47 159 fans à T -Parc mobile.

Ces fans se sont fait entendre toute la nuit, implorant Shohei Ohtani de signer à Seattle et applaudissant sauvagement les représentants de leur ville natale. Dans la neuvième manche, tout était mis en place pour que Julio Rodríguez soit le héros. Le voltigeur des Mariners s’est avancé vers la plaque représentant le point gagnant alors que la foule scandait son nom.

Le pandémonium, cependant, ne s’ensuivit pas.

Rodríguez a fait match nul sur sept lancers contre le plus proche des Phillies, Craig Kimbrel, mettant deux coureurs sur la base. Le manager de Philadelphie, Rob Thomson, est resté avec son gars, et Kimbrel a récompensé la confiance en retirant José Ramírez sur son 30e lancer de la manche pour préserver la victoire et vérifier un élément de sa liste de choses à faire avec l’arrêt.

« J’ai eu des occasions de lancer, mais jamais cette opportunité », a déclaré Kimbrel. « J’ai probablement lancé plus de lancers que je ne le voulais, mais je suis content que Topper soit resté avec moi et m’ait laissé saisir cette opportunité. »

Voici cinq autres plats à emporter de la nuit:

1. L’agence libre d’Ohtani n’est jamais très loin

Les acclamations des joueurs locaux sont à prévoir. En règle générale, les rivaux de division ne reçoivent pas le même traitement.

Ohtani est une exception.

Match des étoiles de la MLB 2023 : Shohei Ohtani des Angels réécrit l’histoire de la MLB

En quoi est-il différent ? Avant le match des étoiles de mardi, un joueur adverse lui a rendu visite. Après avoir fait dédicacer des chauves-souris par ses coéquipiers All-Star Mookie Betts et Freddie Freeman, Geraldo Perdomo de l’Arizona s’est rendu au club-house de l’AL pour en obtenir une signée par Ohtani également. Le talent à double sens était heureux d’obliger.

Inutile de dire que les fans étaient tout aussi enchantés par Ohtani. Des chants de « viens à Seattle » pleuvaient à chaque fois qu’il se mettait dans l’assiette.

« Je n’ai jamais rien vécu de tel, mais je l’ai certainement entendu », a déclaré Ohtani par l’intermédiaire de son traducteur par la suite.

Il a ensuite félicité la ville de Seattle, où il a déjà passé ses intersaisons, et ses fans. Bien sûr, insérez n’importe quel autre nom de ville, dans l’un des 29 autres terrains de baseball, et des chants similaires auraient sérénadé la superstar des Angels, dont l’agence libre imminente a tous les fans qui espèrent décrocher le talent générationnel.

Les joueurs font-ils de même pour essayer de le séduire ?

« J’aimerais garder cela secret », a déclaré Ohtani.

Rodriguez, la star de sa ville natale, a déclaré qu’il avait un peu parlé à Ohtani, mais pas spécifiquement de venir à Seattle.

« Secrets », a déclaré Rodriguez avec un sourire. « Je ne peux pas tout savoir dans la vie. »

2. Luis Arráez emmène son hit-parade à Seattle

Il y a un mois au T-Mobile Park, l’impossible s’est produit : Arráez est resté sans coup sûr pour une série.

Sa performance de 0 en 12 sur trois matchs à Seattle a fait chuter sa moyenne au bâton à 0,378, ressemblant peut-être à la fin de sa quête pour atteindre 0,400. Seulement trois matchs plus tard, dont deux performances en cinq coups sûrs, il a de nouveau atteint le plateau.

Il n’est donc pas surprenant que Jordan Romano, plus proche des Blue Jays, ait qualifié Arráez de joueur le plus inconfortable de la ligue avant le match de mardi. Arráez est revenu sur la scène fatidique du T-Mobile Park et a effacé le goût amer de son dernier voyage à Seattle, n’ayant besoin que de deux lancers pour enchaîner deux simples. Son deuxième coup sûr a ramené JD Martinez à la maison du deuxième pour égaliser le match en quatrième manche.

« Attendez le ballon, frappez le ballon », a déclaré Arráez. « C’est ce que je fais. »

Luis Arráez des Marlins frappe un coup RBI pour égaliser le score du All-Star Game

Freeman, qui a mené les majors au chapitre des coups sûrs l’an dernier et a frappé 0,325 l’an dernier, faisait partie des nombreux coéquipiers d’Arráez en NL qui se sont émerveillés des capacités du joueur de champ intérieur des Marlins. Après avoir remporté le titre de frappeur AL l’année dernière, Arráez est en passe de faire de même dans le circuit senior cette année.

« C’est incroyable à regarder », a déclaré Freeman. « Juste aujourd’hui dans le match, un séparateur 0-0 pour un coup sûr et une balle rapide 0-0 à 98 mph pour un coup sûr avec des ombres. Rien ne le dérange. C’est incroyable. »

Arráez a dit à Freeman et Betts qu’il aimait les voir frapper, mais le sentiment est réciproque. Il a ressenti tout le soutien de ses pairs All-Star.

« Ils disent: » Hé, allez-y, jouez fort, profitez du jeu, vous pouvez frapper .400 « », a expliqué Arráez. « Je dis: » Hé, c’est difficile. Je suis humain. Mais je vais essayer. Voyons ce qui se passera quand je terminerai ma saison.

3. Rangers rouler en profondeur

Si le match des étoiles est censé brosser un tableau de la première mi-temps de la saison, il n’est pas surprenant que six joueurs différents des Texas Rangers étaient sur le terrain lorsque Nathan Eovaldi a pris le monticule en deuxième manche.

Malgré une chute tardive menant à la pause, les Rangers détiennent toujours une avance de deux matchs sur les Astros de Houston en tant que leaders surprises de l’AL West. Beaucoup s’attendaient à ce que leur rotation remaniée soit leur force motrice, mais c’est leur attaque qui les a poussés à ce point, marquant plus de points que n’importe quelle équipe de baseball.

Plus de la moitié de la formation de départ de l’AL portait une casquette texane. Et tandis que ces joueurs ont eu du mal à produire offensivement mardi contre les armes d’élite de la NL, Adolis García a tout de même fait le show avec deux attrapés bondissants au mur dans le champ droit.

Le premier est survenu sur le deuxième lancer du match, lorsque Ronald Acuña a envoyé un ballon à 353 pieds sur le terrain de combat que García a retrouvé. Cela aurait été un coup de circuit sur un terrain: le Yankee Stadium du démarreur de l’AL Gerrit Cole.

4. Des rayons les stars racontent l’histoire de la première mi-temps

Aussi bien représentés que soient les Braves (huit joueurs) et les Rangers, raconter l’histoire de la première mi-temps serait incomplet sans mentionner les Rays et leur début historique.

Mardi, Randy Arozarena et Yandy Díaz ont montré le talent et l’excitation à Tampa Bay qui ont toujours leur équipe à la tête de la centrale AL East.

Immédiatement après l’attrapé de García sur Acuña, Arozarena a fait sa propre prise bondissante, privant Freeman d’un coup sûr supplémentaire qui aurait été un coup de circuit dans cinq stades. Arozarena s’est tourné vers son bon ami García, et les voltigeurs de coin ont joué pour l’excitation des fans en croisant les bras et en faisant la pose classique d’Arozarena.

Adolis García et Randy Arozarena font des prises d’élite pour commencer le All-Star Game

« Ce n’était pas très juste », a plaisanté Freeman. « Non, c’était une bonne prise. Frappez fort la balle, je ne peux pas vraiment demander beaucoup plus dans le All-Star Game. »

Une manche plus tard, Diaz des Rays a frappé le seul home run du match jusqu’à l’explosion de Díaz des Rockies.

5. La Ligue nationale prend sa revanche

Pendant un certain temps, la 93e Midsummer Classic ressemblait plus à la même chose.

C’est-à-dire que la NL avait une fiche de 3-21-1 dans le match des étoiles depuis 1997 et n’avait pas du tout gagné depuis qu’elle avait blanchi l’AL, 8-0, au Kauffman Stadium en 2012. Mardi, le circuit junior a mené pendant quatre des sept premières manches et n’a jamais traîné pendant cette période, en bonne forme pour remporter sa 10e victoire consécutive au All-Star Game.

Mais, finalement, la NL a exigé une revanche.

Match des étoiles de la MLB 2023 : feu vert sous tous les angles d’Elías Díaz, HR à deux reprises

Arráez et Martinez étaient les vedettes offensives au début, chacun allant 2 contre 2, avant que Díaz ne délivre l’explosion décisive. Par la suite, Thomson a tenté de minimiser la récente incompétence de la NL.

« Je ne pense pas qu’ils prêtent vraiment plus d’attention à cela », a-t-il déclaré. « Je pense que si vous jouez dans un jeu, vous voulez gagner. Mais je ne pense pas que cela ait eu beaucoup d’importance. »

