Shohei Ohtani pourrait-il battre le record de circuits AL d’Aaron Judge une saison plus tard?

On a demandé à Shohei Ohtani lors des festivités All-Star de la semaine dernière à Seattle s’il essayait de battre le record du home run de la Ligue américaine. Avant même que l’interprète japonais Ippei Mizuhara ne traduise la question pour lui, Ohtani eut un sourire narquois. Bien qu’il se fie à Mizuhara lors des entretiens en anglais, Ohtani n’a pas eu besoin de l’aide de son interprète pour comprendre ce que ces mots signifiaient.

Il a déjà entendu la question, et il l’entendra de très nombreuses fois dans les mois à venir.

Néanmoins, le sourire enjoué d’Ohtani se transforma en un large sourire alors qu’il réfléchissait à la manière de répondre. La superstar japonaise fait généralement attention à ses mots et se garde de faire des déclarations audacieuses. Mais, cette fois, il a répondu par l’affirmative. Qu’il n’y ait aucun doute sur ses intentions.

« Bien sûr », a déclaré Ohtani, « j’aimerais battre le record. Mais avant tout cela, je dois rester en bonne santé, terminer l’année en bonne santé. C’est l’objectif en ce moment. »

Les 35 circuits d’Ohtani en 93 matchs ont mis le phénomène à double sens sur la bonne voie pour terminer avec exactement 60 circuits sur la saison, soit juste en deçà du record AL d’Aaron Judge en 2022 avec 62 circuits. Mais il y a des raisons de croire qu’Ohtani sera en mesure d’écraser 62 et même de dépasser le record de Judge d’ici la fin de la saison régulière des Angels le 1er octobre contre les A’s. Plusieurs raisons, en fait.

Pour commencer, le rythme actuel des circuits d’Ohtani (environ un circuit tous les 2 matchs et demi) devrait s’accélérer au cours des mois les plus chauds de juillet et août. Des températures plus élevées à travers le pays permettront aux ballons de se transporter plus loin, ce qui représentera potentiellement la différence entre un ballon volant et un coup de circuit.

Déjà, Ohtani est dans le 99e centile en vitesse de sortie maximale, faisant régulièrement craquer le ballon de sa batte et l’effaçant jusqu’aux parties les plus profondes des terrains de baseball de la MLB. Il est également responsable du coup de circuit le plus long cette année : 493 pieds au champ droit le 30 juin contre les Diamondbacks. Les mois d’été torrides ne feront qu’accélérer sa production.

« Je ne pense pas », a déclaré le manager des Angels Phil Nevin à propos du circuit de 493 pieds d’Ohtani, « il y aura une balle frappée plus loin que celle-là. »

Ah, sauf peut-être que des températures à trois chiffres peuvent conduire Ohtani à écraser une balle encore plus loin. Les distances de home run n’ont guère d’importance pour le record de l’AL, mais il pourrait utiliser la chaleur pour aider à améliorer son rythme de home run. Dans l’état actuel des choses, un coup de circuit tous les 2,5 matchs n’est pas suffisant pour battre les 62 circuits du juge. Ohtani devra écraser de longues balles à un rythme légèrement plus rapide pour atteindre son objectif de battre le record d’une saison AL, ce qui est certainement faisable avec l’avantage de la hausse des températures.

Et battre le record semble encore plus possible si l’on considère à quel point Ohtani est brûlant dans l’assiette en ce moment. Le cogneur de 6 pieds 4 pouces ne manque tout simplement aucune erreur. Son dernier coup de circuit, suivi d’un battement de chauve-souris aussi fluide que jamais, contre le droitier des Yankees Michael King en est l’exemple le plus récent.

Shohei Ohtani des Angels LANCE un MOONSHOT à deux points pour égaliser le match contre les Yankees

Lundi, la balle rapide à quatre coutures de 97 mph de King a raté la cible et est tombée directement dans la timonerie d’Ohtani, ce qui a entraîné un home run de deux points égalant le match en septième manche pour les Angels. Ce n’était que le deuxième coup de circuit que King a abandonné toute l’année. Peut-être pourrait-il s’en tirer avec ce lancer contre d’autres frappeurs de la ligue; Après tout, King était un élément clé du corps de relève des Yankees qui a affiché la meilleure MPM du baseball en première mi-temps (3,27) cette année. Mais il ne peut pas s’en tirer avec une telle erreur contre Ohtani. Il est tout simplement l’un des lanceurs les plus coriaces que les lanceurs doivent affronter en ce moment.

L’année dernière à cette époque, ce frappeur était juge. Le cogneur des Yankees, actuellement sur la liste des blessés avec un ligament déchiré à l’orteil, a atteint la barre des 35 circuits lors de son 92e match en 2022. Ohtani a eu besoin de 93 matchs pour atteindre 35 circuits, une étonnante marque à la mi-juillet qui mène toute la MLB. frappeurs. Même les chiffres globaux de leurs saisons de slugging respectives sont étrangement similaires.

Les Anges restant en lice en seconde période ne devraient tirer que le meilleur parti de La Licorne. Nous avons déjà vu comment la Classique mondiale de baseball de cette année a considérablement augmenté le niveau d’intensité d’Ohtani, culminant avec la finale États-Unis-Japon et Mike Trout-Ohtani au bâton pour les âges. Maintenant, le chemin le plus réaliste de Los Angeles vers les séries éliminatoires passe par une place de joker.

Les Angels sont à 5 matchs et demi avec quatre équipes à franchir. Ce serait toute une saison pour les Angels d’Arte Moreno s’ils pouvaient gratter et se qualifier pour les séries éliminatoires pendant qu’Ohtani poursuivait le record de Judge. Parlez d’un moyen infaillible d’obtenir des mégots dans les sièges au Angel Stadium.

Et, tout comme Judge l’année dernière, l’avenir incertain d’Ohtani est tout autant un sujet brûlant en ce moment que sa course à domicile. Ohtani et son incroyable capacité à double sens devraient entrer en agence libre cette intersaison. Oui, les Angels sont en lice pour le moment, mais cela peut changer rapidement dans les semaines précédant la date limite des échanges du 1er août.

Si Los Angeles commence à s’effondrer, Moreno pourrait envisager d’échanger Ohtani maintenant pour assurer au moins un prospect, tandis que les Angels n’auront rien s’il s’en va en agence libre. Il est donc possible, voire peu probable, qu’Ohtani soit échangé à une autre équipe au milieu de sa quête pour battre le record de l’AL.

Ken Rosenthal fait le point sur les rumeurs commerciales de Shohei Ohtani concernant les anges

Ohtani s’enfuit sans aucun doute avec le MVP de l’AL, qui serait son deuxième prix de carrière après l’avoir remporté en 2021. Mais tant de choses sont encore inconnues sur le plus grand joueur de baseball de notre vie, et cela ne fait qu’ajouter à l’excitation et à l’agitation entourant La sixième année d’Ohtani en MLB.

Le 8 juillet, FanDuel a présenté +1500 cotes de pari (effectivement 15:1) pour que Shotime batte le record de l’AL. Attachez-vous; nous pourrions juste regarder l’histoire dans des saisons consécutives.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert les Mets en tant que reporter pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Les anges de Los Angeles Shohei Ohtani