Shohei Ohtani parmi les cinq agents libres que les Red Sox devraient éviter – NBC Sports Boston

Tout le monde a une liste d’agents libres de premier plan que les Red Sox devraient poursuivre. C’est facile. Un exercice plus utile pourrait consister à choisir les éléments coûteux à éviter.

Les Red Sox ont de l’argent à dépenser cet hiver, depuis que le directeur du baseball déchu, Chaim Bloom, a laissé son remplaçant Craig Breslow avec seulement deux gros contrats en cours : Rafael Devers (10 ans, 313,5 millions de dollars) et Trevor Story (six ans, 140 millions de dollars jusqu’en 2027). ). Masataka Yoshida a également quatre ans et environ 75 millions de dollars restants sur son contrat, mais cela laisse encore aux Red Sox environ 40 millions de dollars en dessous du premier seuil de taxe de luxe.

Considérez donc cela comme un service public, alors que nous décomposons cinq agents libres que les Red Sox devraient transmettre, même s’ils semblent tentants.

1. Shohei Ohtani, RHP/DH

Pardon pas intéressé. Aucun athlète professionnel n’a demandé autant à son corps qu’Ohtani au cours des trois dernières années, et nous pouvons déjà voir les résultats : il a subi une opération au coude avant même la fin de la saison. Après son opération à Tommy John en 2018, il est évident qu’Ohtani n’est pas construit pour durer, mais cela n’empêchera pas quelqu’un de le payer comme s’il allait jouer pour toujours.

Le premier critère pour tout contrat de disque devrait être la disponibilité, et il est absurde d’imaginer un monde dans lequel Ohtani continue de se battre jusqu’à la trentaine. Laissez quelqu’un d’autre lui payer 600 millions de dollars pour qu’il tombe en panne, d’autant plus qu’une troisième opération au coude pourrait également mettre fin à sa carrière de frappeur.

2. Blake Snell, LHP

Il fut un temps où les Red Sox déclaraient que recruter des partants dans la trentaine représentait une mauvaise affaire, mais ensuite Jon Lester s’est produit et ils ont inversé leur cap, se retrouvant avec David Price et Chris Sale dans le même personnel.

Les fondamentaux de ce pari n’ont cependant pas changé, ce qui fait du joueur de 30 ans un risque, et c’est avant même d’aborder l’incohérence sauvage du gaucher. Entre le Cy Young Award qu’il a remporté en 2018 avec les Rays et celui qu’il va probablement remporter ce mois-ci avec les Padres, Snell est allé 25-26 avec une MPM de 3,85 tout en recevant exactement zéro vote Cy Young.

Même l’année dernière, qui s’est terminée avec une MPM de 2,25, la meilleure en NL, Snell n’a vraiment décollé qu’à la fin mai. Ajoutez le fait que Snell a mené la NL au chapitre des buts sur balles (99), et son curriculum vitae ne crie pas à la cohérence. Il n’a remporté que huit victoires à deux reprises en huit ans, et il pourrait facilement devenir Carlos Rodón de cette année, le gaucher qui signe un gros contrat et ne se lance pas ensuite dans ses meilleures saisons, mais dans ses plus courantes et piétonnes.

3. Eduardo Rodriguez, LHP

Quelqu’un a envie de danser à nouveau avec E-Rod ? Je ne le pensais pas.

Écoutez, nous avons déjà vécu ça. Rodriguez nous impressionne pendant des moments puis disparaît. Dans le cas des Tigres, il a pris la seconde moitié de cette phrase au pied de la lettre – ils ont perdu contact avec lui pendant un mois en 2022 alors qu’il s’occupait de problèmes conjugaux, puis cette saison, il a opposé son veto à un échange avec les Dodgers qui aurait pu le mettre en danger. sur un concurrent des World Series tout au long de la séquence. Qu’est-ce que cela dit de sa compétitivité qu’il ait décliné ?

Breslow et E-Rod étaient coéquipiers des Red Sox en 2015, le nouveau patron a donc une idée de ce à quoi ressemble son coéquipier mercuriel dans les coulisses. En espérant que cela suffira à le guider dans une direction différente.

4. Lucas Giolito, RHP

Fini les bonnes affaires ! Fini les candidats qui rebondissent ! Les Red Sox ont une riche tradition qui remonte à Dan Duquette – qui n’a jamais rencontré un Bret Saberhagen, un Ramon Martinez ou un David Cone qu’il ne pensait pas pouvoir ressusciter – de parier sur des projets de remise en état.

Mais après quatre années pendant lesquelles Bloom a constamment pris des dépliants d’un an contre des vétérans de l’autre côté de la colline, laissez quelqu’un d’autre essayer de réparer Giolito, un ancien All-Star des White Sox qui a tout simplement craqué l’année dernière.

Il a lancé pour trois équipes et sa MPM s’est progressivement détériorée avec chacune d’elles, passant de 3,79 avec les White Sox à 6,89 avec les Angels et à 7,04 avec les Guardians. Il a cédé 41 circuits en tête de la ligue, ce qui fait de lui l’un des 10 lanceurs seulement depuis 2000 à servir ce nombre, et il évolue dans la mauvaise direction depuis deux ans maintenant.

5. James Paxton, LHP

En parlant de projets de remise en état, n’oubliez pas Big Maple. Une histoire de réussite pendant environ une demi-saison, il s’est épuisé comme on pouvait s’y attendre et le fait que Bloom ne l’ait pas échangé quand il en avait l’occasion a probablement contribué à lui coûter son emploi. Paxton est ce qu’il est : un joueur de 35 ans sujet aux blessures, capable d’être maîtrisant, mais pas d’une manière cohérente ou fiable.

Les Red Sox ont raté leur chance de maximiser son atout, et maintenant les retrouvailles ne servent à rien. Ils comptent déjà sur un gaucher peu fiable à Sale ; ça ne sert à rien d’en ajouter un autre.