Shohei Ohtani mène clairement la danse alors que l’agence libre se profile

NEW YORK — Promenez-vous dans le parc de Citi Field et les rappels de la présence d’une icône en ville étaient partout.

Une foule plus nombreuse que d’habitude s’est formée autour du Home Run Apple à l’entrée du stade. Les petits enfants ont déploré bruyamment que leur joueur préféré ait été blessé. Un fan a brandi une pancarte disant : « VEUILLEZ UTILISER MON LIGAMENT ». La foule a hué quand il a été intentionnellement marché, privant les personnes présentes de regarder une licorne bidirectionnelle prendre une autre frappe au bâton sous leurs yeux.

Tout le monde – les Mets, les Angels et les fans de baseball – voulait un morceau de Shohei Ohtani. N’importe quoi ferait l’affaire. Et Ohtani, privé de la possibilité d’exprimer pleinement ses nombreux dons, a quand même tenu ses promesses. Parce que bien sûr, il l’a fait.

Un jour après que le monde du baseball a appris que son meilleur joueur s’était déchiré l’UCL au coude droit pour la deuxième fois de son inimaginable carrière, Ohtani et les Angels se sont envolés pour New York pour une série de trois matchs. Le timing était étrange. Plutôt que de rester assis avec cette nouvelle encore fraîche et brute d’une déchirure de l’UCL dans un environnement plus calme, Ohtani s’est retrouvé dans le plus grand marché médiatique du pays, face à des journalistes avec des questions sans fin sur sa blessure et son avenir.

Mais Ohtani n’a jamais répondu à ces questions. En tout cas, pas encore. Adepte de disparaître dans les coulisses du club-house des visiteurs, Ohtani était déterminé à garder publiquement le silence sur sa blessure jusqu’à ce qu’au moins il ait plus de réponses. À sa place, le directeur général des Angels Perry Minasian et le capitaine Phil Nevin ont tenté de répondre aux demandes des médias. Ce que nous avons appris, c’est qu’Ohtani, même blessé, dirige toujours le spectacle.

« Il va jouer », a déclaré Minasian vendredi. « Lui et ses représentants vont élaborer un plan. Alors que nous sommes assis ici aujourd’hui, il va jouer jusqu’à ce qu’il nous dise qu’il ne le fera pas. »

Nous ne savons pas encore si Ohtani subira une opération chirurgicale à Tommy John pour la deuxième fois en cinq ans. Nous ne savons pas encore quelle est la gravité de sa blessure, ni le grade ou le niveau de la déchirure de l’UCL. On ne connaît pas encore le résultat de son deuxième avis. C’est inquiétant, mais il est fort possible que les jours de Shohei Ohtani, le lanceur partant, soient derrière lui.

Ce que nous savons, c’est qu’Ohtani joue toujours. Non, il ne lancera pas pour le reste de la saison, mais il peut certainement encore frapper. Le frappeur désigné a réalisé une fiche de 3 en 9, dont deux doubles et un triple, avec cinq buts sur balles, deux buts volés, un point produit et trois points marqués contre les Mets lors de sa première série depuis que nous avons appris sa déchirure à l’UCL.

Ce n’étaient pas non plus des succès banals. Avec Ohtani, presque rien ne l’est. Son doublé de 115 mph lors de sa deuxième présence au bâton contre Kodai Senga vendredi a été la balle la plus durement touchée de toute la série de trois matchs. Laissez cela comprendre. Aucun autre joueur, pas même le tout-puissant Pete Alonso, n’a frappé une balle plus fort ce week-end à New York qu’Ohtani, le gars qui joue avec une UCL déchirée. C’est surréaliste.

L’improbabilité et le caractère scandaleux du talent d’Ohtani depuis le jour où il a marché sur un terrain de baseball ont amené ses coéquipiers et ses pairs à croire qu’il marchera à nouveau sur le monticule et redeviendra un joueur à double sens.

« Il n’y a aucun doute dans mon esprit », a déclaré Mike Trout lorsqu’on lui a demandé s’il croyait qu’Ohtani reviendrait de sa blessure en tant que lanceur et frappeur. « Il veut toujours être sur ce terrain. »

« C’est le problème avec lui, il a de nombreuses façons d’avoir un impact sur l’équipe », a déclaré le releveur des Mets Adam Ottavino. « Il devrait quand même gagner le plus d’argent, je pense. Même s’il ne lance plus jamais, c’est toujours un gars que tout le monde voudra. Mais je pense que les gens qui pensent que vous pouvez aimer, lancent simplement 70 matchs et c’est facile ou quelque chose comme ça, ils n’en ont aucune idée. Ce qui m’a époustouflé, c’est qu’il lançait tout le match et frappait le lendemain. Je ne sais pas si cela a contribué [to the injury] ou quoi, mais c’est la chose dont tu dois t’inquiéter.

Alors qu’Ohtani continue de frapper, les Angels ressentent clairement la pression de la plus grande star du sport qui se blesse sous leur surveillance. Vendredi, Minasian est apparu calme et léger lorsqu’il a révélé que les Angels n’avaient pas testé ni reçu d’imagerie du coude d’Ohtani avant la semaine dernière, lorsqu’une IRM a confirmé la déchirure de l’UCL. C’est une information curieuse, étant donné qu’Ohtani avait souffert de fatigue aux bras et de crampes aux doigts et aux mains plus tôt ce mois-ci, ce qui lui avait fait rater un départ.

Ben Verlander fournit de nouvelles informations sur la blessure de Shohei Ohtani

Sentant la pression et voulant peut-être atténuer une partie du blâme que l’industrie a placé sur les Angels pour la blessure d’Ohtani, Minasian s’est de nouveau retrouvé devant la presse samedi. Le visage du directeur général était luisant de sueur et une éruption rouge s’était développée sur le côté droit de son cou. Cette fois, Minasian a précisé que les Angels avaient proposé une IRM à Ohtani pour ses affections antérieures, mais que c’était le cogneur japonais et ses représentants qui avaient refusé le test.

Cette blessure n’était pas sur les épaules des Angels, a laissé entendre Minasian. C’est Ohtani qui a refusé l’imagerie précédente qui lui avait été proposée bien avant de déchirer son UCL.

« Peut-être que maintenant je peux aller au Japon », a déclaré Minasian en riant un peu, alors que les journalistes retiraient leurs micros et les caméras étaient éteintes.

La seule chose que Minasian a clairement dit samedi, en révélant peu d’autres choses sur la blessure ou l’avenir d’Ohtani, c’est que tout le pouvoir, comme lorsqu’il est dans la surface ou sur la bosse, est entre les mains d’Ohtani. La manière dont Ohtani choisit de gérer sa déchirure à l’UCL dépend du cogneur japonais et de son agent Nez Balelo, a déclaré Minasian. Ohtani déterminera si et quand il subira une opération chirurgicale à Tommy John. Ohtani et son cabinet sont ceux qui ont décidé qu’il jouerait mercredi le deuxième match du programme double des Angels, quelques minutes seulement après avoir appris que son UCL était déchiré.

« C’est sa décision de jouer », a déclaré Minasian. « Et nous le soutiendrons. »

En réalité, Ohtani opère avec un pouvoir incontrôlé. Les Angels ont déjà fait leur part en essayant de garder Ohtani à Anaheim à long terme. Ils l’ont soutenu à la date limite des échanges – et ont hypothéqué leur avenir – en achetant le partant Lucas Gioltito et d’autres joueurs qui, selon eux, combleraient les trous nécessaires pour faire une poussée en séries éliminatoires. Cela n’a pas fonctionné. Los Angeles a une fiche de 7-16 depuis la date limite des échanges et à 10,5 matchs de la dernière place de wild card de la Ligue américaine.

Aujourd’hui, l’époque où Ohtani portait le numéro 17 pourrait toucher à sa fin controversée. L’icône du baseball n’est qu’à quelques mois d’entrer dans l’agence libre la plus fascinante du sport à ce jour, avec des centaines de millions de dollars potentiellement dilapidés.

Quel est l’impact de la blessure de Shohei Ohtani sur sa future agence libre ?

Ce que Ohtani décide de faire ensuite reste significatif. S’il choisit de continuer à jouer le reste de la saison, peut-être dans le but d’ajouter à ses 44 circuits et à sa campagne MVP, cela retardera son opération jusqu’en octobre. Dans ce scénario, Ohtani aura besoin de beaucoup plus de temps pour se réadapter et revenir sur le terrain. S’il choisit de subir une intervention chirurgicale plus tôt, sa prochaine équipe, qu’il s’agisse des Angels ou d’une nouvelle organisation, récoltera les fruits d’Ohtani dans son alignement bien plus tôt dans la saison 2024.

Et en parlant de sa prochaine équipe, les Mets de Steve Cohen devraient encore être dans le mix cet hiver pour la superstar à double sens. Les Mets ont tenté d’attirer l’attention d’Ohtani ce week-end après que sa fausse balle durement frappée samedi ait brisé une section d’un écran LED dans le champ droit. Quelques instants plus tard, Ohtani a réussi un doublé à 109,6 mph vers la droite.

« Nous vous envoyons la facture pour cela, Shohei », a lu le jumbotron des Mets alors qu’Ohtani entra dans l’assiette plus tard dans la soirée.

Le message s’est poursuivi dimanche sur le forum vidéo : « S’il vous plaît, ne cassez rien d’autre, Shohei. »

Même si les messages des Mets étaient ludiques, les Angels ne plaisantaient même pas de cette manière avec le visage de leur franchise. À l’approche de son agence libre et avec son bras droit doré compromis, on ne peut s’empêcher de se demander quel type de contrôle les autres équipes concéderaient à Ohtani s’il signait avec elles. À l’heure actuelle, les Anges lui permettent de prendre les devants. Ce n’est pas exactement une nouvelle stratégie. Leur décision de laisser Ohtani diriger le spectacle est au moins en partie la raison pour laquelle il a signé avec eux en premier lieu. Les Angels ont soutenu son désir de lancer et de frapper à plein temps, et de le faire à sa manière. Cet arrangement a contribué à son éclat et à son effondrement.

Bientôt, Ohtani recevra des offres d’autres clubs qui pourraient ne pas lui donner toute cette autonomie (Ohtanomy ?). Il n’y a donc aucune raison pour Minasian et les Anges de changer le scénario maintenant. Une partie de leur influence pour potentiellement garder Ohtani est de lui faire savoir qu’il dirige la série.

Le week-end dernier, à New York, les Mets ont accueilli certaines des plus grandes foules de la saison. Citi Field a également reçu le mémo. C’est le monde d’Ohtani, et nous y vivons tous.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle couvrait auparavant les Mets en tant que journaliste pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .