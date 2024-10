Shohei Ohtani : les barrages de la MLB pourraient aider la star des Los Angeles Dodgers à devenir une célébrité mondiale

Ohtani a rejoint les Angels avant la saison 2018 et a été nommé recrue de l’année de la Ligue américaine.

Après quelques saisons perturbées par des blessures, Ohtani a été nommé joueur le plus utile de l’AL en 2021 et 2023, et finaliste en 2022.

Il est ensuite devenu agent libre, les Dodgers le signant sur un Un contrat de 10 ans d’une valeur de 700 millions de dollars (558 millions de livres sterling). En mai, Forbes, externe a déclaré que l’ancien footballeur de Manchester United, Ronaldo, était l’athlète le mieux payé au cours des 12 mois précédents. Mais la valeur totale du contrat d’Ohtani est supérieure à celle de Ronaldo, Messi et du quart-arrière du football américain Patrick Mahomes.

Selon Forbes, les revenus d’Ohtani sur le terrain étaient plus que doublés par ses revenus hors terrain de 60 millions de dollars (45,2 millions de livres sterling). Seuls Messi et les stars du basket-ball LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont gagné plus.

Cette année, James et Ohtani ont signé des accords exclusifs de cartes à collectionner à long terme avec Topps, une division de Fanatics Collectibles. Leur président des cartes à collectionner, David Leiner, explique qu’Ohtani n’est pas seulement populaire parce qu’il est un « joueur unique ».

« C’est un gars vraiment sympathique », dit-il. « Il travaille d’arrache-pied sur le terrain et est un visage formidable pour ce sport. Il transcende le baseball. »

Ohtani est étroitement surveillé sur sa vie privée et a fait une annonce choc en février selon laquelle il s’était marié à une « personne typique et ordinaire », révélant l’identité de sa femme deux semaines plus tard en partageant une photo sur Instagram.

Il a également entraîné son chien Decoy à « lancer » le premier lancer lors d’un match en août, et a même eu des photos de lui sur ses bottes et la doublure de son costume pour le match des étoiles de cette année.