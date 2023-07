Shohei Ohtani : les avantages et les inconvénients d’échanger potentiellement la superstar dans les deux sens

Les Angels de Los Angeles ont perdu neuf de leurs 10 derniers matchs avant la pause des étoiles de la MLB et Mike Trout sera probablement mis à l’écart pendant au moins un mois. Alors que les Angels continuent de se retirer des séries éliminatoires, tous les regards se tournent vers l’opportunité d’échanger Shohei Ohtani – ce qui pourrait apporter le meilleur rendement pour une location de mi-saison dans l’histoire de la MLB.

Mais malgré leur récente glissade – les Angels sont maintenant à cinq matchs de la troisième place de joker de la Ligue américaine avec trois équipes devant eux – l’initié de FOX Sports MLB, Ken Rosenthal, a déclaré lundi que l’équipe résiste toujours à explorer un commerce sismique de leurs deux -way superstar pour l’instant, en tant que propriétaire Arte Moreno ne veut pas qu’on se souvienne de lui pour avoir échangé sans doute le meilleur joueur de baseball de mémoire récente.

« Même si vous avez peu de chances de le démissionner, vous avez des avantages à le garder », a déclaré Rosenthal. « Quelles que soient les faibles chances que vous ayez de faire les séries éliminatoires, elles sont meilleures avec Ohtani. Vous gagnez plus d’argent avec Ohtani. Vous n’avez pas besoin d’être le gars qui l’a échangé si vous gardez Ohtani.

« Donc, pour toutes ces raisons en ce moment, Arte Moreno signale, comme il le fait depuis un certain temps, qu’il ne veut pas échanger Shohei Ohtani. »

Rosenthal a déclaré que si les Angels continuaient à monter en flèche, d’autres équipes intensifieraient leurs efforts pour au moins commencer à faire des offres commerciales à l’équipe.

« Nous verrons alors si Arte Moreno est tenté », a déclaré Rosenthal.

Alors que les appels à échanger Ohtani continuent de croître, l’équipe MLB sur FOX était divisée sur le dilemme, avec Derek Jeter contre, David Ortiz en faveur et Alex Rodriguez garantissant une victoire des Angels World Series dans un avenir proche si l’équipe échange les deux Ohtani. et Truite.

« C’est une situation grave et nécessite une décision audacieuse », a déclaré Rodriguez. « Je pense que les Angels gagneront peut-être un championnat du monde dans cinq ans s’ils le font. D’abord, vous échangez Ohtani. Ensuite, vous échangez Trout et vous essayez d’obtenir cinq ou six joueurs, chargez-vous avec des joueurs de premier tour. »

Rodriguez a ensuite plaidé pour que les Angels fassent appel au consultant actuel de la MLB Theo Epstein dans le cadre de leur groupe de propriété et le laissent superviser le processus de reconstruction de l’équipe qui serait relancé par les métiers d’Ohtani et de Trout. Avant de rejoindre le bureau de la ligue en 2021, Epstein a eu une carrière légendaire en construisant les équipes des Boston Red Sox et des Chicago Cubs qui ont brisé les énormes sécheresses des championnats des World Series en 2004 et 2016, respectivement.

« [Ohtani and Trout] sont deux des meilleurs atouts du jeu », a déclaré Rodriguez. « Ohtani est l’un des plus grands atouts de tous les sports. À moins que vous ne fassiez confiance à votre front office aujourd’hui pour aller de l’avant, vous devez avoir une conscience de soi. Vous n’avez pas été bon au cours des 10 dernières années, et vous avez un atout où vous pouvez sortir et recharger, puis vous avez un gars comme Theo Epstein qui entre et le reconstruit. »

Derek Jeter et l’équipe ‘MLB on FOX’ discutent du trading de Shohei Ohtani.

Cependant, Jeter n’était pas d’accord, affirmant que s’il comprenait qu’un échange d’Ohtani aurait du sens, il voit également la logique de le garder à Anaheim pour le reste de la saison.

« Je comprends pourquoi vous le feriez, mais il est assez difficile d’appuyer sur cette gâchette », a déclaré Jeter. « Ce gars est le meilleur talent que le sport ait vu depuis longtemps. Si vous déplacez Ohtani, qu’est-ce que cela dit à Mike Trout? Qui allez-vous sortir et chercher? … Si vous allez le faire, vous pouvez ‘ ne vous trompez pas. »

Ortiz, quant à lui, s’est émerveillé de voir à quel point les Angels sont tombés de leurs jours en tant que prétendant éternel aux séries éliminatoires, défiant les Yankees et ses Red Sox dans les années 2000, et faisant référence à ces anciennes équipes des Angels comme raison pour laquelle l’équipe actuelle devrait échanger Ohtani.

« Pendant mon temps avec les Red Sox, j’ai toujours su que j’allais affronter les Angels à un moment donné pendant les séries éliminatoires parce que c’était le type d’équipe qu’ils étaient », a déclaré Ortiz. « Mais cette équipe n’est pas venue avec seulement deux [good] joueurs, il est venu avec plus. Ils ont besoin de reconstruire, et ils ont la plus grande opportunité d’aller chercher trois, quatre ou cinq joueurs qui peuvent amener cette équipe vers la terre promise dans les deux prochaines années.

John Smoltz sur la question de savoir si Shohei Ohtani doit être échangé à la date limite.

« Ils ne vont pas signer Ohtani, nous le savons tous. Ce gars vaudra environ un contrat de 500 à 700 millions de dollars après cette saison. Ils ne peuvent pas se le permettre. Alors préparez-vous pour l’avenir, c’est ça le jeu. » tout sur. »

Lorsque Jeter a souligné que seuls ceux à l’intérieur de l’organisation Angels savent vraiment avec certitude quelles sont leurs chances de re-signer Ohtani, Ortiz a souligné que le temps et l’argent restant sur la prolongation de contrat de 12 ans et 426,5 millions de dollars de Trout qu’il a signé avant la saison 2019 a peut-être déjà scellé le destin de l’équipe.

« Si tu [re-sign Ohtani]vous allez parler d’un milliard de dollars entre deux joueurs, au moins », a déclaré Ortiz. « Je ne vois aucune équipe faire ça. »

Ohtani et le reste des étoiles de la MLB de cette année peuvent être vus dans le match des étoiles de la MLB 2023 à 20 h HE mardi sur FOX et l’application FOX Sports.