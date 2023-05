Shohei Ohtani frappe presque pour le cycle, lance 7 manches dans une victoire historique contre les Orioles

Shohei Ohtani a transformé un départ chancelant sur le monticule en une autre nuit d’excellence historique.

Ohtani est devenu le premier lanceur partant depuis 1964 à atteindre la base cinq fois dans un match alors que les Angels de Los Angeles ont battu les Orioles de Baltimore 9-5 lundi soir. Ohtani a réussi quatre coups sûrs et un but sur balles, compensant ses difficultés de lancer avec une performance stellaire au marbre. Il a frappé un circuit titanesque de trois points et a terminé un double timide du cycle une nuit où les Orioles ont frappé trois circuits contre lui.

« Je suis sûr que tous ces enregistrements viennent parce que la taille de l’échantillon est si petite, donc je n’y regarde pas trop en profondeur », a déclaré Ohtani par l’intermédiaire d’un traducteur.

La taille de l’échantillon – des joueurs qui peuvent frapper et lancer comme ça – est en effet petite. C’est bien sûr ce qui fait d’Ohtani une telle merveille. La dernière personne à avoir atteint la base cinq fois dans un match qu’il a commencé sur le monticule était Mel Stottlemyre des Yankees de New York, le 26 septembre 1964, contre Washington.

Ohtani (5-1) a accordé cinq points sur quatre coups sûrs en sept manches, mais il a fait beaucoup de dégâts avec une batte dans les mains. En plus de son entraînement de 456 pieds dans le quatrième qui a donné aux Angels une avance de 7-4, il a réussi un but sur balles, deux simples et un triple.

« C’est un joueur unique dans une génération. Une fois dans sa vie, vraiment », a déclaré le joueur de champ intérieur des Orioles, Adam Frazier. « Un gars spécial, et je suis heureux de dire que je peux rivaliser avec lui, parce que c’est amusant. Il fait ressortir le meilleur de chacun. »

Ayant besoin d’un coup sûr à deux buts pour le cycle, Ohtani s’est enfoncé dans un retrait forcé au septième. Dans le neuvième, il y a eu une acclamation audible de la foule de Baltimore lorsque Mike Trout a fait un but sur balles pour donner à Ohtani une autre apparition au marbre. Il a fait un simple directement au voltigeur gauche, et il n’y avait aucune chance réelle qu’il se transforme en double.

Aucun lanceur partant n’a jamais frappé pour le cycle, selon Sportradar.

« J’étais vraiment heureux de voir que cette marche me donnait une chance pour le cycle », a déclaré Ohtani. « Mais j’ai échoué. »

La recrue des Orioles Grayson Rodriguez (2-1) a accordé huit points et neuf coups sûrs en 3 1/3 de manches. Avec le score à égalité à 4 dans le quatrième, Ohtani s’est connecté pour son neuvième circuit de la saison. Le ballon a semblé rebondir sur la porte derrière le coin salon dans le champ du centre droit à Camden Yards.

Shohei Ohtani écrase un circuit de trois points au centre droit

« J’étais plutôt détendu au marbre aujourd’hui », a déclaré Ohtani. « J’ai accroché la balle courbe au bon endroit. Je n’ai même pas vraiment pris un coup dur, mais la balle est allée là où elle est allée. »

Matt Thaiss a ajouté un double RBI à cette manche. Puis dans le cinquième, Ohtani a triplé et a marqué son troisième point du match sur le doublé de Hunter Renfroe.

Les Orioles ont eu plus de succès contre Ohtani alors qu’il lançait. Frazier a frappé un circuit de deux points dans le deuxième pour donner à Baltimore une avance de 2-1, et après que Gio Urshela des Angels a frappé un doublé de deux points dans le troisième, Anthony Santander a répondu avec un circuit de deux points dans le bas de la manche pour mettre les Orioles en place 4-3.

Chad Wallach a commencé le quatrième avec un coup de circuit pour les Angels, et ils ont marqué quatre autres points dans la manche.

Cedric Mullins a réussi un tir en solo pour Baltimore en cinquième. Après avoir accordé seulement deux points en 28 manches lors de ses cinq premiers départs, Ohtani a accordé 17 points en 25 manches au cours de ses quatre dernières. Lors de ces quatre derniers départs, il a cédé huit circuits.

« Parfois, il se fatigue », a déclaré le manager Phil Nevin. « Soirée impressionnante. Je sais qu’il a abandonné les cinq points, mais … les dégâts ont été minimes car les coups sûrs ont été réduits. Il n’y a pas beaucoup de gars sur la base. »

Reportage de l’Associated Press.