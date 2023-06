Shohei Ohtani frappe les anges en désavantage numérique pour une grande victoire en série avec plus de 1 700 pieds de circuits

Entrant cette semaine, aucun frappeur gaucher cette saison n’avait frappé une balle à plus de 440 pieds directement ou sur le terrain opposé au Globe Life Field

Au moment où les Angels ont quitté le Texas jeudi soir avec leur troisième victoire consécutive en série, Shohei Ohtani avait accompli l’exploit à trois reprises.

Ohtani a frappé quatre circuits dans la série, tous frappés dans l’autre sens, pour porter son total de circuits pour l’année à 22, se déplaçant à égalité avec Pete Alonso pour le plus dans les majors. Après avoir démoli 46 circuits en 2021 et 34 la saison dernière, Ohtani s’éloigne à son meilleur rythme en carrière en 2023, menant les majors avec un pourcentage de 0,620.

Le dernier de ses quatre circuits au Texas s’est produit lors de la huitième manche jeudi sur une explosion de deux points de 443 pieds qui a mis la série à distance contre les leaders de la division. La victoire 5-3 a rendu la course de la Ligue américaine de l’Ouest plus intéressante tout en déplaçant les Angels d’un match derrière les Astros et les Yankees pour une place Wild-Card.

Coup de circuit d’Ohtani — qui a atteint le pont supérieur du champ opposé pour la troisième fois de la série avant de retourner sur le terrain – était un formidable exploit de force en soi. Le fait qu’il soit venu après avoir offert un départ de qualité contre l’une des formations les plus difficiles du baseball a rendu l’affichage physique encore plus fascinant.

Il a remporté sa première victoire du mois dans le processus, vidant une première manche de 30 lancers qui l’a laissé frustré alors qu’il quittait le monticule, claquant son gant contre sa jambe. Deux manches plus tard, les Rangers ont pris les devants avec des doubles consécutifs de Nathaniel Lowe et Adolis Garcia.

« Il s’est un peu fatigué », a déclaré le manager Phil Nevin aux journalistes par la suite. « Quand il peine pendant une manche, c’est généralement quand il a déjà été à la base. Vous l’avez vu aujourd’hui. »

Aussi stable qu’Ohtani ait été avec la batte au cours d’une séquence de coups sûrs qui s’est étendue à 12 matchs jeudi, sa performance sur le monticule n’a pas été aussi constante. Il élimine les frappeurs au meilleur taux en carrière et accorde moins de coups sûrs par neuf manches que n’importe quel lanceur dans les majors, bien que son commandement ait faibli, comme en témoigne le taux de marche le plus élevé de sa carrière. Cela a parfois écourté ses performances, y compris son précédent départ contre Seattle, lorsqu’il a émis cinq passes gratuites et frappé un frappeur.

Jeudi semblait se diriger vers un sort similaire, mais Ohtani s’est attaché, limitant les Rangers à seulement deux points en six manches et battant Nathan Eovaldi dans une bataille de gagnants potentiels du prix Cy Young.

La force démontrée par la superstar bidirectionnelle aurait pu sembler impossible s’il n’avait pas affiché le même affichage toute la semaine.

Dans le premier match de la série, Ohtani a frappé des circuits de 388 pieds et 459 pieds dans l’autre sens. Mercredi, Ohtani a pulvérisé un circuit à 116,1 mph dès le départ, à 453 pieds du champ centre gauche. Sa dernière démonstration de puissance en huitième manche jeudi soir était d’autant plus importante compte tenu des coups sûrs auxquels la formation des Angels a résisté.

Déjà absents de Brandon Drury en raison d’une suspension et de Zach Neto sur blessure, les Angels ont vu Gio Urshela et Anthony Rendon se blesser lors de la première manche jeudi. Urshela a trébuché sur la première base en courant le long de la ligne, tandis que Rendon a été touché par un lancer au poignet gauche.

Urshela a quitté le match, tandis que Rendon a essayé de le vider. Il était clair, cependant, que Rendon souffrait, incapable de balancer la batte dans la sixième manche alors qu’il faisait une faute avec deux frappes. Rendon a dit à Nevin qu’il pouvait toujours jouer au troisième but, bien qu’il ait besoin d’une imagerie au poignet.

« Où nous en étions, à égalité ou devant, j’allais le laisser là-dedans », a déclaré Nevin. « J’ai découvert qu’il ne peut pas carier, donc je ne ferai pas appel à ça de si tôt.

En fin de compte, les anges ont persévéré malgré la douleur. Les Rangers se sont également retrouvés en désavantage numérique, mais pas à cause d’une blessure.

Après que les deux lanceurs partants aient quitté le match, l’arbitre du premier but Ramon De Jesus avait l’air de se réchauffer avant la huitième manche tout en faisant des éjections consécutives de Marcus Semien, de l’entraîneur des lanceurs Mike Maddux et du manager Bruce Bochy. . Ils ont tous exprimé leur mécontentement après que De Jesus ait statué que Semien n’avait pas réussi à vérifier son swing sur un lancer complet sous la zone de la manche précédente.

C’est dans cette même manche qu’Ohtani a mis la touche finale à la victoire des Angels, les faisant passer à un sommet de la saison de sept matchs au-dessus de .500. Ils ont maintenant une fiche de 14-6 dans les matchs dans lesquels Ohtani a réussi un circuit cette saison.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et NL West pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .