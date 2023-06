Shohei Ohtani et Ronald Acuña Jr. ont été élus pour commencer le match des étoiles de la MLB

La star bidirectionnelle Shohei Ohtani des Angels de Los Angeles et le voltigeur des Braves d’Atlanta Ronald Acuña Jr. ont été élus jeudi pour débuter le match des étoiles de la MLB le 11 juillet au Safeco Field de Seattle.

Ohtani a mené la Ligue américaine avec 2 646 307 votes et fera son troisième départ consécutif au All-Star en tant que frappeur désigné. Il a également été le lanceur partant de l’AL en 2021.

Shohei Ohtani et Ronald Acuña Jr. toujours en tête de la course MVP Ben Verlander donne sa mise à jour hebdomadaire dans la course MLB MVP de cette saison.

Acuña a mené tous les joueurs avec 3 082 600 bulletins de vote et a été élu titulaire pour la quatrième fois. Acuña a dominé la Ligue nationale pour la troisième année consécutive, tandis qu’Ohtani a reçu le deuxième plus grand nombre de votes de tous les joueurs.

La paire a été choisie selon des règles qui ont commencé l’année dernière et donnent des places de départ au meilleur votant de chaque ligue lors de la première phase du vote en ligne, qui a commencé le 31 mai et s’est terminée jeudi. D’autres sont passés à la deuxième phase, qui s’étend de 12 h HE le lundi à 12 h HE le 29 juin. Les votes de la première phase ne sont pas reportés.

Un individu peut voter une fois par période de 24 heures.

Les partants restants seront annoncés le 29 juin. Les lanceurs et les réserves seront révélés le 2 juillet.

Finalistes de la Ligue américaine :

Attrapeur : Jonas Heim, Adley Rutschman

Première base: Yandy Diaz, Vladimir Guerrero Jr.

Seconde base: Whit Merrifield, Marcus Semien

Troisieme base: Matt Chapman, Josh Jung

Arrêt-court : Bo Bichette, Corey Seager

Champ extérieur : Yordan Alvarez, Randy Arozarena, Adolis García, Aaron Judge, Kevin Kiermaier, Mike Trout

Finalistes de la Ligue nationale :

Attrapeur : Sean MurphyWill Smith

Première base: Freddie Freeman, Matt Olson

Seconde base: Ozzie Albies, Luis Arraez

Troisieme base: Nolan Arenado, Austin Riley

Arrêt-court : Orlando Arcia, Francisco Lindor

Frappeur désigné: Bryce Harper, JD Martinez

Champ extérieur : Mookie Betts, Corbin Carroll, Lourdes Gurriel Jr., Michael Harris II

Reportage de l’Associated Press.

