Shohei Ohtani et Mookie Betts frappent à nouveau des home runs pour vaincre les Rockies

« Pour entrer dans une série, ces gars ont bien joué, ont gagné trois matchs et sont venus ici. Ils ont fait ce qu’ils voulaient de nous jusqu’à présent », a déclaré Roberts. « Perdre cette série aurait été difficile. Mentalement, on se sent un peu comme si on était sur la sellette. Mais après cette victoire, je pense que nous pouvons continuer à être agressifs et à essayer de gagner une série. »