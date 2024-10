Shohei Ohtani et Mookie Betts donnent aux Dodgers un aspect imbattable : « Vous affrontez des membres du Temple de la renommée »

NEW YORK – Les Mets ont de la magie. Les Dodgers ont la domination.

Les Mets ont des candidats MVP. Les Dodgers ont des MVP.

Les Mets ont OMG. Les Dodgers sont OMG.

Le gouffre entre eux n’aurait pas pu être plus clair jeudi soir, alors que les Dodgers ont gagné 10-2 et ont pris une avance de 3-1 dans la série de championnats de la Ligue nationale. Los Angeles a remporté ses trois matchs par au moins huit points. Le match 4 a été le plus révélateur, puisque Shohei Ohtani et Mookie Betts ont transformé un Citi Field énergique en bibliothèque en combinant deux circuits, cinq coups sûrs, cinq points produits, trois buts sur balles et sept points.

« Ça a été amusant de pouvoir le voir très bien performer, étant évidemment dans la situation où je suis sur la base », a déclaré Ohtani à propos de Betts. « Donc, il a l’air vraiment bien et il est enfermé. Mon travail à ce stade est de m’assurer que je marque sur tout ce que Mookie frappe vraiment. »

Ohtani et Betts ont fait paraître inévitable que, très bientôt, toutes les grimaces violettes de la région des trois États soient envoyées en hibernation hivernale. Ohtani a aspiré l’air du stade avant même que les supporters ne s’installent dans leurs sièges – démolissant un premier coup de circuit sur le deuxième lancer de la main gauche du vétéran Jose Quintana et mettant fin à la tendance selon laquelle il ne pouvait pas frapper sans personne sur la base. Le circuit a mis fin à une séquence de 0 sur 22 pour Ohtani sans coureurs sur les buts pour commencer les séries éliminatoires. Alors que les Mets ont apparemment choisi d’éviter tout dommage supplémentaire du phénomène japonais, Ohtani a atteint la base via un but sur balles lors de trois de ses quatre prochaines apparitions au marbre.

« Freddie [Freeman] m’a parlé pour m’assurer que je rejoignais le parti le plus tôt possible », a déclaré Ohtani. « J’ai donc pu le faire cette fois lors de ma première présence au bâton. »

Betts a ajouté : « Ça va être difficile de le promener tout le temps. »

Ouais, sans blague, surtout quand le gars qui frappe derrière lui est à ce point enfermé. Betts, après avoir commencé les séries éliminatoires sans coup sûr lors de ses neuf premiers au bâton, est revenu à la superstar. Il est allé 4 en 6, a récolté quatre points produits, un sommet en carrière en séries éliminatoires, et a écrasé un imposant tir de deux points sur le champ gauche en sixième – son troisième circuit en séries éliminatoires – qui a complètement éliminé les Mets du match. Les plus gros succès de Betts de la soirée sont survenus immédiatement après que les Mets aient apporté des changements de lanceur, s’appuyant sur son gène d’embrayage pour propulser les Dodgers lors du quatrième match.

Betts compte désormais sept circuits en séries éliminatoires en carrière, et il est le troisième joueur des Dodgers avec au moins quatre coups sûrs et au moins quatre points produits dans un match éliminatoire – rejoignant Chris Taylor et Steve Garvey.

« C’est tellement difficile pour les lanceurs partants », a déclaré Freeman, qui a regardé le match 4 depuis l’abri pour reposer son entorse à la cheville. « Dès le départ, vous faites face à des membres du Temple de la renommée. C’est incroyable quand ils balancent la batte aussi bien qu’ils le font actuellement. C’est amusant de frapper derrière eux. »

Comme Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, ou Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, le dernier tandem légendaire de Los Angeles a été implacable contre les lanceurs des Mets lors du quatrième match. Ohtani s’est appuyé sur sa patience pendant qu’il effectuait ses buts, et Betts s’est appuyé sur ses frappes opportunes pour forcer. Quintana est sorti de son départ avec cinq points mérités en seulement 3,1 manches. Le fait qu’Ohtani, Betts et le reste des Dodgers se soient intensifiés pour 10 points alors que Freeman était absent jeudi témoigne de la complétude de l’offensive en ce moment.

Les Dodgers ont dépensé plus d’un milliard de dollars cette intersaison pour cette raison exacte : submerger, épuiser et étouffer l’adversaire au point de faire de toute idée d’un retour des Mets résilients un point discutable. Les Dodgers ont dominé les Mets 30-9 au cours des quatre premiers matchs du NLCS.

« Il faut leur donner du crédit parce que c’est une très bonne formation et ils peuvent faire beaucoup de choses différentes », a déclaré le manager des Mets, Carlos Mendoza. « C’est une équipe qui contrôle la zone de frappe aussi bien que n’importe qui dans la ligue. Non seulement ils le font, mais quand ils vous forcent dans la zone, ils peuvent faire des dégâts. Et ils l’ont fait. Ils l’ont fait. encore aujourd’hui. »

Comme aiment le dire les joueurs et les managers, tout est magnifié à cette période de l’année. Il faut donc un autre niveau de patience et de confiance pour être capable de gérer les délais d’exécution rapides et les responsabilités médiatiques supplémentaires des séries éliminatoires.

Ohtani, qui participait aux séries éliminatoires pour la première fois au cours de ses sept années de carrière dans les ligues majeures, a parcouru le club-house avec frénésie après la victoire des Dodgers dans le quatrième match. Assis sur la chaise près de son casier, il essuya rapidement ses cheveux noirs de jais, retourna en courant dans la salle de bain et retourna précipitamment à son casier pour récupérer ses affaires: un sac à dos qu’il jeta sur son épaule, un chapeau qu’il portait à l’envers, et une paire d’écouteurs qu’il tenait à la main. Puis il s’est précipité derrière un membre du personnel de la MLB hors du club-house et dans la salle de conférence de presse pour parler de sa nuit au marbre et du fait que les Dodgers étaient à une victoire des World Series.

Quant à Betts, qui disputait ses huitièmes séries éliminatoires en carrière, il évoluait à un rythme plus tranquille. Alors qu’il descendait le tunnel de Citi Field pour s’asseoir devant d’innombrables caméras et journalistes, il s’est arrêté pour serrer sa famille dans ses bras et donner un coup de poing à un fan chanceux qui sortait du stade. Si Betts semblait calme après le match, c’est parce qu’il passait le reste de son temps libre à se balancer dans les cages. Freeman a plaisanté en disant que si tout ce travail en cage avait si bien fonctionné pour Betts, le joueur de premier but pourrait bientôt essayer cette approche également.

« Beaucoup de choses ont fonctionné et n’ont pas fonctionné, et certaines ont fonctionné », a déclaré Betts à propos de sa préparation. « Aujourd’hui, ça a marché. Mais demain est un nouveau jour, et je viendrai travailler et j’essaierai de retrouver la même sensation. »

Pas grand-chose ne fonctionnait pour l’équipe du Queens. Quant à savoir pourquoi les Mets sont acculés, face au pire des cas où ils risquent l’élimination pour le reste de la série, ils n’ont pas réussi à capitaliser sur leurs chances jeudi. Il y a eu un chagrin en sixième manche lorsqu’ils ont rempli les buts sans que personne ne soit retiré et qu’ils n’ont pas marqué un seul point. Ensuite, il y a eu de l’embarras en huitième manche alors que les Dodgers continuaient de s’entasser et que le stade se vidait presque avec six retraits à jouer.

Les Dodgers, vétérans des séries éliminatoires, ont fait l’équivalent de mettre le petit nouveau de l’école dans un casier. Il est difficile de voir ces Mets quitter Citi Field avec des matchs à jouer.

Deesha Thosar est un journaliste MLB pour FOX Sports. Elle couvrait auparavant les Mets en tant que journaliste pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar.

