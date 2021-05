Shohei Ohtani est un monstre, mais la star bidirectionnelle peut-elle rester en bonne santé?

Tom House, l’ancien lanceur des ligues majeures maintenant reconnu comme un expert en biomécanique, a identifié la tâche à accomplir.

«Nous allons donc résoudre le problème d’Ohtani», a-t-il déclaré au début d’une récente interview avec USA TODAY Sports.

House faisait référence à Shohei Ohtani, le phénomène japonais de 26 ans qui prospère en tant que lanceur et frappeur pour les Angels de Los Angeles, et à un problème persistant: si et comment Ohtani peut-il soutenir sa charge de travail et sa production sans précédent sans se blesser?

House, 74 ans, a travaillé avec les pichets du Temple de la renommée Nolan Ryan et Randy Johnson, ainsi que des centaines d’autres pichets professionnels. Il n’a pas travaillé avec Ohtani, mais a déclaré que la question de la durabilité pour le joueur bidirectionnel pouvait trouver une réponse.

« La science est tout là-bas », a déclaré House. « Mais mettre en place dans un environnement de ligue majeure et faire fonctionner efficacement pour toutes les parties concernées n’a jamais été fait auparavant. »

Il ne faut pas un expert en biomécanique pour apprécier ce que fait Ohtani à sa quatrième saison dans les ligues majeures. Entrant son départ prévu sur le monticule mardi soir, il a une fiche de 1-0 avec une MPM de 2,10 et 40 retraits au bâton en 25 manches tout en menant également les ligues majeures avec 13 circuits et 25 coups sûrs supplémentaires.

Glenn Fleisig, directeur de recherche de l’American Sports Medicine Institute Ils font partie des équipes qui sont proactives et ont un biomécanique (expert) dans leur équipe. Les anges l’ont dans leur livre de jeu.

La semaine dernière, il a retiré 10 et a accordé une manche en sept manches mardi, a frappé un home run gagnant à Fenway Park dimanche et a même joué une manche dans le champ droit après avoir lancé mardi.

Plus tôt cette saison, le 5 avril, Ohtani a lancé un lancer à 101 mph et a explosé un home run de 451 pieds. Et le 25 avril, il est devenu le premier joueur depuis Babe Ruth en 1921 à commencer un match sur le monticule tout en menant les majors dans les circuits.

Le releveur des Red Sox de Boston, Matt Barnes, que Ohtani a dominé dimanche, n’a pas pu s’empêcher de s’émerveiller devant Ohtani après le match. « Je pense personnellement qu’il est le joueur de baseball le plus doué physiquement que nous ayons jamais vu », a déclaré Barnes. «Je ne sais pas si vous verrez jamais quelqu’un qui peut lancer 101 et frapper la balle à 600 pieds. Donc, je veux dire, c’est un joueur spécial. Il est incroyablement talentueux. Et j’espère qu’il reste en bonne santé et qu’il a une longue carrière.

En 2018, première année d’Ohtani avec les Anges, des lésions ligamentaires de son bras droit l’ont forcé à subir une opération chirurgicale de Tommy John. Cela l’a gardé hors du monticule jusqu’à la saison 2020 raccourcie, au cours de laquelle il n’a lancé que 1⅔ manches en raison d’une tension fléchissante dans son coude droit.

Ohtani a également raté les 10 derniers matchs de la saison 2019 lorsqu’il a subi une opération au genou.

Shohei Ohtani regarde après le lancement de son home run gagnant contre les Red Sox dimanche. Kathryn Riley, Getty Images

Maintenant, il est de nouveau en bonne santé, et House a déclaré que la clé serait pour les Anges de gérer la charge de travail d’Ohtani – les lancers et les frappes réguliers dont il a besoin entre les matchs pour rester en pleine forme en tant que lanceur et frappeur.

« Je pense qu’ils ont fait un excellent travail avec les mécaniciens, à la fois en frappant et en se balançant », a déclaré House. «Mais je ne pense pas que quiconque ait réellement compris la charge de travail nécessaire pour gérer suffisamment de frappes pour qu’il puisse être compétitif en tant que frappeur de tous les jours avec suffisamment de préparation en termes de pitch pour qu’il puisse être compétitif en tant que partant tous les cinq jours.»

Le manager des Angels, Joe Maddon, a déclaré qu’il parlait régulièrement avec le traducteur d’Ohtani et d’Ohtani, Ippei Mizuharato, pour surveiller la situation.

«La meilleure façon dont je pourrais vous le décrire est la communication», a déclaré Maddon interrogé sur la durabilité du succès d’Ohtani. «C’est juste une conversation en cours entre moi, lui et Ippei, et nous sommes vraiment les trois impliqués. Et j’ai juste suivi son exemple. «

Bu Ohtani a déclaré qu’il suivait l’exemple de Maddon lorsqu’il s’agissait de savoir s’il était assis ou qu’il jouait. Jusqu’à dimanche, il avait fait cinq départs sur le monticule et joué dans 37 des 39 matchs des Angels cette saison.

«Je n’ai aucun contrôle pour me mettre dans l’alignement ou non», a-t-il déclaré. «Tout dépend de Joe. J’ai donc juste besoin de travailler dur, de tout donner tous les jours et de donner envie à Joe de me mettre dans l’alignement tous les jours. »

Le succès d’Ohtani cette saison a rendu encore plus important qu’il reste en bonne santé et productif. Sur le monticule, il mène les partants des Angels en ERA, frappe toutes les neuf manches et est deuxième des retraits au bâton toutes les neuf manches. Au marbre, il est premier dans les points, les doubles, les circuits, les points produits et les bases volées, et fournit un soutien essentiel à Mike Trout.

Avec un record de 18-22, imaginez où seraient les Anges sans Ohtani à ce niveau.

Réduire la fatigue

Glenn Fleisig, directeur de recherche de l’American Sports Medicine Institute, est un expert de la compréhension et de la prévention des blessures liées au sport. Il a félicité les anges pour avoir principalement restreint Ohtani au rôle de frappeur désigné lorsqu’il ne lance pas.

Cela réduira la quantité de course que fait Ohtani et la fatigue qui pourrait entraîner une blessure au bras, selon Fleisig, qui a déclaré que la recherche montre que le principal facteur de blessures est la fatigue du bras.

« La quantité de tangage et la quantité de repos et de fatigue du tangage avant que vous ne soyez rétabli, c’est le facteur n ° 1 pour le risque de blessure », a-t-il déclaré. «Le facteur n ° 2 est une mauvaise mécanique. Un autre facteur est l’intensité, c’est-à-dire que certains lanceurs lancent toujours chaque pas aussi fort que possible. Ce qui est plus stressant, un stress accumulé, qu’un lanceur qui fait varier son effort en vitesse. «

Ohtani met en place des frappeurs avec une balle rapide flamboyante et une balle rapide à doigts séparés contre lesquels les frappeurs sont 1 pour 36 cette saison. Mais il le fait sous des yeux vigilants.

Fleisig, président de l’American Baseball Biomechanics Society, a également noté que les Anges ont leur propre département de biomécanique.

Shohei Ohtani n’a accordé que 11 coups sûrs en 25,2 manches, mais a également marché 20 frappeurs. Thomas Shea, États-Unis TODAY Sports

«Ils font partie des équipes qui sont proactives et possèdent une expertise biomécanique dans leur organisation», a-t-il déclaré. « Les anges ont ça dans leur livre de jeu. »

Cela a rarement été nécessaire.

Entre 1915 et 1919, Ruth était à son apogée dans les deux sens, menant deux fois les majors dans les circuits et une fois menant les majors dans l’ERA et les jeux complets.

Bien que moins que Ruthian, Brooks Kieschnick est un ancien ligueur majeur qui était un lanceur de relève et un frappeur pendant les saisons 2003 et 2004 avec les Brewers de Milwaukee. Comme Ohtani, Kieschnick a lancé le droitier et a frappé le gaucher.

«Beaucoup de tension va être sur son bras droit», a déclaré Kieschnick. «Il va être son propre meilleur entraîneur. Il connaît son corps et peut prendre un jour de congé au bâton ou peut-être réduire son enclos ou prendre une journée entière et ne rien faire.

«Je sais qu’il est jeune, mais il va devoir être mûr à ce sujet et ne pas insister sur le sujet. »

Kieschnick a déclaré qu’il pensait que le double rôle d’Ohtani était durable.

«Est-ce maintenant durable pendant 15 ans?», A-t-il dit. « Je ne sais pas. Si (Ohtani) prend soin de lui-même, il peut certainement le faire pendant longtemps. »

‘Il devra en choisir un’

La culture japonaise du baseball pourrait être un autre facteur de santé d’Ohtani

« Ils sont 500 balles au sol par jour, 1000 lancers par semaine », a déclaré House, faisant référence à ce que l’on attend des joueurs entre les matchs au Japon. «Leur culture soutient une éthique de travail de la répétition plutôt que de la récupération. »

Dennis Sarfate est un ancien lanceur de la ligue majeure qui a joué au Japon pendant la dernière décennie. Il a déclaré que la culture avait évolué et qu’Ohtani n’avait pas été soumis aux exigences des années passées pendant qu’il jouait pour les Hokkaido Nippon-Ham Fighters de 2013 à 2017.

« Les Fighters ont toujours fait du bon travail en le reposant et en le protégeant », a déclaré Sarfate.

Shohei Ohtani joue pour le Japon lors d’un match amical international en 2016. Il a joué dans la Ligue japonaise du Pacifique de 2013 à 17. Kazuhiro Nogi, AFP / Getty Images

Sarfate a déclaré que les Angels risqueraient de se blesser s’ils jouent Ohtani dans le champ extérieur plutôt que de lui faire DH.

Ohtani a disputé une manche dans le champ extérieur après avoir terminé deux départs en tant que lanceur cette saison, dans le but de garder sa batte dans l’alignement pendant les matchs serrés.

« Je pense qu’à un moment donné, il devra choisir l’un ou l’autre », a déclaré Sarfate, se référant au lancer ou à frapper. « Je crois vraiment qu’il n’a même pas exploité son potentiel à cause du temps qu’il a à consacrer aux deux. »

Mais à ce stade, Ohtani n’a pas à choisir entre lancer et frapper, selon House, qui a néanmoins proposé plus d’analyse du défi de faire les deux.

«Pris par eux-mêmes, l’efficacité de sa mécanique de lancer, de sa mécanique de lancer, est plutôt bonne», a déclaré House. «Et la même chose avec ses mécanismes de frappe, ils sont également très bons. Mais lorsque vous combinez les deux, les charges de travail, le stress, sur les leviers appelés coude et épaule sont exacerbés.

«Je pense que ses problèmes de coude sont plus dus au fait de balancer la batte qu’à cause du lancer. Et la combinaison des deux, parce que c’est un gars à une main. Si vous regardez son swing, quand il termine, le point de stress de l’arrivée est mécaniquement son coude (droit) et ce ne serait pas un problème s’il n’était pas un lanceur. »

Le bras droit est celui qu’Ohtani utilise pour lancer, et House a déclaré qu’il serait sage de lui apprendre à terminer son swing à deux mains, un ajustement que Fernando Tatis Jr. des Padres de San Diego a effectué cette saison après avoir subi une luxation partielle de l’épaule à la suite. une balançoire féroce à une main.

« Faire balancer la batte à deux mains et la retenir tout au long de la décélération est moins stressant que de balancer la batte et de décélérer d’une seule main », a déclaré House, qui a également salué le travail des Anges avec Ohtani et a réitéré que le club devra gérer sa charge de travail.

«L’art d’aller avec la science sera de savoir comment ils gèrent sa tolérance à la douleur, la reconnaissance qu’il peut encore performer lorsqu’il est physiquement en déficit et que cela ne se manifestera pas à la vitesse», a déclaré House. «Cela montrera sur (sa) commande. et il pourrait probablement être un très bon frappeur dans la cour des grands s’il est en déficit. Mais il n’aurait pas le facteur de puissance ou la moyenne au bâton qu’il aurait s’il était strictement un frappeur.

«Pour simplifier les choses, l’identification des problèmes est la moitié de votre solution. Si vous pouvez identifier le prix qu’il paie pour lancer et le faire remettre avec récupération et préparation, puis faites la même chose que le prix qu’il paie pour frapper tous les jours. Ou pour être dans un environnement de grande ligue et quels sont les déficits et comment le récupérer et remettre dans son corps ce qu’il a retiré, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas le faire. »