Shohei Ohtani est-il un meilleur frappeur ou lanceur ? Nous avons demandé à 15 étoiles de la MLB

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

SEATTLE – Il y a deux ans à Denver, au milieu de sa première de ce qui sera sûrement plusieurs saisons de MVP, Shohei Ohtani a lancé 28 circuits au premier tour du Home Run Derby, puis s’est réveillé le lendemain et a commencé pour la Ligue américaine – sur le monticule et au point de départ en tant que frappeur désigné. C’était une démonstration absolument absurde de talents de baseball sur une période de 24 heures. La semaine appartenait à Ohtani.

Nous sommes maintenant en 2023 et la Midsummer Classic est à Seattle où la licorne a été sélectionnée comme lanceur et frappeur pour la troisième saison consécutive, et bien qu’il n’ait pas participé au Derby, et qu’il ne soit pas censé lancer, Ohtani reste carrément le centre d’attention — peut-être plus que jamais.

Le manager d’Astros, Dusty Baker, a donné le ton lundi concernant son frappeur n ° 2 dans la formation AL.

« C’est l’athlète le plus incroyable que j’aie jamais vu au baseball », a déclaré Baker. « J’ai vu de grands joueurs, mais je veux dire aucun qui puisse à la fois courir comme le vent, lancer à cent milles à l’heure et frapper aussi bien que n’importe qui dans le jeu. »

C’est une chose pour un collègue All-Star d’offrir de tels éloges. Mais pour un gars qui a été autour du jeu pendant près de six décennies et a vu plus de baseball que presque n’importe qui sur Terre pour déclarer qu’Ohtani est définitivement singulier ? C’est dire quelque chose.

Avec son agence libre imminente cet hiver, Ohtani allait toujours être à l’honneur juste pour l’intrigue concernant sa prochaine équipe. Pour lui, livrer ensuite sans doute la meilleure première mi-temps que le sport ait jamais vue avec toutes ces spéculations qui entourent chacun de ses mouvements n’a fait qu’intensifier l’exercice frénétique de projection où il emmènera ensuite ses talents sans précédent.

Dans le même temps, plusieurs bases de fans avides n’ont aucun intérêt à attendre l’hiver ; ils veulent voir Ohtani dans de nouveaux fils de discussion le plus tôt possible. Une séquence de cinq défaites consécutives des Angels avant la pause les place dans une position précaire malgré les exploits nocturnes d’Ohtani. Ils sont de retour sous .500, où ils ont terminé au cours des cinq saisons précédentes d’Ohtani avec l’équipe.

Anaheim avait huit matchs au-dessus de 0,500 pas plus tard que le 16 juin, mais un déluge de blessures avec le hamate brisé de Mike Trout a renvoyé le club dans une chute familière. À leur tour, les chuchotements concernant un éventuel échange d’Ohtani au cours des prochaines semaines ont atteint un volume indéniable, malgré l’insistance continue du front office sur le fait qu’aucun accord de ce type n’est envisagé pour le moment.

Additionnez tout cela et vous ne pouvez pas aller loin à Seattle sans tomber dans une forme de conversation Ohtani.

Shohei Ohtani devrait-il être échangé à la date limite après la blessure de Mike Trout ?

Quand Ohtani a fait ses débuts en MLB en 2018, il y avait une grande curiosité pour savoir exactement comment il maintiendrait sa performance dans les deux sens à n’importe quel degré contre les meilleurs joueurs du monde. Il ne s’agissait pas strictement du talent pur requis pour performer au plus haut niveau, mais aussi des conséquences physiques que cela aurait sur n’importe quel joueur.

« Je me souviens que les vétérans disaient qu’ils ne pensaient pas que son corps serait capable de répondre à la demande d’être un frappeur de tous les jours et un lanceur partant », se souvient le voltigeur des Phillies Nick Castellanos. « Mais grâce à lui, il a prouvé que ces gens avaient tort. »

Le droitier national Josiah Gray n’a pas oublié la juste part de scepticisme qui a entouré la poursuite initiale d’Ohtani en tant que joueur à double sens dans les majeures.

« Tu es comme, ‘mec, c’est les ligues majeures. Comment va-t-il le faire?' », A déclaré Gray. « Mais très sûrement, chaque année, il s’améliorait dans les deux cas et nous en sommes là maintenant, et il sera le premier joueur à 500 millions de dollars. C’est un spectacle à voir. »

Shohei Ohtani décrochera-t-il le plus gros contrat de l’histoire de la MLB pendant l’intersaison ?

« Je me souviens du battage médiatique », a déclaré le frappeur d’athlétisme Brent Rooker. « C’était une sorte de LeBron [James] situation où le battage médiatique était si élevé que vous pensiez qu’il n’était pas possible pour quelqu’un d’être à la hauteur – et il l’a dépassé, ce qui est presque impossible à faire avec ce niveau d’attentes, mais il a fait la même chose. »

Avance rapide vers les campagnes historiques répétées d’Ohtani, et maintenant le seul débat impliquant la superstar bidirectionnelle est de savoir de quel côté il est réellement meilleur.

Il est facile pour nous, gens ordinaires, de nous émerveiller de ce que fait Ohtani. Mais le degré auquel il est vénéré parmi ses pairs incroyablement talentueux l’élève vraiment à un statut unique et spécial. Pour aider à encapsuler une telle merveille concernant sa capacité à double sens, nous avons posé une question simple à 15 autres All-Stars : si vous ne pouviez choisir qu’une seule version d’Ohtani, préféreriez-vous l’avoir comme frappeur ou lanceur ?

Le sondage dit…

Refuser de choisir (4)

Une poignée d’All-Stars n’a pas pu décider sur quelle phase ils se penchaient.

« Tout est impressionnant », a déclaré l’éternel All-Star Mookie Betts. « Que quelqu’un fasse ce qu’il fait est évidemment incroyable et nous en sommes tous témoins. Ils ont dit qu’il était un joueur à double sens pour une raison et que nous le verrons », a ajouté Betts. « Nous avons vu il. »

Le coéquipier de Betts et l’ancien MVP Freddie Freeman ont accepté.

« C’est difficile d’en choisir un. Je sais ce qu’il faut pour être un frappeur dans ce jeu. Il fait ça tous les jours, puis se retourne le cinquième jour et lance et frappe le même jour, je ne le comprends pas Je ne comprends vraiment pas. Je ne peux pas le comprendre.

« Je parle de Shohei aux All-Star Games depuis quatre ans, et c’est la même réponse. Je ne sais pas comment il fait. Mais je suis content qu’il soit là, et je suis content de pouvoir regarder il. »

Le receveur des Rangers Jonah Heim éprouve le plaisir – euh, la douleur – d’affronter Ohtani régulièrement en tant que rival de division. Avec un malheureux siège au premier rang pour certains des faits saillants offensifs d’Ohtani récemment, Heim l’a vu d’un point de vue aussi proche que possible en tant qu’adversaire.

« Vous ne voulez jamais lui faire face sur le monticule », a déclaré Heim, « et vous ne voulez jamais lui faire face quand il frappe. Au Texas, nous n’avions jamais vu un gaucher frapper un circuit là où il en a frappé un. Évidemment, nous ne le faisons pas. Je ne veux plus le voir contre nous. »

Castellanos a ajouté: « Le fait qu’il soit capable de faire les deux rend chacun d’eux plus impressionnant. Je ne voudrais pas les séparer. »

Ohtani le frappeur (9)

La bonne majorité des répondants se sont rangés du côté du gars actuellement en tête de la ligue pour les circuits à la pause avec 32. Difficile de leur reprocher cela.

Le droitier des Braves, Spencer Strider, a hésité à choisir au début. « Je ne sais pas. C’est difficile à imaginer. C’est comme du beurre de cacahuète et de la gelée. Ils doivent être ensemble. Ils sont meilleurs quand ils sont ensemble. »

En fin de compte, la puissance unique d’Ohtani au marbre lui a donné le signe de tête de ce côté du ballon pour Strider.

« Je l’ai vu faire des choses en tant que frappeur que j’ai du mal à comprendre. La capacité d’aller n’importe où avec de la puissance… il a un swing de petit gars, mais avec de la puissance. C’est assez impressionnant pour moi. »

Le coéquipier de Strider, Matt Olson, a tenté de chasser Ohtani pour la tête de la ligue en circuits. Ses 29 dingers en première mi-temps ne sont pas à négliger, mais il est toujours à trois derrière le gars qui a également la moyenne au bâton la plus basse contre parmi tous les lanceurs partants du baseball. En tant que tel, il a eu du mal à choisir contre Ohtani avec une batte.

« Je suppose que si je devais choisir maintenant, je dirais que ce qu’il fait au marbre est assez incroyable », a déclaré Olson. « C’est aussi un lanceur incroyable, donc c’est un choix difficile là-bas, mais je pense qu’il a, quoi, 32-33 circuits? Six ou sept triples? Frapper .300? C’est assez fou. »

Shohei Ohtani des Angels atteint un moonshot de 493 pieds pour le 30e HR en tête de la MLB

Le partant des Mariners, George Kirby, a affronté Ohtani plus que tout autre frappeur de la MLB au cours de sa jeune carrière.

« Il est incroyable dans les deux cas, mais je pense qu’il est un meilleur frappeur », a déclaré Kirby. « Il est difficile de lui lancer, mais c’est aussi un défi très amusant de lui lancer. »

L’as de relève des Brewers, Devin Williams, a simplement déclaré: « Je prendrais probablement le frappeur. »

Le droitier des Reds Alexis Díaz, qui a été l’un des plus dominants de la saison, a également reconnu que la présence d’Ohtani dans la surface était trop écrasante pour être ignorée.

« Il frappe des circuits, des triples, peu importe, vous l’appelez », a déclaré Díaz par l’intermédiaire d’un interprète. « C’est juste intimidant de le voir là-haut. »

Ohtani le lanceur (2)

Seuls deux All-Stars ont préféré Ohtani sur le monticule, mais la façon dont chacun d’eux a répondu n’a fait que souligner davantage à quel point Ohtani le frappeur a élevé son jeu à un niveau aussi indéniable. Les Blue Jays plus proches de Jordan Romano ont interprété la question comme une évasion plus qu’un véritable sujet de débat.

« En choisir un seul? Je veux juste qu’il lance, pour ne pas avoir à lui faire face dans la surface », a déclaré Romano.

Cela ressemble à un vote indirect pour Ohtani le frappeur, mais il a dit ce qu’il a dit.

Et puis il y avait Gray, qui connaît un peu le talent à double sens, ayant également joué à l’arrêt-court à l’université avant de passer au monticule à plein temps.

« Je dirais Ohtani le lanceur », a déclaré Gray avant de réaliser qu’il était probablement en minorité. « Suis-je fou de dire ça ?

Lorsqu’on lui a doucement rappelé qu’Ohtani était sur le point de frapper environ 60 circuits, Gray a répondu avec empressement: « Mais il va avoir un sous-3 [ERA] avec un million de retraits ! »

Assez juste.

« Il n’y a pas de mauvaise réponse », a conclu Gray. « C’est un étalon. Quoi qu’il arrive. »

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball pendant toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et The Ringer. C’est un fan des Mariners qui vit dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il aime un bon premier lancer à 22 h. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_.

