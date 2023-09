Shohei Ohtani en a-t-il fini avec les Anges ? Pour le bien du sport, espérons-le : Carig

La fin d’une curieuse époque est arrivée vendredi soir dans un club-house d’Anaheim, avec une équipe moche jouant une énième saison perdue, alors que les affaires du meilleur joueur à avoir jamais revêtu l’uniforme des Angels étaient emballées. À la fin de la soirée, il ne restait plus qu’un casier presque vide et un sac de sport rempli.

Pas de cérémonie d’adieu. Aucune expression de gratitude. Juste une tendre oblique et un bon vieux fantôme Gen Z.

Comme c’est approprié. Maintenant, le générique roule sur une parodie de baseball.

Shohei Ohtani méritait mieux. Le jeu méritait mieux. Tous deux méritaient la promesse qui a été faite il y a des années lors du premier jour en uniforme de la star aux deux sens, lorsque les Angels ont salué son arrivée comme un jour historique qui les propulserait aux World Series. Ce jour-là, Ohtani s’est opposé à Babe Ruth, tout en révélant le mécanisme qui sous-tend sa grandeur : « Je pense qu’aujourd’hui est en fait le véritable point de départ pour moi, et je veux juste me rapprocher le plus possible de lui. »

Ohtani ne plaisantait pas : il a commencé à gagner du terrain sur le Bambino et n’a jamais cessé de se rapprocher, au diable l’opération du coude. Le problème, bien sûr, c’est qu’il travaillait pour des farceurs. Et une fois de plus, il a été rappelé au monde que l’excellence singulière ne peut rivaliser avec la médiocrité collective.

Les Angels ont tout saboté, garantissant qu’Ohtani ne connaîtrait jamais une saison gagnante, et encore moins la scène d’octobre. Ils l’ont fait à cause d’une mauvaise gestion générale et de leur propre incompétence. Ces péchés ont été endurés malgré le roulement des managers et les régimes du front office, ne faisant que renforcer le fait que tout le mérite de cet échec revient à la constante tout au long de tout cela : le propriétaire, Arte Moreno.

Le casier de Shohei Ohtani a été vidé après la défaite 11-2 des Angels contre les Tigers à domicile vendredi. Ohtani, 29 ans, a raté les 11 derniers matchs en raison d’une blessure oblique. Il sera joueur autonome à la fin de l’année.https://t.co/5JSy5XIk1f – L’Athlétisme (@TheAthletic) 16 septembre 2023

Tout cela a fait surface au cours des quatre derniers mois, lorsque Moreno a vidé le système agricole, seulement pour que les Angels se retirent de la course, ce qui a été accéléré par la fatigue des bras qui s’est avérée être une UCL déchirée pour Ohtani. Puis vint la décision hâtive de réduire leurs pertes avec un cadeau de joueurs sans précédent. Pour les sans vergogne, les manigances de renonciation étaient incroyablement judicieuses. Pour tous les autres, ils étaient incroyablement humiliants.

Tout cela a conduit à un casier vidé, à un sac rempli et à tant de promesses non tenues.

Cette scène a ponctué ce qui a été une vague incessante de faux pas, qui, pris ensemble, dressent le tableau d’une organisation en désarroi.

Il serait peut-être simpliste de dire que les Anges ont gaspillé le fait d’avoir deux stars générationnelles dans Ohtani et Mike Trout, d’autant plus que leurs primes n’étaient pas exactement concurrentes. Cela dit, certaines franchises attendent toujours d’employer leur première supernova de ce type. Ce qui reste stupéfiant dans tout cela, c’est le niveau de gaspillage. Les Anges ont réussi comme personne à faire si peu avec autant.

Les organisations saines créent un plan et le suivent ensuite. Ces anges, pas tellement. Une ligne directrice peut être tracée d’Albert Pujols à Anthony Rendon, avec l’extension d’Ohtani et Trout entre les deux. Ce qui est clair maintenant, c’est que toutes ces transactions coûteuses ne faisaient pas partie d’un grand plan. Ils étaient plutôt le produit d’un milliardaire collectionnant des babioles, juste des visages à gifler sur un panneau publicitaire.

Pour Ohtani, l’agence libre fait signe, et pour tous ceux qui se soucient du bien commun du jeu, le résultat souhaité ici est évident. Ohtani doit finir n’importe où, sauf là où il a commencé, un marigot de baseball très coûteux et très frustrant.

Quelle honte. Le comté d’Orange accueille les Angels depuis des décennies. La région possède une profonde tradition de baseball et les fans sont fidèles. Ils ont été assez intelligents pour apprécier Ohtani ce qu’il est : un talent unique.

Si seulement les Anges avaient pu emboîter le pas.

Sécuriser Ohtani comportait une obligation bien plus importante que de simplement s’assurer que ses chèques de paie arrivaient à temps. Il a exigé que l’organisation fasse tout ce qui est en son pouvoir pour se débarrasser de sa réputation de bouffonnerie. Au lieu de cela, les Angels ont réussi à ne jamais participer aux séries éliminatoires avec Ohtani. Ils ne se sont jamais particulièrement rapprochés non plus.

Remarquablement, toutes ces pertes ne garantissent pas la perte d’Ohtani. Les Anges ont montré qu’ils paieraient. Ils ont également montré qu’ils se contentaient de laisser l’équipe Ohtani prendre les devants. Ce type d’autonomie est loin d’être garanti ailleurs – et Team Ohtani sait qu’avec les Angels, elle ferait toujours partie de tout arrangement futur. La franchise sait également que sa pertinence en dehors de son port d’attache est liée à son association avec Ohtani.

Il devrait y avoir une chance pour les fans des Angels de dire au revoir, juste au cas où. Samedi, le directeur général Perry Minasian a déclaré que même si la blessure oblique d’Ohtani mettrait fin à sa saison – et même s’il subirait bientôt une sorte d’intervention sur son coude blessé – il serait là pour le dernier match à domicile de l’équipe. Minasian a réitéré que les Angels poursuivraient Ohtani en agence libre. Logique.

Mais le meilleur résultat est que la superstar résiste à toute tentation de rester. Car à ce stade, étant donné le manque persistant d’imagination et de prévoyance de son employeur, les Anges rendraient service public en lui disant simplement de partir. Il serait bien sûr insensé de s’attendre à ce genre de bienveillance, même s’il n’y a aucun mal à espérer.

Parce que cela est désormais incontestable : la meilleure chance pour le joueur le plus transcendant du jeu d’atteindre enfin sa plus grande scène est de prendre ce sac de sport rempli devant son casier vide et de s’assurer qu’il soit expédié ailleurs.

Les Anges ne sont pas adaptés à Shohei Ohtani, et il n’y a aucune preuve suggérant que cela va changer de sitôt.

(Photo de Shohei Ohtani : D. Ross Cameron / USA Today)