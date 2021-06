Shohei Ohtani éblouit à Broadway avec deux autres coups de circuit

Avec la performance de Shohei Ohtani mardi en frappant une paire de circuits au Yankee Stadium, il est presque impossible de résister à tous les jeux de mots potentiels de « Broadway Sho ».

Un coup de foudre ! (Deux, en fait.)

Un vrai Sho-stopper!

Bravo, Ohtani !

La liste pourrait durer aussi longtemps que la comédie musicale « Cats ».

Avec tous les exploits incroyables d’Ohtani, il est encore difficile d’imaginer qu’un lanceur est en tête des ligues majeures pour les circuits. Ses deux coups contre les Yankees lui ont donné 28 sur la saison. C’est deux de plus que Vladimir Guerrero Jr. Trois de plus que Fernando Tatis Jr. et le torride Kyle Schwarber.

Ce tir majestueux en troisième manche a brisé l’égalité avec Guerrero pour le plus grand nombre de joueurs de baseball cette saison. Il a porté 395 pieds et a laissé la chauve-souris à 110 mph.

Puis dans le cinquième, Ohtani a lancé un faisceau laser de 112 mph vers la droite qui avait un angle de lancement de seulement 18 degrés.

Après avoir frappé un circuit dans le premier match de la série lundi et deux autres mardi, que peut faire Ohtani pour un rappel ?

Jouant son double rôle, il sera sur le monticule mercredi contre les Yanks, arborant une MPM étincelante de 2,58 et 82 retraits au bâton en 59 1/3 de manches.

Y a-t-il un doute sur qui est le favori pour le MVP de la Ligue américaine en ce moment?