Shohei Ohtani double pour une manche clé de 2 points en tant que frappeur désigné contre les Mets après une déchirure du ligament du coude

NEW YORK — Le coude droit de Shohei Ohtani allait bien jusqu’à ce qu’il déchire son ligament collatéral ulnaire avec une balle rapide à 94 mph contre Christian Encarnacion-Strand de Cincinnati mercredi, selon le manager des Los Angeles Angels, Phil Nevin.

La superstar du baseball était de retour dans l’alignement des Angels en tant que frappeur désigné vendredi soir contre les Mets de New York, deux jours après que la blessure ait mis fin à sa saison de lanceur et assombri ses prochains mois avant de pouvoir devenir agent libre.

Il a réussi un doublé à 115,4 mph qui a sauté le mur du champ droit contre son compatriote Kodai Senga, marquant une troisième manche de deux points. Ohtani a également marché trois fois et a échoué lors de la victoire 3-1 des Angels.

Il a reçu d’énormes acclamations de la foule lors de la Soirée du patrimoine japonais lorsqu’il s’est dirigé vers le marbre dès la première manche et a incliné son casque à deux reprises en réponse.

Le manager des Mets, Buck Showalter, a été hué par les fans pour avoir ordonné une marche intentionnelle vers Ohtani avec des coureurs dans les coins et deux retraits au neuvième.

Ohtani n’a pas parlé aux médias depuis sa blessure, et on ne sait toujours pas s’il subira une deuxième opération à Tommy John. Les Angels ont déclaré qu’il prévoyait de demander un deuxième avis avant de prendre une décision.

« Lui et ses représentants vont élaborer un plan », a déclaré le directeur général Perry Minasian. « Mais alors que nous sommes assis ici aujourd’hui, il va jouer jusqu’à ce qu’il nous dise qu’il ne le fera pas. »

La balle rapide d’Ohtani était en moyenne de 93,1 mph contre les Reds, en baisse par rapport à une moyenne de la saison de 96,8 mph, selon FanGraphs. Sa balayeuse a chuté de 4 mph et sa courbe de 5,7 mph, une indication que quelque chose n’allait pas. Ohtani avait sauté son tour précédent dans la rotation, invoquant la fatigue des bras, et lançait pour la première fois depuis le 9 août.

« Il a lancé un lancer et a regardé dans l’abri, et c’est son regard que je n’avais jamais eu auparavant. Alors j’ai attrapé l’entraîneur et nous sommes allés au monticule », a déclaré Nevin. « Il n’a pas non plus dit qu’il avait mal à ce moment-là, il savait simplement que quelque chose n’allait pas. Et quand nous sommes entrés, il nous a en quelque sorte fait savoir qu’il ressentait des problèmes à un certain endroit, ce qu’il n’avait jamais ressenti auparavant.

Ohtani avait une fiche de 10-5 avec une MPM de 3,14 en 23 départs et 162 retraits au bâton en 132 manches pour accompagner une moyenne au bâton de .304, 44 circuits et 91 points produits en tête des ligues majeures.

Ohtani s’est blessé lors de son 26e lancer de la sortie, son 2 088e de la saison, son 6 824e depuis l’opération de Tommy John et le 7 677e de sa carrière dans la grande ligue.

« Les gens veulent spéculer autant qu’ils veulent », a déclaré Nevin. « Il ressentait juste ce qu’il appelait de la fatigue, un peu fatigué. Mais lorsqu’il a passé une semaine après avoir raté le départ, il s’est senti bien toute la semaine. Il a lancé de superbes enclos, et il a tout simplement raté sa deuxième manche.

Aujourd’hui âgé de 29 ans, Ohtani a subi une opération chirurgicale à Tommy John le 1er octobre 2018, réalisée par le médecin-chef de l’équipe des Dodgers de Los Angeles, le Dr Neal ElAttrache. Ohtani a été élu recrue AL de l’année après avoir atteint 0,285 avec 22 circuits et 61 points produits tout en obtenant une fiche de 4-2 avec une MPM de 3,31 en 10 départs. Il n’a lancé qu’une seule fois après le 6 juin.

Il était exclusivement frappeur en 2019 pendant sa convalescence, mais est revenu au monticule pour deux départs en 2020 avant de se fatiguer l’avant-bras droit. Il a tout rassemblé en 2021, remportant le titre de MVP de l’AL lors d’un vote unanime et terminant deuxième derrière Aaron Judge l’année dernière tout en se classant également quatrième au vote pour le prix AL Cy Young.

Ohtani a insisté pour jouer le deuxième match du programme double de mercredi même s’il avait été informé de la déchirure de l’UCL.

« Vous ne le sauriez pas. Il a le sourire aux lèvres. Il passe du temps avec ses coéquipiers », a déclaré Nevin. « Il aime jouer au baseball. Il veut être ici avec ses coéquipiers. Il veut être ici devant les fans. Et je pense que c’est juste un témoignage de lui, de qui il est et de ce qu’il représente non seulement pour notre équipe dans ce club-house, pour moi-même, pour ce match.

Ohtani est éligible au libre arbitre après la saison et était en lice pour un contrat record, peut-être 500 millions de dollars ou plus. Son coéquipier vedette Mike Trout a prédit qu’Ohtani resterait un joueur à double sens.

« Il n’y a aucun doute dans mon esprit », a-t-il déclaré.

Trout, trois fois MVP de l’AL, est revenu sur la liste des blessés en raison de sa fracture de l’os hamate gauche, avec effet rétroactif à mercredi. Il était 1 sur 4 mardi après avoir raté 38 matchs.

«Je n’avais pas raison. J’avais une certaine douleur, plus que supportable », a-t-il déclaré. « Je sentais que je pouvais le pousser, juste pour revenir là-bas et je suis arrivé le lendemain vraiment, vraiment endolori. »

Trout a ressenti de la douleur en frappant.

« Ce n’étaient pas mes meilleurs swings », a-t-il déclaré. « Une fois que j’ai commencé à commettre des fautes sur certains lancers, ce n’était plus vraiment un combat pour moi. C’était plutôt : Mec, ma main me fait vraiment mal. Mais j’essayais juste de m’en sortir et je n’aurais probablement pas dû.

Trout est convaincu qu’il reviendra avant la fin de la saison.

« Je vais juste m’assurer qu’il est complètement guéri avant d’y aller », a-t-il déclaré.

Los Angeles a placé le receveur Matt Thaiss sur la liste des blessés avec effet rétroactif à jeudi en raison d’une inflammation de l’épaule droite, a sélectionné le contrat du receveur Chad Wallach du Triple-A Salt Lake, a rappelé le voltigeur Trey Cabbage des Bees et a activé le droitier Chris Devenski de la liste des blessés. et l’a désigné pour une affectation.

Thaiss a déclaré qu’il s’était coincé l’épaule lors du match double de samedi dernier contre Tampa Bay alors qu’il glissait vers le troisième but.

« Je ne me sens tout simplement pas bien aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Ronald Blum, Associated Press