Shohei Ohtani devient le premier joueur 50-50 de l’histoire de la MLB

MIAMI –

Shohei Ohtani est devenu le premier joueur des ligues majeures à dépasser les 50 circuits et les 50 buts volés en une saison lors du match le plus spectaculaire d’une carrière historique pour la star des Dodgers de Los Angeles, allant loin trois fois et volant deux sacs jeudi contre les Marlins de Miami.

Ohtani a frappé son 49e home run en sixième manche, son 50e en septième et son 51e en neuvième. Il a terminé avec un bilan de 6 en 6 avec 10 points produits, devenant ainsi le premier joueur des ligues majeures à frapper trois home runs et à voler deux buts dans un match.

« C’est quelque chose que je voulais surmonter le plus vite possible. Et vous savez, c’est quelque chose que je vais chérir pendant très longtemps », a déclaré Ohtani par l’intermédiaire d’un interprète lors d’une interview télévisée.

La superstar japonaise a atteint le deuxième étage du champ droit-centre sur deux de ses trois circuits au LoanDepot Park. En sixième manche, il a lancé un curseur 1-1 de George Soriano à 438 pieds pour son 49e.

Ohtani a frappé son 50e coup de circuit à la septième manche, un coup de circuit de deux points dans le champ opposé au champ gauche contre le releveur des Marlins Mike Baumann. Puis, à la neuvième manche, son 51e coup de circuit a parcouru 440 pieds au champ droit-centre, un coup de circuit de trois points contre le joueur de deuxième but des Marlins Vidal Brujan, qui est arrivé pour lancer alors que le match était hors de contrôle. Les Dodgers ont gagné 20-4 et ont décroché leur 12e place consécutive en séries éliminatoires.

Shohei Ohtani (17), des Dodgers de Los Angeles, fait un geste après avoir frappé un coup de circuit lors de la sixième manche d’un match de baseball contre les Marlins de Miami, le 19 septembre 2024, à Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)

« Pour être honnête, je suis probablement le plus surpris », a déclaré Ohtani. « Je n’ai aucune idée d’où cela vient, mais je suis content que tout se soit bien passé aujourd’hui. »

Ohtani s’est occupé des bases volées plus tôt dans le match, volant son 50e au premier et son 51e au deuxième.

Il a battu le record de franchise des Dodgers de 49 circuits établi par Shawn Green en 2001. Et il est devenu le troisième joueur de l’histoire des ligues majeures avec au moins six coups sûrs, trois circuits et 10 points produits dans un match, rejoignant Walker Cooper de Cincinnati en 1949 et Anthony Rendon de Washington en 2017.

La superstar japonaise a débuté le match avec un double contre Edward Cabrera et a volé la troisième base à l’avant d’un vol de double avec Freddie Freeman, qui a atteint le but sur balles.

Ohtani a réussi ses 28 dernières tentatives de vol de base.

Il a atteint le cap des 50-50 lors de son 150e match. Ohtani était déjà le sixième joueur de l’histoire des ligues majeures et le plus rapide à atteindre 40 circuits et 40 buts volés en une saison, en seulement 126 matchs.

Le précédent record de Ohtani en termes de circuits était de 46 pour les Angels de Los Angeles en 2021, lorsqu’il avait également effectué 23 départs sur le monticule et remporté son premier des deux prix de MVP de la Ligue américaine.

Déjà considéré comme le meilleur joueur de baseball par consensus, dont les réalisations en tant que lanceur et frappeur ont même dépassé celles de Babe Ruth, Ohtani a atteint de nouveaux sommets en tant que joueur offensif tout en prenant une année sabbatique en tant que lanceur.

Ohtani a signé un contrat de 700 millions de dollars sur 10 ans avec les Dodgers en décembre dernier. La star bidirectionnelle, qui a déjà passé six ans avec les Angels de Los Angeles, a joué exclusivement au poste de frappeur désigné cette saison alors qu’il se réhabilite après une opération il y a un an pour un ligament du coude blessé.

La préparation a été un élément clé pour qu’Ohtani devienne le premier membre du club 50-50. Il rencontrait régulièrement les entraîneurs de frappeurs de l’équipe et étudiait les vidéos des lanceurs adverses pour comprendre leurs tendances avec les frappeurs et les coureurs de base.

« Je vois tout le travail qu’il fait », a déclaré récemment le receveur des Dodgers Will Smith. « Ce n’est pas comme s’il se rendait sur le terrain et que ce soit trop facile pour lui. Il travaille plus dur que quiconque. Il fait du repérage très dur. Il joue un jeu différent, donc c’est amusant à voir. »

Ohtani semble avoir fait de la barre 50-50 sa mission. Il a augmenté la fréquence de ses tentatives de vol de base et, par conséquent, son taux de réussite a augmenté.

Mais ce ne sera peut-être pas le cas l’année prochaine, lorsqu’il reviendra sur le monticule.

« Il ne lance pas cette année, donc je pense qu’il vide son réservoir offensivement », a déclaré le manager Dave Roberts. « Je pense que la puissance, le pourcentage de présence sur les buts, la moyenne, je pense qu’il peut faire ça en tant que lanceur. Il a fait quelque chose d’assez similaire avec son OPS. Mais en ce qui concerne les bases volées, je n’en suis pas sûr. »

Les coéquipiers d’Ohtani ont eu plaisir à le voir écraser des circuits et courir autour des bases.

« J’essaie sincèrement d’apprendre de lui en voyant la façon dont il gère ses affaires au quotidien. Il est très constant, il a toujours le même comportement », a déclaré récemment le voltigeur Tommy Edman. « Je pense que c’est pour cela qu’il est un si bon joueur. »

Le joueur de troisième but Max Muncy a ajouté : « Chaque soir, j’ai l’impression qu’il fait quelque chose que nous n’avons jamais vu. »

Quelle est la prochaine étape pour Ohtani ?

Les Dodgers se dirigeront vers les playoffs en octobre, ce qui sera une première pour Ohtani. Il n’y est jamais parvenu avec les Angels, qui n’ont jamais eu de bilan positif pendant son passage à Anaheim.

Une autre première potentielle pourrait être de remporter le titre de MVP de la Ligue nationale en tant que frappeur désigné. Aucun joueur ayant joué la majeure partie de son temps de jeu en tant que frappeur désigné – sans lancer – n’a jamais remporté le titre de MVP, bien que Don Baylor, Edgar Martinez et David Ortiz se soient classés en tête du vote.

Il s’agirait du troisième titre de MVP de la carrière d’Ohtani.

Beth Harris, journaliste sportive de l’AP à Los Angeles, a contribué à ce rapport.