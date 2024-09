Shohei Ohtani des Dodgers de Los Angeles devient le premier joueur à rejoindre le club 50/50

CNN

—



La superstar des Dodgers de Los Angeles, Shohei Ohtani, a gravé son nom dans l’histoire de la Ligue majeure de baseball jeudi, en devenant le premier membre du club 50-50 jeudi contre les Marlins de Miami.

Une saison 50-50 se compose de plus de 50 circuits et de plus de 50 buts volés au cours d’une seule saison.

Ohtani, qui est devenu le joueur le plus rapide à enregistrer 40 circuits et 40 buts volés en une seule saison, a frappé son 50e circuit de la saison en début de septième manche après avoir volé ses 50e et 51e buts plus tôt dans le match.

La sensation japonaise des deux côtés a un bilan de 6 coups sûrs en 6 présences au bâton et 10 points produits dans le match, ce qui donne aux Dodgers une avance de 14-3 grâce à son home run historique. Incroyablement, il a réussi un autre home run lors de sa prochaine présence au bâton en 9e manche, ce qui lui en donne trois pour le match. La superstar japonaise est entrée dans les livres de records de manière irréelle, frappant deux doubles, un simple, trois home runs et volant une base – l’une des performances offensives les plus prolifiques de la saison par un joueur.

Ce match était le premier match à trois circuits d’Ohtani de sa carrière et son premier match à 10 points produits de sa carrière.

Les Dodgers ont fini par remporter le match 20-4 contre Miami, décrochant ainsi une place en séries éliminatoires.

« Je suis content que l’équipe ait gagné », a déclaré Ohtani après le match. « C’est quelque chose que je voulais surmonter le plus vite possible et vous savez que c’est quelque chose que je vais chérir pendant très longtemps. »

Ohtani a débuté sa journée avec un double en première manche, l’accompagnant d’un vol de sa 50e base de la saison. Après avoir frappé un simple une manche plus tard, Ohtani a volé sa 51e base. Il a frappé un double la fois suivante, mais a été retiré en troisième base lorsqu’il a tenté de transformer son coup en triple.

Il a frappé son 49e coup de circuit en sixième manche contre le releveur des Marlins George Soriano, envoyant un coup de circuit de deux points au deuxième étage du champ droit-centre du parc LoanDepot pour se rapprocher du club 50/50.

Une manche plus tard, Ohtani a frappé un home run de trois points contre le releveur Mike Baumann, son 50e de la saison. Ohtani est resté un moment au marbre pour regarder la balle se diriger vers les gradins avant de se diriger vers le premier but, criant d’excitation. Après avoir fait le tour des bases et avoir été accueilli par ses coéquipiers des Dodgers, Ohtani est sorti de l’abri pour un rare rappel sur la route.

Cependant, sa journée n’était pas terminée puisqu’il a frappé un 51e home run, un record des Dodgers, à la neuvième manche, dépassant ainsi Shawn Green pour le record de home run en une seule saison.

« Pour être honnête, je suis probablement le plus surpris. Je n’ai aucune idée d’où cela vient, mais je suis content d’avoir bien joué aujourd’hui », a déclaré Ohtani à propos de sa journée au bâton.

Les personnes les plus proches de la barre des 50-50 sont Ronald Acuña Jr. des Braves d’Atlanta, qui a volé 73 buts et frappé 41 circuits en 2023, et Alex Rodriguez, qui, en tant que membre des Mariners de Seattle, a frappé 42 circuits et volé 46 buts en 1998.

Ohtani a brillé pendant six saisons avec les Angels, à la fois comme frappeur et comme lanceur, remportant à deux reprises le prix du joueur le plus utile de la Ligue américaine. L’intersaison dernière, il a signé un contrat historique de 700 millions de dollars sur 10 ans avec les Dodgers.

Cet exploit historique survient après que Ohtani ait connu des débuts difficiles à Los Angeles. Son interprète de longue date, Ippei Mizuhara, a plaidé coupable en juin devant le tribunal pour fraude et impôt pour avoir volé près de 17 millions de dollars au cogneur des Dodgers de Los Angeles afin de rembourser ses dettes de jeu, une révélation qui est survenue quelques heures seulement après les débuts d’Ohtani sous l’uniforme des Dodgers lors du match d’ouverture de la saison en Corée du Sud.

Les spéculations ont tourné autour d’Ohtani pendant des semaines après la révélation des activités de jeu de Mizuhara, alors que des questions ont été posées sur ce que la superstar savait et quand il l’a su. Ohtani – ainsi que Mizuhara lui-même – a maintenu qu’il ne savait rien de l’addiction au jeu et du vol de son ami et interprète. Lorsque Mizuhara a plaidé coupable, Ohtani a déclaré qu’il avait tourné la page après cette triste révélation.

« Cette période a été particulièrement difficile, je suis donc particulièrement reconnaissant envers mon équipe de soutien – ma famille, mon agent, mon agence, mes avocats et mes conseillers ainsi que toute l’organisation des Dodgers, qui m’ont apporté un soutien sans faille tout au long de ce processus. Il est temps de clore ce chapitre, de passer à autre chose et de continuer à me concentrer sur le jeu et la victoire », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La star japonaise est la favorite pour remporter le titre de MVP de la Ligue nationale, même si elle n’a pas joué cette saison en raison d’une opération au coude. Il a 50 coups de circuit et une moyenne au bâton de ,293 cette saison, tout en aidant les Dodgers à atteindre un bilan de 91-62, ce qui leur permet de terminer premiers de la division Ouest de la Ligue nationale.

Grâce à cette victoire contre Miami, les Dodgers sont assurés d’une place en playoffs et offrent à Ohtani sa première chance de briller en octobre. Au cours de son passage chez les Angels, les équipes d’Ohtani n’ont jamais atteint les playoffs.

« Même si j’ai changé d’uniforme, je suis arrivé dans une nouvelle équipe, mon objectif a toujours été d’être en séries éliminatoires et je suis heureux que nous ayons pu y parvenir aujourd’hui, personnellement et en tant qu’équipe », a-t-il déclaré après le match.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute qui sera mise à jour.