Shohei Ohtani des Angels dans l’alignement vendredi contre les Mets après la déchirure de l’UCL

La superstar des Los Angeles Angels, Shohei Ohtani, a reçu un coup dur jeudi lorsqu’il a été révélé qu’il avait subi une déchirure de l’UCL au bras lanceur. Pourtant, Ohtani continuera à balancer la batte, puisqu’il frappe deuxième et sert de frappeur désigné des Angels pour leur match sur la route de vendredi soir contre les Mets de New York.

Ohtani, qui a remporté le titre de MVP de la Ligue américaine 2021, a totalisé 44 circuits et 91 points produits, un sommet dans la MLB, tout en affichant une ligne oblique de .304/.405/.664 cette saison.

Il a affiché une MPM de 3,14, un WHIP de 1,06 et 167 retraits au bâton en 132 manches (23 départs) sur le monticule.

Ohtani, 29 ans, deviendra joueur autonome après cette saison et devrait quitter Anaheim.

Les Angels ont pris quelques mesures pour renforcer leur effectif avant la date limite des échanges de la MLB, en acquérant le partant Lucas Giolito, les releveurs Reynaldo Lopez et Dominic Leone, le joueur de champ intérieur CJ Cron et le voltigeur Randal Grichuk. Ces mouvements n’ont cependant pas réussi à faire bouger l’aiguille, puisque les Angels sont entrés vendredi 61-67 et 10,5 matchs derrière les Astros de Houston pour la tête de série n ° 3 de l’AL.

