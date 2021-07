YOKOHAMA, Japon — La plus grande star du Japon ne participe pas aux Jeux olympiques de Tokyo. Son travail lui a permis de traverser l’océan Pacifique à Anaheim, en Californie.

Mais il est indéniable que la star à double sens de Los Angeles, Shohei Ohtani, est aimée dans son pays natal.

Pour voir à quel point j’étais aimé, j’ai traversé un stade de Yokohama vide, domicile des DeNA BayStars, avec un nom de famille à six lettres écrit en grosses lettres bleues sur mon bloc-notes.

« OHTANI »

Les travailleurs de chaque site tout au long de ces Jeux ont été aimables et serviables. Mais lorsqu’un journaliste américain s’approche d’eux avec empressement, stylo et papier à la main, leur prudence et leur hésitation sont compréhensibles.

Ensuite, je leur montre le bloc-notes. Et leurs visages s’illuminent.

« Shohei ! Oui ! »

Mais il y a plus de confusion. Ils essaient immédiatement de me dire qu’il ne joue pas pour le Japon, qui a battu le Mexique 7-4 heures avant ma quête à travers le stade, et qu’il joue maintenant en Amérique.

Oui, je leur dis. Mais qu’est-ce que tu pense de lui? Vous le regardez à la télévision ?

« C’est notre héros », déclare Akari Sasaki, bénévole de l’équipe d’information sportive pour Tokyo 2020.

Après avoir signé avec les Angels en décembre 2017, Ohtani – qui a eu 27 ans le 5 juillet – est devenu la recrue de l’année lors de sa première saison de Major League Baseball en tant que premier joueur légitime à double sens que le jeu avait vu en un siècle. L’opération de Tommy John lui a coûté beaucoup de temps au cours des deux saisons suivantes, mais il a réussi à frapper 25 circuits entre les campagnes raccourcies.

Il a atteint la célébrité et la domination cette saison. En entrant samedi, Ohtani mène la ligue pour les circuits (37) et le pourcentage de coups (0,684). Il a également une ER de 3,04 et 100 retraits au bâton en 80 manches.

« Incroyable », a été la réponse en un mot de la star japonaise et ancien lanceur partant des Yankees de New York Masahiro Tanaka lorsqu’on lui a posé des questions sur Ohtani par l’intermédiaire d’un interprète samedi.

Depuis que l’ancienne équipe professionnelle japonaise d’Ohtani, les Nippon-Ham Fighters, joue dans la Ligue du Pacifique de la NPB, Ohtani a rarement joué dans ce stade. Néanmoins, il est difficile de ne pas regarder la douzaine de rangées de sièges au-delà du grand mur de terrain au centre droit et d’imaginer Ohtani effacer les limites du stade.

La chaîne de télévision publique japonaise, NHK, diffuse tous les matchs des Angels, surtout maintenant que Tanaka est de retour au Japon avec les Rakuten Golden Eagles. Avec Tokyo 16 heures en avance sur le fuseau horaire du Pacifique, les jeux commencent vers 11 heures localement.

« Donc pour nous, c’est très facile à regarder », a déclaré Kazuya Tajima, coordinateur des services linguistiques pour Tokyo 2020.

Le seul problème, ce sont les week-ends, lorsque les matchs de jour signifient que les diffusions de la NHK commencent vers 5 heures du matin.

« La première chose que nous allons faire est de regarder la télévision et de vérifier les résultats », a déclaré Sasaki.

Il y a d’autres joueurs japonais dans les majors, dont Yusei Kikuchi des Seattle Mariners et Kenat Maeda des Minnesota Twins. Ils ne reçoivent pas une once de temps d’antenne, a déclaré Tajima.

C’est tout Ohtani ?

« Oh. Ta. Ni. »

Message reçu.

« C’est un pionnier », a déclaré Sasaki, soulignant son succès à la fois au monticule et dans la surface du frappeur cette saison. « Il fait quelque chose de différent. Il fait quelque chose de spécial. »

« Il a volé une base (l’autre jour), tu sais ? a déclaré Taisuke Ochi, qui travaille dans les services techniques et surveille autant Ohtani qu’il le peut. « Quinze bases volées cette année.

En fait, je savais que, grâce à cette statistique extrêmement arbitraire qui rendait le tournées sur les réseaux sociaux jeudi (c’était peut-être vendredi matin pour moi – tout se mélange).

Ce qui est également différent à propos d’Ohtani, a déclaré Sasaki, c’est ce sourire. Ichiro Suzuki, par exemple, était un pragmatique, un homme réfléchi, comme Sasaki l’a décrit.

« Les caractéristiques de (Ohtani) sont gentilles et douces », a déclaré Yuna Arikawa, membre de l’équipe administrative de Tokyo 2020.

Le charisme qu’il dégage ne diminue pas les attentes de son peuple.

« Nous nous attendons à ce qu’il remporte le titre de home run (cette saison) », a déclaré Tajima. « Comme Babe Ruth. Ou mieux que Babe Ruth. »

Dans l’une de mes dernières interactions liées à Ohtani, j’ai approché une paire de policiers patrouillant dans le stade et j’ai pointé avec mon stylo le nom d’Ohtani. L’un d’eux croisa les bras, comme pour dire « non merci ».

Avais-je trouvé quelqu’un qui n’était pas un fan d’Ohtani ?

Nous avons franchi une porte et quand j’ai réalisé que lui aussi voulait simplement m’informer qu’Ohtani jouait maintenant à l’étranger, j’ai fait des gestes de la main suffisamment appropriés pour leur demander s’ils le regardaient à la télévision.

Ils hochèrent vigoureusement la tête.

« Ohtani-san ! cria-t-on.

Ohtani-san en effet.

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.