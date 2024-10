Shohei Ohtani : comment l’humble mégastar normcore des LA Dodgers a atteint la plus grande scène du baseball | Shohei Ohtani

jeC’est la dernière semaine de la saison régulière des Dodgers de Los Angeles. Les Padres de San Diego sont en ville et une victoire ce soir au Dodger Stadium contre leurs rivaux de l’Interstate 5 assurerait leur 11e titre de division NL West en 12 ans. Il y a un bourdonnement excité dans les couloirs, même maintenant, des heures avant l’ouverture des portes au public. Le club-house est visiblement tendu : à la fin d’une saison en proie à des blessures, l’opportunité d’obtenir un laissez-passer au premier tour et de contourner le tour des wild-cards pourrait s’avérer inestimable pour leur objectif ultime de remporter un titre en Série mondiale. Un grand homme aux cheveux souples entre dans la pièce, visiblement plus tranquille que quiconque autour de lui, armé d’un doux sourire et d’une tasse de thé fumante, et se laisse tomber devant son casier. Il est incroyablement indifférent. On ne devinerait jamais qu’il est un phénomène mondial historique, prêt à entamer son tout premier voyage en séries éliminatoires depuis qu’il a rejoint la Major League Baseball il y a six ans avec les Angels de Crosstown. Mais Shohei Ohtani n’est pas une superstar moyenne.

À ce stade, les résultats statistiques stupéfiants du jeune homme de 30 ans parlent d’eux-mêmes, aussi difficiles à comprendre. Même au cours d’une saison où ses compétences bidirectionnelles sans précédent ont été forcées de passer au second plan avec sa rééducation suite à une deuxième opération majeure au coude qui l’a empêché de jouer sur le monticule du lanceur, Ohtani a trouvé une toute nouvelle façon de réécrire le livre des records du baseball. Il y a quelques jours seulement, il est devenu le premier joueur de l’histoire des ligues majeures à accumuler 50 circuits et 50 buts volés en une seule campagne. À la fin de la semaine, il aura terminé la saison régulière après avoir dominé la Ligue nationale pour les circuits (54) et les points produits (130) avec une moyenne au bâton (.310), juste derrière Luis Arráez de San Diego (.314), perdant un à quelques points de pourcentage de devenir le premier vainqueur de la Triple Couronne de la NL depuis Joe Medwick des Cardinals de St Louis en 1937. Les chiffres époustouflants ne s’arrêtent pas là : 134 points marqués, 411 buts au total, un pourcentage de frappe de 0,646 et un OPS. plus de 1.000.

La première saison d’Ohtani d’un contrat record de 700 millions de dollars sur 10 ans avec les Dodgers a, d’une manière ou d’une autre, valu chaque centime puisqu’il a mené l’équipe au meilleur bilan des majors malgré de nombreuses blessures. Mais d’après ce que disent ses proches, c’est l’attitude d’Ohtani en dehors des lignes et dans le club-house qui le distingue encore davantage.

Shohei Ohtani est devenu le premier joueur de l’histoire des ligues majeures à accumuler 50 circuits et 50 buts volés en une seule saison.

« La façon dont il se comporte, je veux dire, il sait qu’on porte beaucoup d’attention sur lui et vous ne le sauriez même pas », a déclaré l’entraîneur du troisième but Dino Ebel, qui a travaillé avec Ohtani au cours de sa première année avec les Angels avant leur réunion. avec les Dodgers ce printemps. Son visage s’illumine immédiatement lorsque je demande à quoi ressemble Ohtani, et il fait écho aux sentiments que j’entends encore et encore en interrogeant les gens de l’équipe à son sujet. Le mot « humble » revient dans chaque conversation. Il veut juste être l’un des gars est un autre refrain courant. «C’est Shohei Ohtani», dit Ebel avec un sourire et un haussement d’épaules. « C’est juste une personne authentique et formidable. »

Même s’il bat des records avec une régularité étonnante, Ohtani, qui ne parle que japonais lors de diffusions médiatiques étroitement contrôlées, a cultivé une célébrité qui transcende le baseball. Il est très beau, mais d’une manière enfantine et saine. Son Kooikerhondje hollandais impeccablement soigné et impeccablement entraîné nommé Decoy a jeté le premier lancer avant un match d’août. Le conseil municipal de Los Angeles a déjà adopté une résolution déclarant que tous les 17 mai Journée Shohei Ohtani pour la durée de sa carrière de Dodger. C’est une superstar moderne parfaite : presque comme s’il avait été fabriqué sur mesure dans un laboratoire pour vendre des maillots de baseball. Ne parlons pas du grand nombre de sponsors japonais que sa présence a attirés vers les Dodgers, qui ont connu une forte augmentation de la fréquentation des matchs sur route et des visites de stade organisées par des guides parlant japonais.

Peut-être pour ces raisons, beaucoup de ceux qui pensaient que l’image publique impeccable d’Ohtani était trop belle pour être vraie semblaient presque soulagé lorsqu’un moment potentiel de « piège » est arrivé pendant l’entraînement de printemps, lorsqu’il s’est retrouvé au centre d’un scandale de vol et de jeu impliquant son ami proche et interprète de longue date. Mais la vérité, même là, était malheureusement anodine pour ceux qui attendaient un imbroglio de feuilleton. Selon une enquête fédérale approfondie, Ohtani aurait été victime d’une trahison (qualifiée de « profonde et étendue » par l’avocat américain Martin Estrada) de la part de l’un de ses plus fidèles confidents, accusé d’avoir volé 16 millions de dollars à la star. pour payer des dettes de jeu illégales.

Une expérience aussi troublante aurait pu faire dérailler d’autres joueurs, notamment ceux évoluant sous la pression d’un contrat de 700 millions de dollars et salués comme le sauveur d’un sport en danger de devenir dépassé et obsolète. Mais pas Ohtani. Serait-il possible que ce candidat GOAT soit simplement gentil et drôle et, faute d’un meilleur mot, normale?

Shohei Ohtani et son néerlandais Kooikerhondje nommé Decoy ont lancé le premier lancer avant un match d’août. Photographie : Harry How/Getty Images

C’est, selon toute vraisemblance, également un témoignage de la grandeur et de l’équilibre remarquable d’Ohtani qu’il ait été capable de rebondir après un scandale potentiellement explosif à un tel degré que cela n’est même pas près d’être l’histoire déterminante de sa saison. . On dit que la nature calme et respectueuse d’Ohtani est le résultat de la culture japonaise, et même si cela est probablement au moins en partie vrai, je suis également frappé par son aisance et sa jovialité. Ce sont des caractéristiques peu communes pour un concurrent de son calibre, et des traits qui ne peuvent pas vraiment être attribués à des origines géographiques.

«C’est un petit enfant dans un corps d’homme adulte», me dit le joueur de troisième but des Dodgers Max Muncy. « Il n’aime pas prendre les choses trop au sérieux, il aime s’amuser. Il est toujours souriant, essayant toujours de plaisanter. Vous n’auriez certainement aucune idée qu’il est le gars qu’il est – si vous ne connaissiez rien au baseball et que vous ne l’aviez jamais vu auparavant – vous ne penseriez pas qu’il était important dans la façon dont il agit.

Teoscar Hernández, le voltigeur des Dodgers qui en est également à sa première année avec le club, et a développé une amitié étroite avec Ohtani malgré la barrière de la langue, est d’accord. « C’est toujours un de ces gars-là, si vous vous asseyez à côté de lui et lui parlez, il va être amusant. Il fait beaucoup de blagues et vous savez, c’est un type bien », dit Hernández. « Tout le monde le voit comme un gars calme, un gars sérieux, mais je pense qu’il est le contraire. Je pense juste, quand il est ici« , » il fait un geste vers le terrain, « il est concentré. »

Ebel a une hypothèse similaire, faisant un clin d’œil aux célèbres habitudes de préparation méticuleuses d’Ohtani : « Quand il est à l’intérieur [the clubhouse]vous voyez Shohei. Quand il sort [to the field]c’est plutôt, pour moi, Je suis concentré maintenant, c’est mon travail.

Il n’est pas rare que des stars aient des personnages sur et hors du terrain. Mais rester aussi terre à terre et décontracté dans les coulisses face à la célébrité internationale n’est certainement pas la norme. Ohtani est un nom bien connu au Japon depuis ses années au lycée Hanamaki Higashi, où il a fait la une des journaux en lançant une balle rapide alors record de 160 km/h (99 mph) à l’âge de 18 ans au Summer Koshien, le des championnats nationaux de baseball dans les lycées qui passionnent tout le pays à l’instar de March Madness aux États-Unis.

Son profil n’a augmenté qu’au cours d’un brillant passage de cinq ans avec les Hokkaido Nippon-Ham Fighters du Nippon Professional Baseball du Japon, où il a remporté un championnat en 2016 avant de faire son entrée dans la MLB avec les Angels deux saisons plus tard. Et cela a connu une croissance exponentielle au fil des années, à mesure que les débats sur les débats sportifs en table ronde pour savoir s’il est le plus grand de tous les temps sont devenus de plus en plus courants.

Je demande à l’arrêt-court Miguel Rojas si la nature terre-à-terre d’Ohtani a été une surprise, compte tenu de l’immense battage médiatique autour de lui et de l’énormité de sa renommée. « Certainement, à 100 % », dit-il. « Parce que j’ai joué avec d’autres stars du jeu qui sont différentes et qui sont dans le besoin. À un moment donné, ils ont besoin de beaucoup de monde autour d’eux, parce que ce sont des superstars. Ils ne peuvent pas vivre une vie normale, comme tous les autres joueurs qui peuvent réellement sortir et faire des choses. Mais pour moi, cet endroit, pour Shohei, est une sorte d’évasion loin de beaucoup de choses.

Rojas dit qu’il a trouvé surprenant « à quel point c’est normal et à quel point naturel » Ohtani l’était dès son arrivée à Los Angeles. « Il rit toujours, il aime apprendre à connaître ses coéquipiers. [He’s] intéressé par ce que vous aimez et exprimant également ce qu’il aime. C’est un gars plutôt normal et terre-à-terre.

Le manager de longue date des Dodgers, Dave Roberts, décrit Ohtani comme étant « compétent », affirmant qu’il est « très respectueux, très humble » et qu’il « traite tout le monde de la même manière ». « Honnêtement », dit Roberts, « chaque jour et dans chaque interaction, il est très présent et engageant. »

Alors que les Dodgers se préparent à ouvrir leurs séries éliminatoires samedi contre ces mêmes Padres dans la série des cinq meilleures divisions de la Ligue nationale, Roberts dit que l’enthousiasme et l’enthousiasme d’Ohtani pour ses débuts tant attendus sur la plus grande scène du baseball sont contagieux et appréciés. « Je pense que ce que je vois avec Shohei, c’est que tout cela est nouveau pour lui. Et c’est quelque chose, pourrait-on dire, qu’il a attendu toute sa vie : jouer en séries éliminatoires dans la cour des grands », a déclaré Roberts. « Vous voyez donc sa concentration, son enthousiasme, sa joie et son énergie. Et c’est ce que j’attends de chaque gars, qu’il ait disputé 50 matchs éliminatoires ou qu’il n’ait pas encore joué de match éliminatoire. Je pense que cela fait partie de la recette du succès.

Dans ma conversation avec Ebel, je raconte certaines des anecdotes que j’ai entendues dans le club à propos d’Ohtani, comme Hernández mentionnant qu’ils échangeaient des histoires sur sa République dominicaine natale et le Japon d’Ohtani, et comment chaque personne à qui je parle semble avoir un véritable penchant pour lui. Il est difficile de comprendre qu’ils décrivent l’un des athlètes les plus célèbres de la planète, et je demande à Ebel s’il pense que c’est le cas. réel Shohei. Il se penche. « C’est qui il est. Vraiment, au fond, quelqu’un qui s’en soucie. Et il veut juste être Shohei Ohtani la personne.