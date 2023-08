Shohei Ohtani atteint le 40e HR après avoir quitté le monticule tôt alors que les Mariners se rallient aux Angels avec un grand chelem au 9e

Shohei Ohtani a quitté le monticule après seulement quatre manches sans but en raison de crampes dans la main et les doigts du lanceur, mais a ensuite frappé son 40e circuit en tête de la ligue majeure avant que ses Angels de Los Angeles ne perdent une avance de deux points dans la neuvième manche d’un 5-3 défaite contre les Mariners de Seattle jeudi soir.

Ohtani a déclaré qu’il n’était pas sûr que les crampes, qui étaient en grande partie dans son majeur droit, le forceraient à manquer un départ au monticule. Ohtani a également eu des problèmes de crampes lors du voyage des Angels qui vient de s’achever, laissant des matchs consécutifs tôt avec des crampes au bas du corps.

« Ce n’est pas seulement mon doigt », a déclaré Ohtani par l’intermédiaire de son interprète. « J’ai eu des crampes un peu partout. J’avais l’impression que j’aurais peut-être pu faire une autre manche ou deux, mais j’essaie de sentir comment ma main se sent, et c’est un match 0-0. Je pouvais Je n’abandonne aucune course, et j’ai senti qu’il valait mieux que l’équipe arrête de lancer là-bas. »

La recrue Cade Marlowe a frappé son premier grand chelem en carrière dans le neuvième pour les Mariners, qui se sont ressaisis après un déficit de deux points contre le plus proche All-Star Carlos Estévez (5-2) pour voler la victoire. Lors de son 12e match de ligue majeure, Marlowe a réussi une balle rapide à 99,8 mph dans un décompte de 0-2.

« Je pensais juste à prendre le dessus sur quelque chose, frapper un disque dur », a déclaré Marlowe. « J’ai traversé les deux premiers au sommet, et j’ai finalement atteint le sommet d’un, le dernier. »

Ohtani a percé une ligne de 107 mph contre Isaiah Campbell (2-0) dans les tribunes à droite du stade Angel en huitième manche, obtenant sa deuxième saison en carrière de 40 circuits avec le tir en solo. Ohtani a atteint la base quatre fois et a marqué le point égalisateur en sixième pour les Angels (57-53), qui ont ouvert un homestand de sept matchs avec leur cinquième défaite en sept matchs malgré le dernier effort remarquable de leur superstar à double sens.

« J’aurais aimé pouvoir parcourir près de 100 lancers et sauver l’enclos des releveurs, les aider », a déclaré Ohtani, qui a rejoint Mike Trout et Troy Glaus en tant que seuls joueurs de l’histoire des Angels avec plusieurs saisons de 40 circuits. « Mais une perte est une perte. Ça arrive. Il suffit de tourner la page. »

Shohei Ohtani fait exploser son 40e HR de la saison en tête de la MLB

Les Angels étaient à deux retraits d’une victoire avant que Marlowe ne frappe le premier Grand Chelem de son équipe en neuvième manche ou plus tard alors que Seattle était à la traîne depuis que Richie Sexson l’a fait le 19 septembre 2005 à Toronto.

« C’est un compétiteur formidable », a déclaré le manager de Seattle, Scott Servais. « Il n’y pense pas trop. Il joue juste au baseball. … C’était une sorte de swing. C’est à 100 milles à l’heure en haut de la zone. En tant que jeune joueur, vous essayez juste d’y amener la batte. »

Estévez a marqué deux buts sur but et a accordé un simple avant l’explosion de Marlowe lors de son premier arrêt raté pour les Angels en 24 occasions cette saison.

« C’est le premier gars qui frappe une balle rapide en dehors de la zone de frappe contre moi (cette saison), et quel moment pour le faire », a déclaré Estévez. « Personne ne pense que j’allais être parfait pour le reste de ma carrière. Allez. Mais ce n’est qu’un match. C’est important et c’est difficile, mais nous avons encore beaucoup de matchs à disputer. »

Le Grand Chelem de la neuvième manche de Cade Marlowe élève les Mariners au-dessus des Angels

Eugenio Suárez a également marqué un circuit pour les Mariners, qui ont remporté sept des neuf matchs pour passer 1 1/2 matchs devant les Angels dans la course aux jokers de l’AL. Suárez a égalé un record de franchise des Mariners avec un point produit à son neuvième match consécutif.

Ohtani n’a lancé que 59 lancers lors de son départ le plus court non causé par un retard de pluie en près d’une année complète. Il en a retiré quatre sur des prises et n’a accordé que trois simples en douceur à son premier départ depuis qu’il a réussi un jeu blanc en un coup sûr à Detroit pour son premier match complet dans les ligues majeures la semaine dernière.

Ohtani a déclaré qu’il avait pris quelques coups d’entraînement pour s’assurer qu’il pouvait continuer à frapper avec sa main crampée, et il l’a égalé au sixième en dessinant sa deuxième marche, en volant le deuxième et en marquant sur le simple de CJ Cron. Mike Moustakas a ensuite conduit Cron avec un long doublé de la recrue de Seattle Bryan Woo, qui a accordé quatre coups sûrs et en a retiré six.

Andrés Muñoz a lancé le neuvième pour son quatrième arrêt.

Le simple de Cron a prolongé sa séquence de coups sûrs à 13 meilleurs matchs en carrière lors de son match de retour à Anaheim. Il a rejoint les Angels la semaine dernière dans un échange après avoir passé ses quatre premières saisons dans les ligues majeures avec les Angels.

Cron a été acquis du Colorado avec Randal Grichuk, qui est allé 0 pour 4 lors de ses débuts à domicile avec les Angels 14 ans après que l’équipe l’a repêché au premier tour, un choix devant Mike Trout.

Reportage de l’Associated Press.