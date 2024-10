Shohei Ohtani ajoute aux moments forts des séries éliminatoires des Dodgers avec un moonshot en fin de match

NEW YORK — Shohei Ohtani s’est réveillé lorsqu’il a entendu son nom.

« Je lui ai dit », a déclaré le receveur suppléant des Dodgers Austin Barnes après que le moonshot de trois points d’Ohtani ait permis une victoire 8-0 contre les Mets lors du troisième match de la série de championnats de la Ligue nationale, « a frappé le ballon par-dessus la clôture ».

« Ce n’est pas un mauvais conseil », a déclaré Ohtani.

Barnes frappa dans ses mains trois fois. « Comme : « Aujourd’hui, mec, par-dessus la clôture. »

Ohtani rayonnait alors qu’il s’habillait pour quitter le stade, à deux victoires des World Series.

« Bon entraînement », a déclaré Ohtani.

Le jeu n’est pas si simple pour Ohtani. Mais parfois, il peut donner l’impression que c’est le cas, comme il l’a fait lors de la huitième manche mercredi, en frappant une balle qui semblait capable d’atterrir à Flushing Bay si le deuxième pont du Citi Field n’avait pas gêné.



Shohei Ohtani n’a pas enregistré de coup sûr en 22 présences au bâton sans personne sur les buts, mais a sept coups sûrs en neuf présences au bâton avec des coureurs à bord. (Sarah Stier/Getty Images)

Le coup de circuit a conduit un cortège de fans des Mets vers les sorties, prolongé les étranges divisions d’Ohtani en séries éliminatoires et apaisé la tension pour le manager Dave Roberts. Les Dodgers sont arrivés dans le Queens cette semaine dans l’espoir de se faufiler dans trois matchs consécutifs tout en utilisant des lanceurs partants incapables de durer profondément dans les matchs. D’un seul coup, Ohtani a accru l’avance et protégé l’enclos des releveurs. Roberts n’a pas eu besoin d’utiliser les releveurs à fort effet de levier Evan Phillips et Daniel Hudson. Avec Yoshinobu Yamamoto commençant le match 4, l’équipe devrait avoir Phillips et Hudson ainsi que Blake Treinen et Michael Kopech, qui ont combiné pendant deux manches sans but mercredi, alignés.

« Ces choses comptent », a déclaré Roberts.

C’est la première fois qu’Ohtani participe aux séries éliminatoires. Il a concouru sous un microscope pendant une grande partie de sa carrière professionnelle, mais jamais auparavant le public américain n’avait étudié ses présences au bâton à un niveau aussi granulaire. Il a contribué deux coups sûrs lors d’une victoire dans le premier match et a marché deux fois lors d’une défaite dans le deuxième match. Pourtant, il avait rendu le jeu si simple au cours des derniers mois de la saison – chaque fois qu’il voyait un lancer, il le frappait avec une grande force – que chaque retrait qu’il effectuait apparaissait comme le présage d’une longue crise.

Roberts a suggéré qu’Ohtani se balançait trop souvent sur des terrains en dehors de la zone de frappe. Il avait l’air perdu contre le partant des Mets Sean Mananea lors du deuxième match. Mardi, avant que les Dodgers ne s’entraînent au Citi Field, Ohtani a repoussé les questions sur sa confiance et son approche. Il ne croyait pas qu’il se fanait sous le regard des séries éliminatoires. Il ne se considérait pas au milieu d’une période épouvantable.

« Je me sens bien dans l’assiette », a déclaré Ohtani par l’intermédiaire de son interprète, Will Ireton. « J’ai l’impression que je peux me souvenir des moments où je me sentais bien et peut-être y intégrer cela. »

Une partie de l’inquiétude provenait d’une étrange disparité dans ses divisions. Ohtani n’a pas enregistré de coup sûr en 22 présences au bâton sans personne sur les buts, mais il a pourtant sept coups sûrs en neuf présences au bâton avec des coureurs à bord. La différence importe peut-être moins pour la plupart des cogneurs, mais Ohtani mène la formation des Dodgers. Il a utilisé ses jambes pour voler 59 buts au cours de la saison régulière. Il n’en a volé aucun en octobre.

Ohtani a insisté mardi sur le fait que cette brève accalmie dans sa production ne modifierait pas ses intentions en tant que frappeur. « Peu importe la façon dont ils me proposent des arguments, mon plan est de rester autant que possible avec la même approche et de ne pas trop me concentrer sur la façon dont ils m’attaquent », a-t-il déclaré.

Ohtani a tenu cette promesse lors du troisième match. Il a échoué sur le premier lancer qu’il a vu, une balle rapide à 95 mph du partant des Mets Luis Severino. Deux manches plus tard, Severino étant incapable de trouver la zone, Ohtani a marché. En sixième, après le circuit de deux points de Kiké Hernández, Ohtani s’est battu alors que le coupeur 0-2 du releveur des Mets Reed Garrett plongeait vers ses crampons.

Tous ces présences au bâton se sont produites avec les bases vides. Le quatrième d’Ohtani ne l’a pas fait. Il a suivi la marche de Will Smith et un simple avec deux retraits de Hernández. Le releveur des Mets Tylor Megill a tenté de se faufiler avec un coupeur 0-1 pour une frappe intérieure. Ohtani a envoyé le ballon dans le champ droit. Un sursaut collectif a envahi les 43 883 supporters entassés à l’intérieur du stade de baseball. Les statistiques ne rendent pas justice au circuit : 115,9 mph dès le départ, à une distance estimée de 397 pieds. La balle s’est accrochée près du poteau, suffisamment près pour mériter une rediffusion.

« Je ne sais pas comment vous pourriez renverser cela », a déclaré le joueur de troisième but Max Muncy, qui a atteint le but en cinq apparitions au marbre et a ajouté un tir en solo au neuvième. « Le ballon était à 100 pieds au-dessus du poteau des fautes. Le poteau des fautes n’est pas assez haut pour celui-là.

Le coup de circuit a changé le calcul de la fin de partie de Robert. Il avait utilisé Treinen, l’un de ses as de relève, pour affronter le bas de l’alignement des Mets en septième. Alors que la huitième manche commençait, alors que les Dodgers menaient quatre, Hudson s’est relâché dans l’enclos des releveurs. Si le score restait le même, Treinen reviendrait pour le huitième. Si les Dodgers ajoutaient un point, Hudson lancerait. Ajouter trois courses ? Cela a permis à Roberts d’envoyer la recrue Ben Casparius pour les deux dernières manches. « Plus nous marquons de points, plus les choses sont faciles », a déclaré Treinen.

L’enclos des releveurs devrait être presque au complet pour le match 4. Les Dodgers tentent de naviguer dans cette série sans que les frappeurs des Mets Francisco Lindor, Mark Vientos et Pete Alonso ne reçoivent des regards répétés sur les mêmes releveurs. Jusqu’à présent, Roberts a réussi. « Plus nous pouvons cacher les gars, les empêcher d’entrer, c’est probablement l’idéal », a déclaré Hudson.

Ohtani a quitté le stade sans parler aux journalistes. Il n’avait pas besoin d’en dire beaucoup. « C’était important », a déclaré Roberts, « pour que Shohei puisse acquérir une certaine confiance. » Son équipe tient la première place. Son swing a fait taire un stade approximatif et a sauvé son enclos. Il a également proposé un rappel. Même au milieu de ce ralentissement relatif de ses frappes, Ohtani peut inspirer la crainte. Bien sûr, cela n’a rien de choquant.

(Photo du haut de Shohei Ohtani : Elsa / Getty Images)