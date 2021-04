ANAHEIM, Californie: Shohei Ohtani a tous deux frappé le circuit le plus dur et lancé le lancer le plus dur par un partant dans les majeures cette saison dans une extraordinaire performance à double sens pour les Angels de Los Angeles dimanche soir.

Ohtani a lancé et frappé dans le même match pour la première fois depuis son arrivée dans les majors, et la star japonaise a vécu des moments mémorables dans ses deux efforts contre les White Sox de Chicago.

Ohtani a frappé 100,6 mi / h avec une balle rapide dans la première manche, et son circuit de 451 pieds sur le premier lancer qu’il a vu comme le frappeur n ° 2 des Angels quelques instants plus tard est passé à 115 mi / h au départ. Ce sont les deux meilleurs cette saison parmi les lanceurs partants et les frappeurs et Ohtani a eu une balle rapide de 101,1 mph plus tard.

Ohtani est allé 1 pour 3 au marbre avec son circuit massif et un alignement durement touché par le partant de Chicago Dylan Cease.

Ohtani a été excellent dans les quatre premières manches de son premier début de saison en butte, tenant Chicago sans but et n’accordant qu’un seul coup sûr. Mais ses fréquents problèmes de contrôle se sont intensifiés dans le cinquième, et les White Sox ont égalé 3-3 lors d’un rallye à deux retraits avec deux des cinq marches d’Ohtani et un terrain sauvage.

Ohtani n’est que le troisième lanceur au cours des 45 dernières saisons à frapper pour lui-même dans un match avec le frappeur désigné disponible. Il est également le premier lanceur à battre deuxième pour une équipe depuis que Jack Dunleavy l’a fait pour les Cardinals de Saint-Louis le 7 septembre 1903.

Vous ne l’aimez pas? Le manager des Angels Joe Maddon a demandé avant le match. C’était lui qui décidait qu’il pouvait le faire. … Quand il est venu, c’est ce qu’il voulait faire. C’est pourquoi il s’est inscrit. Tout le monde l’a réclamé pour cette raison particulière, alors je pense qu’il est important que nous lui donnions cette occasion de le faire et de voir comment cela se passe.

Aucun lanceur des Angels n’avait jamais frappé pour lui-même dans un match avec le frappeur désigné disponible depuis la mise en œuvre de la règle dans l’AL en 1973.

Malgré ses problèmes de contrôle, Ohtani a presque échappé à la cinquième manche lorsqu’il a retiré Yoan Moncada avec les bases chargées, mais le receveur Max Stassi a laissé le terrain le dépasser pour une balle passée et a également commis une erreur de lancer en essayant d’obtenir Moncada au début.

Jos Abreu a ensuite coupé Ohtani à l’assiette alors qu’il rentrait chez lui avec la course à égalité, et Ohtani était resté sur la terre pendant un long moment avant de marcher avec précaution vers la pirogue.

Ohtani a produit deux coups sûrs avec sept retraits au bâton lors de son plus long départ depuis 2018. Un seul des trois points de Chicago a été mérité.

Ohtani est le frappeur désigné tous les jours par les Angels, mais la recrue de l’année AL 2018 tente également de revenir à temps plein à la rotation de départ. Ohtani n’a fait que deux départs au cours des deux dernières années après avoir subi une opération chirurgicale à Tommy John.

Les Angels ont précédemment empêché Ohtani de jouer la veille et le lendemain de son lancement, mais Ohtani a également joué contre Chicago samedi soir, allant 1 contre 4 en tant que frappeur désigné. Les Anges essaient de nouvelles façons de concentrer l’approche mentale d’Ohtani dans son travail difficile, et Maddon pense que le fait d’être dans l’alignement des frappeurs pourrait aider son lanceur.

Théoriquement, je pensais que ce serait un élément positif résiduel de sa capacité à faire les deux, a déclaré Maddon. Allez juste lancer, puis allez frapper, allez lancer, allez frapper, jouez simplement au baseball. … Je crois que la conversation l’aide à faire les deux.

Ohtani a déclaré samedi qu’il voulait essayer de lancer et de frapper dans le même match en partie parce qu’il pourrait être en mesure de se fournir un soutien offensif, lui donnant ainsi plus de confiance et de marge d’agression en tant que lanceur. Ohtani a frappé son premier circuit de la saison vendredi contre les White Sox, et son tir de dimanche lui a permis de prendre rapidement les devants.

Une équipe de l’AL n’avait pas refusé d’utiliser le DH dans un jeu dans lequel il était disponible depuis le 17 mai 2009, lorsque les Rays de Tampa Bay de Maddon l’ont fait accidentellement. Maddon a soumis une carte d’alignement avec une erreur, listant deux joueurs de troisième but, ce qui signifiait qu’Andy Sonnanstine devait frapper pour lui-même alors qu’Evan Longoria n’était pas autorisé à jouer.

La fois précédente une équipe AL a refusé le frappeur désigné était le 23 septembre 1976, lorsque Ken Brett des White Sox de Chicago a frappé huitième. La seule autre fois que cela s’est produit depuis 1976, c’était le 30 juin 2016, lorsque Madison Bumgarner de San Francisco s’est battu contre Oakland dans un match interligues.

Bien que la carrière bidirectionnelle d’Ohtani ait stagné au cours des deux dernières saisons, il est toujours devenu le premier joueur à faire des départs à la fois en tant que lanceur et non-lanceur au cours de trois saisons différentes depuis que Bobby Reis l’a fait pour les Brooklyn Dodgers et les Boston Bees dans le milieu des années 1930.

