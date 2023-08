Shohei Ohtani a déchiré l’UCL et ne lancera plus en 2023

Le lanceur et frappeur désigné des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani, clairement favori pour le prix AL MVP 2023, a une déchirure du ligament collatéral ulnaire, ont annoncé les Angels mercredi soir. Il ne lancera plus cette saison.

Ohtani s’était déjà déchiré l’UCL au bras droit en 2018 et s’était remis de l’opération de Tommy John pour devenir l’un des meilleurs joueurs de baseball et sa star bidirectionnelle la plus titrée de tous les temps.

« Une journée difficile pour lui », a déclaré le directeur général des Angels Perry Minasian. « Journée difficile pour nous tous. »

La blessure pourrait avoir un effet massif sur le marché des agents libres du baseball cet hiver, Ohtani, 29 ans, se dirigeant vers l’agence libre sans restriction. On s’attendait à ce que le joueur d’une valeur unique reçoive les offres de contrat les plus lucratives de l’histoire du baseball après six saisons marquantes avec les Angels, mais beaucoup dépendra désormais de la santé de son coude lanceur.

« Si je devais parier sur quelqu’un qui rebondirait, ce serait lui », a déclaré Minasian, qui ne connaissait pas le degré de déchirure ligamentaire d’Ohtani.

Ohtani, qui frappe du gaucher, est le leader des ligues majeures avec 44 circuits après s’être connecté lors du premier match du programme double mercredi. Il compte 10 victoires avec une MPM de 3,14 au monticule.

Ohtani a quitté le monticule au milieu d’une présence au bâton lors de la deuxième manche, ressentant ce que les Angels appelaient une fatigue des bras. Les tests d’après-match ont révélé que le droitier souffrait d’une déchirure ligamentaire près de cinq ans après avoir subi une intervention chirurgicale à Tommy John au coude lanceur.

Ohtani, qui a réussi un circuit lors de la première manche du premier match, a dit aux Angels qu’il voulait jouer avec le dernier verre. Ohtani a été le frappeur désigné des Angels pendant une grande partie de la saison 2019 après avoir subi une opération à Tommy John après sa campagne de recrue aux États-Unis en 2018.

Les Angels ont également annoncé mercredi que le voltigeur superstar Mike Trout reviendrait sur la liste des blessés.

Minasian ne sait pas si Ohtani continuera à servir de frappeur désigné des Angels.

« Je pense qu’il a besoin de temps pour réfléchir et parler à ses proches », a déclaré Minasian. « Nous sommes en train d’obtenir un deuxième avis. Une fois les informations disponibles, il prendra la bonne décision sur ce qu’il veut faire, et nous le soutiendrons, quelle que soit sa décision. … Je ne le ferais pas. soyez surpris s’il est à New York et qu’il fait partie de l’alignement. Je sais à quel point il veut jouer.

Ohtani a sauté son tour précédent dans la rotation la semaine dernière pour reposer son bras à la fin d’un long été. La vitesse d’Ohtani était en baisse dans tous les domaines mercredi alors qu’il affrontait les six premiers frappeurs des Reds, bien qu’il augmente parfois progressivement sa vitesse de lancer au cours des premières manches.

Ohtani comptait 2-2 sur le joueur de troisième but de Cincinnati, Christian Encarnacion-Strand, lorsque l’équipe d’entraînement des Angels est venue le surveiller après une balle rapide à 94 mph. Ohtani a quitté le monticule après une brève discussion, après avoir lancé seulement 26 lancers.

« Dans la deuxième (manche, la vitesse d’Ohtani) était en baisse », a déclaré le manager Phil Nevin. « Je remarquais que les formes sur ses terrains n’étaient tout simplement pas les mêmes, et j’ai juste vu un aspect après un terrain, alors j’ai décidé d’aller là-bas et de le surveiller. »

Ohtani est presque certain de remporter son deuxième prix AL MVP en trois saisons après une autre campagne bidirectionnelle remarquable. Son circuit de deux points lui a donné 91 points produits et a brisé son égalité avec Matt Olson d’Atlanta au sommet du classement des circuits.

Shohei Ohtani lance le 44e HR, leader de la MLB, pour donner l’avantage aux Angels contre les Reds

Ohtani était de retour dans l’alignement des Angels pour le dernier verre en tant que frappeur désigné. La superstar à double sens n’a raté que deux matchs toute la saison, aucun depuis le 2 mai.

Nevin a déclaré qu’Ohtani lui avait dit que son bras lanceur « ne se sentait tout simplement pas bien ».

« Il m’a dit qu’il ne ressentait aucune douleur », a déclaré Nevin après la défaite 9-4 des Angels. « C’était à peu près la même chose qu’il ressentait ces dernières semaines. »

Ohtani a souffert d’ampoules, de crampes et d’autres blessures mineures à la main du lanceur, mais il les a traversées tout en continuant à jouer tous les jours au DH. Ohtani a rarement laissé les blessures au lanceur l’empêcher de frapper pour les Angels, jouant même 106 matchs en 2019 en tant que DH des Angels alors qu’il se remettait d’une opération à Tommy John.

Ohtani a quitté le monticule tôt avec des douleurs causées par des ampoules ou un ongle cassé lors de trois départs consécutifs plus tôt cet été, bien qu’il ait lancé au moins cinq manches à chaque fois. Il a ensuite quitté le monticule après quatre manches sans but contre Seattle le 3 août en raison de crampes à la main et aux doigts.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.