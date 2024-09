« Shogun », « The Bear » et « Baby Reindeer » sont en tête de la liste des films à l’arrivée des Emmy Awards

LOS ANGELES (AP) — « Shogun » pourrait passer une nuit épique, « L’ours » pourrait nettoyer pour la deuxième fois en moins d’un an, et « Bébé renne » est passé du statut d’outsider à celui de prétendant en tant que 76e Primetime Les Emmy Awards arriver le dimanche.

De retour à leur traditionnelle cérémonie de la mi-septembre après une édition unique retardée par une grève en janvier, les Emmys seront diffusés en direct sur ABC depuis le Peacock Theater dans le centre-ville de Los Angeles. Le duo père et fils de Eugène et Dan Levyles étoiles gagnantes de la Emmy Awards 2020 avec leur émission « Schitt’s Creek », seront les hôtes.

Voici un aperçu de la manière dont la soirée pourrait se dérouler dans les principales catégories.

Comment regarder et diffuser les Emmys

L’émission commence à 20 heures, heure de l’Est, et est diffusée en direct sur ABC, disponible avec une antenne ou via des fournisseurs de câble et de satellite.

Les Emmys peuvent également être diffusés en direct via des services de diffusion en direct TV qui incluent ABC dans leur programmation, comme Hulu+ Live TV, YouTube TV et FuboTV. Pour ceux qui ne disposent pas d’un service de diffusion en direct TV, la cérémonie sera diffusée lundi sur Hulu.

Qui est nominé pour une série dramatique aux Emmy Awards

Il peut être impossible de ralentir le rythme de « Shogun. »

Avec ses 14 victoires chez le précurseur Prix ​​Emmy des arts créatifs Le week-end dernier, la série de FX sur la politique seigneuriale dans le Japon féodal a déjà établi un record pour le plus grand nombre d’Emmys pour une seule saison d’une série.

Dimanche soir, il pourrait améliorer son record de six points, et les pronostiqueurs du secteur prédisent qu’il les obtiendra tous.

La série a conquis toute la puissance des Emmy Awards dans les catégories les plus prestigieuses en passant de la mini-série à la catégorie dramatique en mai, lorsqu’elle a commencé à développer plus de saisons. Et elle a en quelque sorte été couronnée de louanges dès le début. Pendant l’âge d’or des mini-séries, la série originale de 1980 « Shogun », basée sur le roman historique de James Clavell, a remporté trois Emmy Awards, dont celui de la meilleure mini-série.

S’il y a une quelconque concurrence pour le prix du meilleur drame, cela pourrait arriver pour la sixième et dernière saison de « La Couronne » la seule série parmi les nominées à avoir déjà gagné dans une catégorie récemment dominée par le retraité « Succession ».

L’acteur vétéran Hiroyuki Sanada, nominé pour le prix du meilleur acteur, et Anna Sawai, nominée pour le prix de la meilleure actrice, sont en passe de devenir les premiers acteurs japonais à remporter un Emmy.

Sanada pourrait être confronté à un défi de Gary Oldmanqui a discrètement créé l’un des rôles qui ont défini sa carrière sur Apple TV+, en incarnant le chef espion maladroit Jackson Lamb dans « Slow Horses ».

La concurrence de Sawai vient de la sommité des Emmy Awards, Jennifer Aniston, de « L’émission du matin » Imelda Staunton, qui n’a remporté qu’un seul prix sur 10 nominations, pourrait remporter son premier prix pour son interprétation de la reine Elizabeth II dans « The Crown ».

Le paysage comique aux Emmy Awards

Cela semble être l’année de FX, qui devrait également connaître un tour de victoire avec « The Bear ».

« The Bear » a remporté la plupart des grands Emmy Awards de la comédie en janvier pour sa première saison, et devrait faire de même dimanche pour sa deuxième, qui comprend des nominations pour la meilleure série comique, le meilleur acteur pour Jeremy Allen White et le meilleur acteur dans un second rôle pour Ebon Moss-Bachrach.

Salut Edebiri, L’actrice qui a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle passe à la catégorie actrice principale pour un personnage qui est essentiellement l’un des co-acteurs principaux de la comédie dramatique culinaire. Cela signifie qu’elle sera en compétition contre Jean Smart, deux fois lauréate dans la catégorie pour « Hacks », qui est de retour dans la compétition après une année d’absence.

Meryl Streepqui fait partie des nombreuses nominations de la soirée, pourrait remporter son quatrième Emmy, en plus de ses trois Oscars. Elle est en lice pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie pour « Only Murders in the Building ».

Catégories de séries limitées aux Emmy Awards

Un autre lauréat de plusieurs Oscars, Jodie Fosterpourrait obtenir son premier Emmy pour la meilleure actrice dans une série limitée pour « True Detective : Le Pays de la Nuit. »

La série de HBO dans laquelle Foster joue le rôle d’un chef de police enquêtant sur des morts mystérieuses dans l’obscurité d’un hiver du nord de l’Alaska a été la mieux classée parmi les séries limitées ou d’anthologie. Kali Reis pourrait devenir la première femme autochtone à remporter un Emmy dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle.

Il y a quelques mois, il semblait que la série rivaliserait avec « Fargo » pour les premiers prix, mais la série sombre et décalée « Baby Reindeer » de Netflix a fait un bond à la veille des nominations et est désormais le choix populaire pour la meilleure série limitée, le meilleur acteur pour le créateur et star Richard Gadd et la meilleure actrice dans un second rôle pour la femme qui joue son bourreau, Jessica Gunning.

La catégorie de Gadd comprend également Andrew Scott pour « Ripley » de Netflix et Jon Hamm, qui a deux chances de remporter son deuxième Emmy entre sa nomination ici pour « Fargo » et celle du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique pour « The Morning Show ».

