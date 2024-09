Shogun Showdown vous fait sentir comme un génie en vous montrant l’avenir

Confrontation entre Shoguns Parfois, ça me casse la tête. Le nouveau roguelike de construction de deck est une question de tactique, et un élément clé du jeu est que vous pouvez toujours voir ce que les ennemis prévoient de faire ensuite. De temps en temps, cela me met dans une situation difficile où je sais que je vais perdre. Mais lorsque les choses s’enclenchent et que j’élimine tout le monde d’un seul coup, je me sens comme un génie stratégique.

Dans le jeu, qui je viens de quitter l’accès anticipévous essayez constamment de positionner votre personnage sur un petit niveau pour attaquer vos ennemis ou esquiver leurs mouvements. Au fur et à mesure que vous jouez, vous pouvez améliorer vos « tuiles » (pensez aux cartes) pour améliorer leurs dégâts, ajouter des avantages comme la glace glacée ou réduire leur temps de recharge afin de pouvoir les utiliser plus fréquemment. Vous pouvez également empiler jusqu’à trois tuiles pour qu’en appuyant sur le bouton d’attaque, vous envoyiez une salve de coups pour éliminer plusieurs méchants à la fois.

Comme vous pouvez voir les mouvements de chacun, il y a généralement beaucoup d’options à examiner. Image : Éditions Goblinz

Comme vous pouvez voir ce que les ennemis vont faire, vous devez constamment élaborer une stratégie pour savoir s’il faut avancer pour frapper ou si vous devez reculer pour rester en vie. Cela peut devenir complexe, et parfois, j’ai l’impression de devoir réfléchir à chaque mouvement pour survivre à des rounds difficiles. La stratégie en vaut la peine lorsque vous réussissez une série d’attaques qui nettoient le champ de bataille.

Voici un exemple de la manière dont cela fonctionne. En incarnant le personnage de départ, appelé le Vagabond, je commence avec une paire d’épées qui peuvent simultanément frapper les espaces à ma gauche et à ma droite ainsi qu’une flèche qui peut tirer à travers le niveau. Avec quelques manœuvres stratégiques, je peux placer le Vagabond de manière à ce qu’il frappe un méchant qui est derrière lui, puis tire une flèche devant lui pour éliminer tous les dangers sur la carte.

Au cours de chaque partie, vous aurez l’occasion d’améliorer vos tuiles, d’en récupérer de nouvelles et d’acheter des améliorations. Bien sûr, ce sont tous des pièges familiers du roguelike, mais avec un peu de planification, vous pouvez créer des tuiles extraordinairement puissantes. Pour ma première partie gagnante, j’ai amélioré une tuile de flèche pour qu’elle ait des dégâts élevés et aucun temps de recharge, ce qui signifie que je pouvais tirer des flèches sans transpirer.

Des améliorations à gogo ! Image : Éditions Goblinz

Au fur et à mesure que vous jouez, vous récupérez également des crânes qui peuvent être utilisés pour débloquer des choses comme de nouvelles tuiles et plus de choses à acheter dans les boutiques d’objets. Dépenser ces crânes ajoute rapidement de la variété à chaque partie, et je ne pense pas avoir déjà doublé la mise sur une construction. Une fois, j’ai tout misé sur un coup de poing de dragon qui a envoyé les ennemis voler les uns vers les autres, et même si cela ne m’a pas permis de gagner, j’ai adoré frapper les méchants à travers les niveaux pour ouvrir de l’espace.

Je suis encore au début du jeu et je n’ai débloqué qu’un seul des quatre personnages supplémentaires, il me reste donc encore beaucoup à découvrir. Au fur et à mesure que vous terminez des parties, vous pouvez également jouer à des « journées » plus difficiles avec des défis supplémentaires comme des ennemis plus coriaces ou moins d’objets lâchés.

Même si je travaille sur des jeux plus importants comme Astrobot et un projet en préparation depuis longtemps Effet de masse trilogie, je reviens sans cesse à Confrontation entre Shoguns; c’est tout simplement trop amusant d’expérimenter les nombreuses armes et stratégies du jeu. Il est peut-être temps pour moi d’essayer à nouveau cette construction de coup de poing de dragon – ou de tomber sur quelque chose de complètement inattendu.

Confrontation entre Shoguns est maintenant disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox.

