Nominé principal « Shogun » a remporté un nombre impressionnant de 14 prix lors d’un quasi-balayage dimanche soir au Creative Arts Les Emmy Awardstandis que « L’Ours » en a remporté sept, dont celui d’actrice invitée dans une série comique pour Jamie Lee Curtis.

Les présentateurs ont répété « Shogun » toute la nuit au Peacock Theater de Los Angeles lors de la deuxième soirée des Creative Arts Emmys, qui se déroulent sur deux nuits et au cours desquelles sont décernés des prix qui ne figurent pas dans la cérémonie principale des Primetime Emmys. La cérémonie aura lieu le 15 septembre et sera diffusée sur ABC avec les animateurs Dan et Eugene Levy.

« Shogun » la série FX sur les machinations politiques dans le Japon féodal, a remporté 14 des 16 trophées qu’elle aurait pu remporter dimanche soir, dont des Emmys pour les costumes, le maquillage, le montage, les cascades et la cinématographie, ainsi qu’un Emmy du meilleur acteur invité dans un drame pour Néstor Carbonell.

En acceptant, Carbonell a remercié l’équipage, puis s’est émerveillé du nombre de personnes présentes dans le public.

« Vous êtes tous là ! Vous êtes tous nominés ! » a déclaré Carbonell. « J’adore ce sport d’équipe. »

Ces victoires signifient que « Shogun » est déjà assuré d’avoir le total le plus élevé après la cérémonie principale du 15 septembre, même si ses plus grandes nominations restent à venir, notamment celles du meilleur drame et du meilleur acteur dans un drame pour la star Hiroyuki Sanada.

Curtis était émue sur scène après avoir remporté son premier Emmy, 18 mois après avoir remporté son premier Oscar pour « Everything Everywhere All at Once ».

« Je suis la fille la plus chanceuse du monde », a déclaré Curtis dans les coulisses. « Je n’aurais jamais pensé pouvoir réaliser un travail d’une telle profondeur, d’une telle complexité et d’une telle intelligence. Cela a été le frisson de ma vie créative ces deux dernières années. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait gagner un Grammy et un Tony pour en faire un EGOT, elle a répondu que non.

« Je ne sais pas chanter du tout », dit-elle, « et je ne suis jamais montée sur scène. »

Le duo de compositeurs Benj Pasek et Justin Paul est devenu le 20e et le 21e membres du club d’élite EGOT lorsqu’ils ont remporté leur premier Emmy pour une chanson qu’ils ont coécrite pour « Only Murders in the Building ». Le duo avait déjà remporté un Oscar pour « La La Land » et un Grammy et un Tony pour « Dear Evan Hansen ».

Curtis a remporté le prix pour l’épisode « Fishes » de la saison 2 de « Bear », dans lequel elle jouait la mère de la star Jeremy Allen White lors d’une réunion de famille cauchemardesque pendant les vacances. Jon Bernthal, qui jouait le grand frère de White dans l’épisode, a remporté le prix du meilleur acteur invité dans une comédie.

Michaela Coel a remporté le prix de la meilleure actrice invitée dans une série comique pour son apparition dans « Mr. and Mrs. Smith ».

« Shogun » a bouleversé la course aux Emmys en passant de la catégorie des séries limitées à celle des séries dramatiques en mai, et de nombreux Emmys ont été perdus à cause de cela dimanche.

Il a gagné si régulièrement que les rares qui l’ont battu – il n’a perdu que dans deux catégories de composition musicale – ont ressenti le besoin de le commenter.

« Je n’ai pas écrit de discours, car il n’y avait aucune chance que je batte Shogun ce soir », a déclaré Siddharta Khosa, qui a remporté le prix de la meilleure composition musicale pour une série pour Only Murders in the Building.

Lorsqu’on a posé une seule question à Eric And?e dans la salle de presse après avoir remporté son premier Emmy pour sa performance dans son talk-show éponyme, il a répondu, avec une fausse exaspération : « Désolé, je ne suis pas dans Shogun ! »

Maya Rudolph et Angela Bassett figuraient parmi les lauréats de la catégorie Arts créatifs samedi soir, qui portait sur la télé-réalité et les émissions de variétés. Rudolph a remporté le sixième Emmy de sa carrière, pour son travail de voix off sur le dessin animé « Big Mouth ». Bassett a remporté son premier, pour sa narration de la série documentaire sur la faune sauvage « Queens » de National Geographic.

Les deux soirées de l’émission seront montées en une seule émission de 2 heures et demie qui sera diffusée sur FXX le 14 septembre et diffusée en streaming le lendemain sur Hulu.