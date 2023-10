Shoemaker remporte la finale du Clinton County Speedway | Actualités, Sports, Emplois

MILL HALL — Shawn Shoemaker a été rapide dès son déchargement samedi sur le Clinton County Speedway d’un tiers de mile. Shoemaker a remporté le premier prix de 2 000 $ pour les derniers modèles limités.

Parmi les autres gagnants de la finale de la saison figuraient Dylan Cecee dans les actions professionnelles, Jeffrey Weaver dans les 270 micros et Zak Kline dans les quatre cylindres.

Rayn Zook et Shoemaker sont partis au premier rang pour l’événement principal de 40 tours. Showmaker a rapidement pris la tête avec Shoemaker, Andrew Yoder Matt Cochran et Matt Adams dans le top cinq. Au septième tour, Yoder a autorisé Zook à prendre la deuxième position. Au huitième tour, le jaune est sorti pour Maddox Smith.

Après le redémarrage, Shoemaker et Yoder ont poursuivi leur bataille pour la tête. Au 11e tour, l’avertissement s’est produit pour deux voitures dans le troisième virage impliquant Joe Lusk et Tom Decker III. Shoemaker a continué de mener au 15e tour, avec Yoder, Zook Cochran et Colby Fry dans le top cinq.

La bataille entre Shoemaker et Yoder s’est intensifiée à mesure qu’ils rencontraient un trafic ralenti. Alors qu’il se disputait la tête, Yoder s’est emmêlé avec une voiture en retard, faisant ressortir l’avertissement. Yoder a emmené sa machine dans la zone des stands, permettant à Zook de reprendre la troisième position. Tout en courant dans le trafic, Shoemaker a continué à atteindre ses marques et a mené les tours restants pour remporter la victoire sur Zook, Yoder, Piper et Evin Frey.

Matt Cochran a terminé sixième, suivi de Maddox Smith, Wes Bonebrake, JR Toner et Tyson Mowery. Tommy Slanker a remporté le B-main. Colbey Frye a établi un nouveau record de piste sur un tour avec un temps rapide de 13,836.

« Nous sommes généralement une équipe d’un demi-mile » » a déclaré Shoemaker dans le couloir de la victoire. « Nous avons décidé d’essayer quelque chose de différent aujourd’hui et la voiture était rapide dès le déchargement. » Au total, 28 modèles récents limités se sont inscrits pour la compétition. Matt Cochran de Williamsport a remporté le championnat de la saison 2023.

Johnny Bouse et Rick Potter mènent le peloton des Pro Stocks vers le volet vert pour l’épreuve de 35 tours. Bouse a pris les devants avec Potter à ses côtés. Dylan Cecee, parti cinquième, s’est avancé à la troisième place à la fin du troisième tour. Au sixième tour, Cecee a dépassé Bouse pour la première place. Au dixième tour, Cecee a commencé à prendre ses distances avec Bouse, Potter, Noah Kissinger et Corey Long.

Potter et Bouse se disputaient la position, alors que Bouse tournait dans les virages trois et quatre sur le quatorzième circuit. Cecee a commencé à s’éloigner de Potter alors que Kissinger, Long et AJ Hoffman étaient dans une bataille disputée pour les troisième, quatrième et cinquième positions. Long a pris la troisième place au vingt et unième tour. Au 32e tour, Hoffman prend la troisième place.

Cecee a continué à se frayer un chemin à travers le trafic pour remporter le premier prix de 1 000 $. Potter était deuxième, AJ Hoffman troisième. Du quatrième au dixième se trouvaient Brent Gordner, Cory Long, Logan Hile, Tommy Dawson, Noal Jensen, Larry Knight et Noah Kissinger.

Corey Stabley a mené les trois premiers tours de la fonction de 270 micros sprints. Jeffrey Weaver, quatrième partant, a pris la tête à la fin du quatrième tour. Au septième tour, Weaver et Stabley étaient dans le trafic. Au dixième tour, Weaver menait Stabley, Tyler Clowes, Jillian Mauer et Mac Wert. Weaver a continué à un rythme fulgurant et a continué à accélérer les tours.

Kyler Stahl et Larry Beachel ont amené le peloton des quatre cylindres au drapeau vert. Beachel a pris l’avantage sur Stahl pour mener le circuit d’ouverture. Avec cinq tours terminés, Beachel menait Stahl, Zak Kline et Matt Weaver. Kline a lutté pour la deuxième place devant Stahl au huitième tour. Au douzième tour, les leaders ont commencé à rencontrer du trafic en retard.

Le Clinton County Speedway planifiera ensuite le banquet de remise des prix 2023 où seront reconnus les champions de la saison 2023, Timmy Bittner (sprints RaceSaver), Matt Cochran (modèles récents limités), Corey Long (actions professionnelles) Corey Stabley (270 et 600 micro sprints). et Skylar Phillps (quatre cylindres).

MODÈLES DERNIERS LIMITÉS : 1. Shawn Shoemaker 2. Ryan Zook 3. Jim Yoder 4. Jakob Piper 5. Devin Frey 6. Matt Cochran 7. Maddox Smith 8. Wes Bonebrake 9. JR Toner 10. Tyson Mowery 11. Tom Decker Jr. 12. Joe Loffredo 13. Dan Condo 14. Jennifer Lesher 15. Matt Adams 16. Andrew Yoder 17. Coleby Frye 18. Cregan Brady 19. Tom Decker III 20 Joe Lusk 21. Tim Luben 22. Devin Weyandt 23. Denny Fourney DNS Lucas Adams, Danny Beatty, Derrick Garner, Tommy Slanker, Matt Murphy

STOCKS PRO : 1. Dylan Cecee 2. Rick Potter 3. AJ Hoffman 4. Brent Gordner 5. Cory Long 6. Logan Hile 7. Tommy Dawson 8. Noah Jensen 9. Larry Knight 10. Noah Kissinger 11. Johnny Bouse 12. Sheddy Graham 13. Jim Farley 14. Marc Bitler 15. Todd Geyer 16. AJ Stroup 17. Kris Orwig Sr.

270 MICROS : 1. Jeffrey Weaver 2. Corey Stabley 3. Tyler Clowes 4. Mac Wert 5. Hunter Zimmerman 6. Shaun Musser 7. Jillian Maurer 8. Matt Dixson 9. Colton Guiher 10. Lester Stabley 11. Logan Hammaker DNS Mathew Dixson

QUATRE CYLINDRES : 1. Zak Kline 2. Matt Weaver 3. Larry Beachel 4. Kyler Stahl 5. Hunter Flook 6. Kevin Trimpey 7. Michael Barrett 8. Terry Karichner 9. Nick Snook 10. Coty Maines 11. Allen Robinson 12. Robert Dorman 13. Alea Savage 14. Summer Beachel 15. Kyle Strouse 16. Troy Bennett 17. Joey Snook 18. Garrett Lucas 19. Adrew Ricketts 20. Kayla Leigey 21. Brain Strouse 22. Tim Muthler 23. Anthony Potter 24. Nate Wray, 25. Josh Norton 26. Skylar Phillips 27. Micah Green.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception