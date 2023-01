Shoelace Inc. fermera la première semaine de 2023, pour consolider avec Mme Bossy Boots – Shaw Local

Les propriétaires de Shoelace Inc. à Algonquin ont déclaré avoir été confrontés à une variété de défis.

Mais finalement, la santé du copropriétaire Bob Guss conduira à la fermeture du magasin – en même temps que la fin de son bail – a-t-il déclaré dans un communiqué de presse le 26 décembre qui mentionnait également une vente d’une semaine.

Guss a déclaré dans le communiqué qu’il se sentait bien maintenant, mais qu’il avait dû se remettre d’un double pontage en juin.

Guss, qui, avec Amber Mullins, est propriétaire de Shoelace Inc. et de Mme Bossy Boots à Crystal Lake, consolidera les stocks à ce dernier endroit.

“Vous devez avancer quand vous le pouvez”, a déclaré Guss. “C’est dur. Nous sommes ici depuis 12 ans. C’est toujours difficile de devoir mettre fin à quelque chose, mais c’est pour le mieux. À 20 heures vendredi, nous fermerons la porte à clé et ce sera la fin.

Le magasin n’a pas rebondi sur les chiffres de vente d’avant COVID, a déclaré Guss.

Il a déclaré que l’inflation et les livraisons tardives sur les stocks étaient prises en compte.

“Vous devez avoir des choses quand vous avez besoin de les vendre”, a déclaré Guss. “Obtenir des sandales en novembre ne nous aide pas.”

Tasses de construction Algonquin Commons L’Algonquin Commons est vu le jeudi 3 juin 2021 à Algonquin. (Matthieu Apgar/Matthieu Apgar)

Un autre facteur est la refonte potentielle d’Algonquin Commons, où Shoelace Inc. est situé. La Pottery Barn at the Commons a annoncé la semaine dernière sa fermeture, bien que les responsables du village aient déclaré qu’un nouveau centre de divertissement et Ashley Furniture ouvriraient d’ici l’été 2023.

Guss a déclaré que les propriétaires de Commons, Red Mountain Group, qui ont acquis Commons en 2021, étaient très bons avec eux et ont indiqué qu’ils préféraient rester à Shoelace Inc. Mais Guss a déclaré qu’il était préoccupé par le passage possible à de plus grands locataires et le lieu interactif a fait de Shoelace Inc. un ajustement incertain au centre commercial.

L’Algonquin Commons était à l’origine envisagé comme une plaque tournante pour les petits magasins indépendants, a déclaré Guss. Mais le centre commercial n’a pas été en mesure de remplir les espaces assez rapidement et a été mis sous séquestre pendant sept ans jusqu’à ce que Red Mountain Group acquière le site.

Shoelace Inc. a ouvert ses portes à Crystal Lake en 1988, a déclaré Guss, bien qu’il ait déménagé plusieurs fois.

Guss a qualifié la décision de mouvement de consolidation plutôt que de fermeture complète, et Guss a confirmé qu’une grande partie de l’inventaire de Shoelace Inc. sera transférée à Mme Bossy Boots, y compris sa collection Birkenstock.

Des démarques supplémentaires et des remises allant jusqu’à 20% auront lieu au cours de la dernière semaine du magasin. Samedi, les derniers détails n’avaient pas encore été déterminés, a déclaré Guss.