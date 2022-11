Shoebox Project soutient les femmes de Kelowna dans les refuges pour la deuxième année

La section Shoebox Project Kelowna demande des dons pour la deuxième année afin de soutenir les femmes sans abri dans la communauté locale.

En partenariat avec CMHA Kelowna, la Karis Society, NOW Shelter, the Bridge et HOPE Outreach, la coordonnatrice principale de Kelowna, Marika Soliel, dit qu’ils distribueront des boîtes à chaussures remplies d’articles essentiels pour femmes et quelques petits cadeaux à ceux qui en ont besoin.

“Beaucoup de gens nous confondent avec [Operation Christmas Child], donc je tiens à préciser que nous ne servons que la communauté locale. Nous n’expédions rien. Tous ces dons vont à nos partenaires locaux.

Soliel dit qu’ils ont un certain nombre de points de dépôt pour ceux qui souhaitent créer leur propre boîte à chaussures ou faire don d’articles, notamment Ana Perju Hair sur Enterprise Way, Lola Lash Bar sur Clement Ave et Oval Medical Laser Aesthetics sur Kirschner. Rd.

«Nous recherchons des articles essentiels comme des shampooings, des revitalisants, des lotions pour le corps, des crèmes pour le visage. Quelque chose comme ça qui peut en quelque sorte aider une personne si elle n’a rien.

Soleil dit qu’ils recherchent également quelque chose de chaud comme des mitaines ou des chaussettes, de petits chocolats et de petits cadeaux comme du maquillage, des chouchous et des journaux.

“Pour couronner le tout, nous ajoutons également une note, et c’est une note spéciale venant de la personne qui fabrique la boîte pour les femmes.”

Soliel encourage les entreprises à organiser un Shoebox-Raiser, une petite fête des fêtes où tout le monde apporte une douzaine d’une chose ou d’une autre pour aider à remplir un certain nombre de boîtes.

Elle prévoit également d’organiser un événement pour remplir plus de boîtes, mais les détails doivent encore être finalisés.

L’année dernière, le projet a mis en place 188 boîtes pour les femmes locales. Soliel dit que l’objectif cette année est un minimum de 200, mais les dons tardent à arriver.

« Il y a définitivement un besoin, et mon objectif serait de le faire toute l’année. Les refuges, ils ont des entrées et des sorties toute l’année, ce n’est pas seulement pendant la période des fêtes qu’ils ont besoin de ce genre d’articles. C’est très agréable pour quelqu’un d’entrer dans un refuge sans rien et de se voir présenter une boîte d’articles qu’il peut utiliser pour l’aider, se remettre sur pied, lui faire sentir sa dignité et se sentir bien.

Apprenez-en davantage sur le projet Shoebox et trouvez des moyens de vous impliquer dans la section de Kelowna en visitant shoeboxproject.ca/chapters/kelowna.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. =”http:>

Dons des FêtesKelowna