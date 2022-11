Shodeen relance le plan de démolition de la forge genevoise de 1843 – Shaw Local

GENÈVE – La Fondation de la famille Shodeen souhaite supprimer la désignation historique de l’atelier de forge en calcaire d’origine datant d’environ 1843 sur la propriété Mill Race, 4 E. State St., Genève, afin de pouvoir procéder à sa démolition, selon les documents déposés auprès de la ville.

Le conseil municipal a approuvé la désignation de point de repère en 2018 et en mai dernier, a approuvé sa réduction à la seule structure en calcaire au lieu de la totalité de la parcelle de 1,4 acre pour donner plus de latitude au réaménagement du site.

David Patzelt, représentant la Shodeen Family Foundation, a déposé le mois dernier une demande de 159 pages auprès du département de développement communautaire de la ville.

En bref, réaménager la structure de 30 pieds carrés sur 48 pieds carrés coûterait 1 000 dollars le pied carré – selon un architecte ayant une expérience de la préservation historique, a déclaré Patzelt.

“Aucun bâtiment à Genève n’a une valeur de 1 000 dollars le pied carré”, a déclaré Patzelt. «Même l’hôpital (Northwestern Medicine) Delnor – l’une des choses les plus chères à construire – ne coûte pas 1 000 $ le pied carré. Personne – aucune personne sensée – ne paierait pour construire cela pour 1 000 $ le pied carré. … Je ne pense pas qu’il y ait un bâtiment dans le comté de Kane qui coûte 1 000 $ le pied carré. C’est prohibitif. »

Un petit magasin de type maman-et-pop ne générerait aucun type de revenus, a déclaré Patzelt, et même en tant que café, l’accès serait trop limité sans un service au volant.

Patzelt a déclaré qu’ils ne pouvaient pas construire dessus car ses fondations sont instables – et c’est la même raison pour laquelle ils ne peuvent pas le déplacer.

Le dossier suit un processus de plusieurs années pour les Shodeen, achetant d’abord le restaurant emblématique fermé, le Mill Race Inn, démolissant les structures auxiliaires endommagées par les inondations, puis essayant d’arriver à un développement acceptable pour la ville et le public.

Même une série de réunions de planification avec le public en 2019 ne s’est pas terminée par un plan acceptable.

Le dernier dépôt comprend des informations de Muehlfelt Enterprises, une entreprise de déménagement de bâtiments, qui a déclaré que la structure n’était pas mobile et qu’il n’y avait aucun endroit dans le quartier historique où elle pourrait être déplacée.

Même le déplacer et essayer de le réassembler ailleurs ne fonctionnera pas, a déclaré Patzelt, car il est trop lourd et instable, car “il n’y a rien qui maintient tous les murs ensemble”.

Patzelt a déclaré qu’il n’y avait que deux options, conformément à l’ordonnance : soit la ville contribue à financer la restauration de la structure en calcaire, soit elle permet sa démolition afin que quelque chose d’autre puisse y être construit. Les pierres peuvent être utilisées pour créer une passerelle en hommage à l’histoire du site, a-t-il déclaré.

Mais Al Watts, directeur de l’engagement communautaire pour Preservation Partners of the Fox Valley à St. Charles, a déclaré que Shodeen n’envisageait qu’une seule option – 1,4 million de dollars pour créer un espace de vente au détail.

“Franchement, ce n’est pas la meilleure option pour cet espace”, a déclaré Watts.

Watts a également contesté qu’il serait trop fragile ou trop lourd pour être déplacé sans une étude technique pour le dire.

« Du point de vue de la préservation historique, le déplacer est une situation de dernier recours. Et la raison en est que l’importance historique de ce bâtiment est cet emplacement », a déclaré Watts. “Déplacez-le, et vous en perdez vraiment la signification.”

Genève a été colonisée en 1834 et cette structure a été créée pour produire de l’électricité à partir de la rivière Fox, a déclaré Watts.

“C’est le seul bâtiment sur le fleuve à Genève qui utilisait l’énergie hydraulique, et (c’était) la principale raison de s’installer à Genève”, a déclaré Watts. « Le patrimoine genevois, c’est la marque genevoise. Ce bâtiment a touché tout le monde depuis les premiers colons jusqu’à aujourd’hui.

Le bâtiment était un atelier de forgeron, un charron, une tonnellerie, une blanchisserie, dans les années 1920, c’était un atelier de réparation et de vente d’automobiles, et en 1933 un restaurant, a déclaré Watts. Le bâtiment a évolué avec les besoins changeants de la ville.

“Il y a beaucoup de choses qu’ils pourraient faire avec ce bâtiment pour l’intégrer dans un projet plus vaste”, a déclaré Watts. “En faire un commerce de détail autonome est le plus cher et le moins viable.”

Parmi les autres options, a déclaré Watts, serait de l’utiliser comme aire de stockage pour vélos ou motomarines, créer une salle de fitness pour un complexe d’appartements ou comme bureau de vente pour le complexe d’appartements – en supposant que Shodeen veuille toujours y construire des appartements. , a déclaré Watts.

Une autre incitation à la préservation est les crédits d’impôt fédéraux et étatiques pour les propriétés historiques, a déclaré Watts.

Patzelt a une date limite du 8 décembre pour répondre aux questions et aux exigences du personnel avant que la Commission de préservation historique ne programme une audience publique. Le conseil municipal prendrait une décision finale sur la recommandation de la commission.