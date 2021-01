Shobna Gulati a parlé de vieillir.

L’ancienne actrice de Coronation Street, 54 ans, a révélé que ses cheveux grisonnants lui avaient donné un sentiment de pouvoir.

La star du savon, qui a également connu un passage réussi dans Dinnerladies, a insisté sur le fait qu’elle ne ressentait pas le besoin de regarder d’une certaine manière juste à cause de son âge.

S’adressant à Platinum Magazine, l’actrice a expliqué: «Je ne veux pas avoir à regarder d’une certaine façon, ou comment les gens perçoivent que je devrais regarder.

«Notre société est obsédée par la jeunesse, mais la bonne nouvelle est que j’ai regardé beaucoup de thrillers et de drames européens pendant le verrouillage et il semble qu’être une femme d’un certain âge et d’une certaine expérience soit représentée à l’écran.







«Tout ce à quoi vous ressemblez est OK; les visages bougent et les cheveux gris sont présents, ce que je me suis permis de faire.

Shobna, qui a joué Sunita Alahan dans Corrie, a également expliqué comment elle traite les problèmes de santé mentale.

L’actrice a expliqué qu’elle traversait les moments difficiles en pensant à ce qui se passe «quand on renaît de ses cendres».







« J’ai la capacité de descendre et de descendre et de descendre, donc pour atténuer le fait que j’ai essayé de m’y attaquer en regardant ce qui se passe lorsque vous renaissez de ses cendres », dit-elle.

L’année dernière, Shobna a révélé les effets de la bataille contre la démence de sa mère.

La mère de la star du savon, qui s’appelait Asha, est décédée en novembre 2019 après avoir reçu un diagnostic de maladie en 2017.







Shobna a déclaré que prendre soin de sa chère mère vers la fin de sa vie lui avait fait découvrir «des choses différentes» qu’elle n’avait jamais su auparavant.

«Au lieu de voir ta mère, tu vois une femme et j’étais fascinée», a-t-elle déclaré au panel Loose Women après la triste mort de sa mère.