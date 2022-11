Shoaib Malik souhaite à Sania Mirza son anniversaire avec une magnifique photo de couple ; joueur de cricket disparaît de sa célébration confortable

Au milieu des rumeurs de divorce, Shoaib Malik s’est adressé à Twitter pour souhaiter à Sania Mirza son anniversaire. Le joueur de cricket a partagé une photo de couple où ils sont tous les deux en noir. Sania Mirza est magnifique. Le couple sera bientôt vu dans une émission de télévision. En voyant la photo, les fans sont devenus fous. Ils ont dit que c’était bien de voir que tout allait bien entre le couple. ICYMI, les rumeurs selon lesquelles les deux se dirigent vers un divorce ont fait le tour et comment. Il a été dit qu’ils le rendraient bientôt officiel pour les médias et le reste du monde. D’autres disent qu’ils y réfléchissent pour leur fils Izhaan.

Jetez un œil au post de Shoaib Malik pour Sania Mirza

L’as du tennis a fêté son anniversaire avec Ananya Birla et Farah Khan Kunder. On dirait qu’elle est à Dubaï. Shoaib Malik pourrait être absent pour certains engagements professionnels, il ne pourrait donc pas être présent pour son anniversaire. Les fans ont dit que c’était merveilleux de les voir amoureux alors que le monde spéculait sur leur divorce imminent. Le couple qui vivait dans un endroit somptueux à Palm Islands Jumeriah a déménagé dans une immense villa plus proche de l’école d’Izhaan Malik. Farah Khan Kunder a partagé cette vidéo de Sania Mirza coupant un gâteau d’anniversaire. La maman du joueur est également là.

Jetez un oeil à la vidéo d’anniversaire de Sania Mirza partagée par Farah Khan

Sania Mirza et Shoaib Malik se sont rencontrés en 2003 et se sont mariés en 2010. Le mariage a été largement couvert par les médias. Il a également été dit que le mannequin Ayesha Omar est responsable des problèmes présumés entre le couple. Elle a fait face à une immense haine de la part de tout le monde sans aucune raison concrète. Le couple devrait faire une déclaration finale et mettre fin à toutes les mauvaises rumeurs une fois pour toutes.