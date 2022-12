Shoaib Malik partage une promo de talk-show avec Sania Mirza après avoir qualifié les rumeurs de divorce de leur affaire personnelle

Cela fait quelques semaines que plusieurs rapports affirment que tout ne va pas bien entre Sania Mirza et Shoaib Malik depuis un certain temps maintenant et qu’ils se dirigent vers le divorce. Récemment, Shoaib avait refusé de commenter les rumeurs de divorce et l’avait qualifiée d’affaire personnelle. Au milieu de cela, Shoaib a partagé la dernière promo de leur prochain talk-show The Mirza Malik Talk Show.

Les internautes ont été divisés par diverses réactions au message de Shoaib. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Ils sont divorcés, c’est sûr. Ils ne se taguent plus et ne se mentionnent plus dans leurs messages. Je pense qu’ils sont légalement obligés pour l’émission de ne pas déclarer leur divorce.” Suivi par un autre utilisateur qui a commenté, “Je pense que c’est show ko hit karwane keliye hee divorce ka rumeurs propagées kya tha.” Et il y en avait d’autres qui ont choisi de croire que tout va bien entre Shoaib et Sania.

Récemment, Shoaib avait refusé de faire tout commentaire sur ses rumeurs de divorce avec Sania et a été cité comme disant par TOI, “C’est notre affaire personnelle. Ni moi ni ma femme ne répondons à cette question. Laissez-la tranquille.” D’autre part, un ami proche du couple séparé avait déclaré à InsideSport que Shoaib et Sania étaient officiellement divorcés et avait confirmé qu’ils s’étaient séparés.

On disait que Shoaib avait trompé Sania avec la mannequin et actrice pakistanaise Ayesha Omar, qui avait récemment évoqué les rumeurs de ses projets de mariage avec le joueur de cricket. Elle avait répondu à un fan en disant qu’ils sont de bons amis et qu’elle n’a pas l’intention d’épouser Shoaib et a souhaité à ce dernier et à Sania une vie conjugale heureuse. Selon les rapports, Sania et Shoaib vivent séparément et coparentalité de leur fils Izhaan.

Cependant, il n’y a pas encore de confirmation quant à la possible scission, bien que les publications du duo sur les réseaux sociaux et les légendes cryptées suggèrent que quelque chose ne va pas. Le duo s’est marié en 2010.