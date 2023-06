Shoaib Ibrahim révèle que son petit garçon prématuré est en couveuse ; demandes de prières, informe Dipika Kakar qu’il va très bien

Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim ont récemment eu la chance d’avoir un petit garçon prématuré, et l’acteur, qui devient un destin, est ravi de ce bonheur et est de retour au travail. Tout en s’adressant aux médias, il a informé le public que Dipika allait parfaitement bien et a révélé que son fils nouveau-né était dans un incubateur et recherchait toutes les bénédictions pour lui. Dipika et Shoaib aspirent à devenir parents depuis un certain temps maintenant, et ils ont la chance d’avoir leur premier enfant. En ce moment, ils ne font que prier pour qu’il redevienne bientôt bon et en bonne santé. Alors que Dipika, qui a accouché, va bien, est toujours à l’hôpital et attend de sortir après que leur bébé soit sorti de l’incubateur. Elle prie pour la bonne santé du petit.

Regardez la vidéo de Shoaib Ibrahim demandant des prières pour son fils nouveau-né prématuré qui révèle qu’il est en couveuse.

Partageant la nouvelle de l’arrivée de leur petit garçon, Dipika s’est rendue sur son compte d’hydromel social et a écrit : « Alhamdulillah, aujourd’hui 21 juin 2023, tôt le matin, nous avons la chance d’avoir un petit garçon. C’est un accouchement prématuré, rien d’inquiétant. Gardez-nous dans vos prières. « . Dipika et Shoaib sont le couple puissant de l’industrie de la télévision et ils ont un énorme fan suivant et leurs fans prient de tout cœur pour que leur bébé soit en bonne santé et rentre bientôt à la maison.

Dipika, qui est éperdument amoureuse de son mari Shoaib, l’a appelé le meilleur père à avoir juste un jour d’avance sur la livraison de hsi alors qu’elle lui a envoyé un adorable post birtdya. » Har Dua Me Aapka Naam Hai in alfaazon se badhkar kuch nahi hai pour expliquer ce que tu veux dire pour moi et avec le temps aapki mohabbat ne meri zindagi ko sirf aur zyaada khoobsurat banaya hai Aur ab ye safar saath aur zyaada khoobsurat hone wala hai yesss papa to J’ai hâte de te voir en tant que père, tu as été le meilleur fils.. le meilleur frère, le meilleur mari et maintenant Inshallah tu seras le meilleur père ». Nous avons hâte d’avoir un aperçu du petit.