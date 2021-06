Shoaib Ibrahim perd son sang-froid après qu’un troll ait qualifié sa femme Dipika Kakkar d' »irritante » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de télévision Shoaib Ibrahim de « Sasural Simar Ka » a récemment arrêté un troll qui a insulté sa femme Dipika Kakar lors d’une session « Demandez-moi n’importe quoi » et l’a qualifiée d' »irritante ».

Samedi 19 juin, l’acteur avait décidé d’interagir avec ses fans et leur avait demandé de lui poser des questions sur Instagram. Les choses sont devenues un peu gênantes lorsqu’un utilisateur a écrit : « Pourquoi dipika crie autant ?? N’est-ce pas irritant ?? ».

À cela, Ibrahim a répondu en disant: » Irritant shayad aapke liye hoga mais pas pour moi ni pour ma famille ni pour les gens qui savent ce que nous sommes. C’est ok sabki apni apni pasand hai. Mere Liye, Meri family ke liye aur unke liye jo utilise chahte hai (ses fans et sympathisants) unke liye anmol hai wo. Baaki ke log kya sochte je m’en fiche. (Peut-être que c’est énervant pour toi mais pas pour moi. C’est bon, chacun a ses préférences. Pour moi, pour ma famille et pour ses sympathisants, elle est spéciale. Je me fiche de ce que les autres pensent).

Découvrez leur interaction:

Dipika Kakar et son mari Shoaib Ibrahim sont des stars de la télévision populaires, qui sont tombées amoureuses sur les plateaux de ‘Sasural Simar Ka’. Ils ont tous les deux été en tête d’affiche du spectacle. Cependant, Shoaib a rapidement quitté la série tandis que Dipika a joué le rôle principal pendant plusieurs années. Ils ont continué à rester amis et ont finalement développé des sentiments l’un pour l’autre. Le couple est sorti plusieurs années avant de se marier en février 2018.

Dipika et Shoaib semblent parfaits ensemble et vivent actuellement à Mumbai. Ils sont très suivis par les fans et sont également très populaires sur les réseaux sociaux.