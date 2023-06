Shoaib Ibrahim partage la première photo heureuse avec Dipika Kakar après la naissance prématurée de leur fils ; partage la mise à jour de la santé du petit

Le couple le plus populaire de l’industrie de la télévision Shoaïb Ibrahim et Dipika Kakar récemment embrassé la parentalité. C’est le 21 juin dernier que Shoiab Ibrahim a partagé la nouvelle de l’arrivée de leur fils. Un jour après l’anniversaire de Shoaib Ibrahim, Dipika Kakar a donné naissance à leur fils par césarienne. L’acteur a partagé qu’il s’agissait d’une naissance prématurée et que le bébé était en couveuse. Le bébé est arrivé quelques semaines plus tôt que prévu. Après presque une semaine, Shoaib Ibrahim a maintenant partagé une photo avec sa femme Dipika Kakar de l’hôpital.

S’adressant à son compte Instagram, Shoaib Ibrahim a partagé une photo qui voit Dipika Kakar sourire. Dans la légende, il a écrit que leur voyage de parentalité avait commencé. Dipika Kakar, qui est toujours en convalescence, semble en bonne santé et en bonne santé. Gauahar Khan, Alisha Panwar, Deepak Thakur et bien d’autres ont félicité le couple. Leurs fans ont laissé tomber des emojis et des smileys en forme de cœur pour exprimer leur amour pour eux.

Découvrez la photo partagée par Shoaib Ibrahim ci-dessous:

Shoaib Ibrahim fait le point sur la santé du bébé

Avant cela, Shoaib Ibrahim a partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube donnant des mises à jour sur la santé de son petit aux fans. Dans la vidéo, il a partagé que le bébé s’améliorait de jour en jour et que les médecins étaient sûrs qu’ils pourraient bientôt ramener le bébé à la maison. « Oui, c’est un accouchement prématuré et donc le bébé est à l’USIN, sous observation. Mais, jour après jour, nous pouvons voir une amélioration chez le bébé, et les médecins sont très confiants que le bébé ira bien bientôt et nous pouvons le ramener à la maison, » il a dit. Dipika Kakar a également rejoint Shoaib Ibrahim dans la vidéo et a gentiment appelé leur bébé « chottu ». Elle a dit qu’ils sont autorisés à rencontrer le bébé deux fois par jour. L’émotionnel Shoaib Ibrahim a déclaré qu’il n’est pas bon de voir votre bébé dans un tel état, mais c’est toujours un booster d’énergie chaque fois qu’ils le rencontrent. Dipika Kakar a également révélé que même elle était un bébé prématuré et qu’elle avait le pressentiment qu’elle aurait un petit garçon. Shoaib Ibrahim a également partagé qu’il était prêt à quitter la série Anjooni pour passer plus de temps avec Dipika et son bébé.

Découvrez la vidéo de Shoaib Ibrahim et Dipika Kakar ci-dessous :

BollywoodLife félicite le couple et souhaite bonheur et santé au bébé.