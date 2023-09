Shoaib Ibrahim et Dipika Kakar révèlent ENFIN le visage de leur petit garçon Ruhaan et c’est un adorable mignon

Shoaïb Ibrahim et Dipika Kakar a accueilli un petit garçon, Ruhaan, il y a 3 mois. Le duo a eu la chance d’avoir un enfant après 5 ans de mariage. Dieu a des projets pour tout le monde et maintenant, la famille se sent complète avec l’arrivée de Ruhaan. Depuis longtemps, les fans de Dipika et Shoaib leur demandaient de partager des photos de leur nouveau-né. Et ils ont finalement présenté Ruhaan au monde.

Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim révèlent le visage de Ruhaan dans leur dernier vlog

Il y a quelques heures à peine, Shoaib Ibrahim a partagé un vlog et une photo sur l’application de partage de photos, révélant le visage de son petit garçon. Ruhaan a chronométré trois mois aujourd’hui et le duo mari et femme, sur l’insistance des aînés, s’est abstenu de partager des photos de Ruhaan dans leurs vlogs ou sur les réseaux sociaux pendant tout ce temps. Mais aujourd’hui, les fans de Shoika ont enfin vu le visage de Ruhaan. En parlant de cela, Ruhaan a à la fois Dipika Kakar et Shoaib en ce qui concerne l’apparence, car il est trop jeune en ce moment. Parfois, il ressemble à Shoaib et parfois à Dipika. Il a les yeux de sa jolie maman, grands et expressifs. Et c’est un adorable patootie. Shoaib et Dipika voulaient depuis longtemps révéler le visage de Ruhaan mais ils respectent la volonté des aînés. Toute la famille s’était réunie pour le vlog et la révélation du visage. Ils ont même coupé le gâteau puisque Ruhaan a terminé 3 mois le 21 septembre.

Découvrez Shoaib Ibrahim, le message de Dipika Kakar sur le visage de Ruhaan ici :

Shoaib Ibrahim partage les détails dans le vlog

Shoaib Ibrahim a partagé que la circoncision de Ruhaan avait également eu lieu. Et il est redevenu son être normal et joueur. Ruhaan est très curieux à propos de la caméra et arrête de bouger ou d’être méchant chaque fois que quelqu’un le filme. Le bonheur sur les visages de Dipika et Shoaib après la révélation du visage est évident. Le Ajoonie L’acteur partage son sentiment de légèreté après la révélation du visage. Ils aiment et respectent tous les deux leurs fans.

Regardez le journal vidéo de Shoaib Ibrahim ici :

En parlant de leur vlog, Niku leur a rendu visite et a cuisiné du poulet dont ils se sont gorgés. Ils ont montré la préparation de la même chose dans le vlog. Toute la famille a également regardé la chanson récemment sortie, Pyar Eda Da, avec Shoaib et Rashami Desai. Les membres de la famille ont également partagé leurs points de vue, notamment Dipika qui a fait l’éloge du clip. Shoaib et Dipika recherchent également des bénédictions pour leurs petits.