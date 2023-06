Shoaib Ibrahim embrasse le ventre arrondi de la future maman Dipika Kakar dans une photo INVISIBLE ; les fans se réjouissent de la bonne nouvelle

L’un des couples adorés de la télévision, Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim, vont bientôt être parents. Leur petit devrait arriver dans la première quinzaine de juillet 2023. Dipika Kakar prend désormais soin de sa santé. Elle a développé un diabète gestationnel et a donc dû redoubler de prudence. L’actrice est choyée par ses proches et profite énormément de cette phase. Shoaib Ibrahim a partagé une photo où on peut le voir enlacer le baby bump de l’actrice. C’est l’une de leurs célébrations de l’Aïd. Dipika Kakar porte une robe rouge de la créatrice Anuradha Khurana. Jetez un oeil à la photo….

Les fans ne peuvent pas attendre le petit. Certains pensent qu’il pourrait s’agir d’un garçon étant donné que sa bosse de bébé est assez grosse. On dit que Shoaib Ibrahim pourrait prendre quelques jours de congé pour être avec son bébé et sa femme après l’accouchement.

Dipika Kakar a fait la une des journaux lorsque sa déclaration a été mal interprétée car elle envisageait de quitter la télévision après avoir donné naissance à son enfant. Cela a également conduit à un peu de pêche à la traîne. Les gens disaient qu’elle était un paillasson et que sais-je encore. L’actrice a déclaré qu’elle avait été mal comprise. Dipika Kakar a déclaré qu’elle avait travaillé dur pendant tant d’années. Maintenant, elle veut donner du temps à son enfant. Mais elle a dit que si elle travaillait bien, elle pourrait envisager de retourner sur les plateaux plus tôt que ce qu’elle ressentait. Mais elle a dit qu’elle voulait être là pour son enfant à mesure qu’il grandit et savourer tous les moments.

Dipika Kakar est devenu un nom familier après Sasural Simar Ka. Elle a également participé à des émissions comme Bigg Boss 12, Nach Baliye, Qayamat Ki Raat et Kahaan Hum Kahaan Tum. En fait, les fans ont adoré Karan V Grover et elle dans KHKT.