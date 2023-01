Shoaib Ibrahim-Dipika Kakar annonce une grossesse : Les tourtereaux révèlent que la beauté de Sasural Simar Ka a fait une fausse couche plus tôt [Watch]

Finalement, le Sasural Simar Ka duo Dipika Kakar et Shoaïb Ibrahim ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Les deux tourtereaux sont mariés depuis 2018 et se fréquentaient depuis un certain temps avant cela. Alors que Shoaib travaille actuellement dans l’émission télévisée, appelée Ajooni, l’actrice est restée à la maison et s’est occupée de la maison. Ils partagent leur vie avec leurs fans via des vlogs mais ces derniers jours, Shoaib et Dipika n’ont rien publié. Ils ont révélé la raison de la même chose.

Shoaib Ibrahim-Dipika Kakar annonce sa grossesse

Les amoureux Shoaib Ibrahim et Dipika Kakar ont mis en ligne une très douce vidéo d’annonce de grossesse. Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim étaient jumeaux en blanc et étaient à la fois émotifs, heureux et nerveux. L’annonce de la grossesse de Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim est devenue virale dans Entertainment News en ce moment. Shoaib a révélé que de nombreux anciens ainsi que le médecin avaient demandé à Dipika et à lui de se taire.

Dipika Kakar partage qu’il y avait beaucoup d’excitation et qu’ils avaient également peur de l’annonce. Tout le monde avec qui ils ont partagé la bonne nouvelle leur a également demandé de ne pas révéler la nouvelle si tôt. Ils ne voulaient pas mentir à leurs fans et par conséquent, ils n’ont rien révélé sur la grossesse de Dipika auparavant.

Shoaib Ibrahim-Dipika Kakar fait une révélation choquante

Shoaib Ibrahim a fait une révélation choquante dans le vlog que l’année dernière, en février-mars, Dipika a fait une fausse couche. L’actrice de Sasural Simar Ka a fait une fausse couche après 6 mois de conception du bébé. Après cela, ils se sont sentis beaucoup plus effrayés et il y avait des gens qui disaient que Dipika prenait du poids et la traînait. Shoaib et Dipika pensent que leurs fans comprendront la raison pour laquelle ils n’ont pas fait l’annonce avant.

Dipika a également révélé comment elle avait partagé la nouvelle avec Shoaib et la réaction de sa mère qui avait également peur de la grossesse car il ne fallut pas longtemps avant que l’actrice ne fasse une fausse couche.